الفرق الرئيسي بين النهجين هو استخدام مجموعات البيانات المصنفة. ببساطة، يستخدم التعلم الخاضع للإشراف بيانات الإدخال والإخراج المصنفة، في حين أن خوارزمية التعلم غير الخاضع للإشراف لا تستخدم ذلك.

في التعلم الخاضع للإشراف، "تتعلم" الخوارزمية من مجموعة بيانات التدريب من خلال إجراء تنبؤات متكررة على البيانات وتعديل الإجابة الصحيحة. في حين أن نماذج التعلم الخاضعة للإشراف تميل إلى أن تكون أكثر دقة من نماذج التعلم غير الخاضعة للإشراف، إلا أنها تتطلب تدخلاً بشريًا مسبقًا لتصنيف البيانات بشكل مناسب. على سبيل المثال، يمكن لنموذج التعلم الخاضع للإشراف التنبؤ بالمدة التي ستستغرقها تنقلاتك بناء على الوقت من اليوم والظروف الجوية وما إلى ذلك. ولكن يجب عليك أولاً تدريبها لمعرفة أن الطقس الممطر يطيل وقت القيادة.

على النقيض من ذلك، تعمل نماذج التعلم غير الخاضعة للإشراف من تلقاء نفسها لاكتشاف البنية المتأصلة للبيانات غير المصنفة. لاحظ أنها لا تزال تتطلب بعض التدخل البشري للتحقق من صحة متغيرات المخرجات. على سبيل المثال، يمكن لنموذج التعلم غير الخاضع للإشراف تحديد أن المتسوقين عبر الإنترنت غالبًا ما يشترون مجموعات من المنتجات في الوقت نفسه. ومع ذلك، سيحتاج محلل البيانات إلى التحقق من الصحة من أنه من المنطقي أن يقوم محرك التوصيات بتجميع ملابس الأطفال مع طلب حفاضات وعصير التفاح وأكواب الشرب.