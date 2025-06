ما هو التعلم غير الخاضع للإشراف؟

لقد تم تعميم خوارزميات Apriori من خلال تحليلات سلة السوق، مما أدى إلى ظهور محركات توصية مختلفة لمنصات الموسيقى وتجار التجزئة عبر الإنترنت. وتُستخدم ضمن مجموعات بيانات المعاملات لتحديد مجموعات العناصر المتكررة، أو تشكيلات العناصر، لتحديد احتمالية استهلاك منتج ما نظرًا لاستهلاك منتج آخر. على سبيل المثال ، إذا قمت بتشغيل راديو Black Sabbath على Spotify ، بدءًا من أغنيتهم "Orchid"، فمن المحتمل أن تكون إحدى الأغاني الأخرى على هذه القناة أغنية Led Zeppelin ، مثل "Over the Hills and Far Away". هذا يعتمد على عادات الاستماع السابقة لي وللآخرين. تستخدم خوارزميات Apriori شجرة تجزئة لإحصاء مجموعات العناصر، وتتنقل عبر مجموعة البيانات بطريقة البحث العرضي.