الذكاء الاصطناعي أو AI، هو المصطلح الأوسع من بين الثلاثة، ويُستخدم لتصنيف الآلات التي تحاكي الذكاء البشري والوظائف الإدراكية البشرية مثل حل المشكلات والتعلم. ويستخدم الذكاء الاصطناعي التنبؤات والأتمتة لتحسين المهام المعقدة التي كان يقوم بها البشر تاريخيًا وحلها، مثل التعرف على الوجه والكلام وصناعة القرار والترجمة.

فئات الذكاء الاصطناعي



الفئات الثلاثة الرئيسية للذكاء الاصطناعي هي:

الذكاء الاصطناعي الضيق (ANI)

الذكاء الاصطناعي العام (AGI)

الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI)

يُعد ANI ذكاء اصطناعي "ضعيف"، بينما يصنف النوعان الآخران على أنهما ذكاء اصطناعي "قوي". نحن نُعرّف الذكاء الاصطناعي الضعيف من خلال قدرته على إكمال مهمة محددة، مثل الفوز في لعبة شطرنج أو تحديد شخص معين في سلسلة من الصور. وتُعد معالجة اللغة الطبيعية والرؤية الحاسوبية، التي تسمح للشركات بأتمتة المهام ودعم روبوت المحادثة والمساعد الافتراضي مثل Siri و Alexa، أمثلة على ANI. وتُعد رؤية الكمبيوتر عاملاً في تطوير السيارات ذاتية القيادة.

تدمج الفئات الأقوى من الذكاء الاصطناعي، مثل AGI وASI، السلوكيات البشرية بشكل أكثر تقدمًا، مثل القدرة على تفسير النبرة والعاطفة. ويتم تعريف الذكاء الاصطناعي القوي من خلال قدرته مقارنة بالبشر. وسيعمل AGI على قدم المساواة مع إنسان آخر، في حين أن ASI، المعروف أيضًا باسم الذكاء الفائق، سيتجاوز ذكاء الإنسان وقدراته. لا يوجد حتى الآن أي شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي القوي، ولكن البحث في هذا المجال لا يزال مستمرًا.

استخدام الذكاء الاصطناعي للأعمال



يستخدم عدد متزايد من الشركات، حوالي 35% على مستوى العالم، الذكاء الاصطناعي، وتستكشف 42% أخرى هذه التكنولوجيا. إن تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يستخدم نماذج أساسية قوية يتم التدريب عليها على كميات كبيرة من البيانات غير المسماة، يمكن تكييفه مع حالة الاستخدام الجديدة وتحقيق المرونة وقابلية الاستخدام التي من المرجح أن تسرع اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. في الاختبارات المبكرة، لاحظت IBM أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يجلب الوقت المناسب للقيمة بنسبة تصل إلى 70% أسرع من الذكاء الاصطناعي التقليدي.

سواء كنت تستخدم تطبيق الذكاء الاصطناعي القائمة على التعلم الآلي (ML) أو نماذج الأساس، فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يمنح عملك ميزة تنافسية. ويمكن أن يساعد دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في سير العمل والأنظمة الخاصة بك، وأتمتة وظائف مثل خدمة العملاء وإدارة سلسلة التوريد والأمن السيبراني، في مساعدة الشركة على تلبية توقعات العملاء، سواء اليوم أو مع تزايدها في المستقبل.

المفتاح هو تحديد مجموعات البيانات الصحيحة من البداية للمساعدة على ضمان استخدام بيانات عالية الجودة لتحقيق الميزة التنافسية الأكثر أهمية. ستحتاج أيضًا إلى إنشاء بنية هجينة وجاهزة للذكاء الاصطناعي يمكنها استخدام البيانات بنجاح أينما كانت، على الكمبيوتر المركزي ومراكز البيانات وفي السحابة الخاصة والسحابة العامة وعلى الحافة.

يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي الخاص بك جديرًا بالثقة لأن أي شيء أقل من ذلك يعني المخاطرة بالإضرار بسمعة الشركة وفرض الغرامات التنظيمية. ويمكن أن تؤدي النماذج المضللة وتلك التي تحتوي على تحيز أو نتائج خاطئة إلى تكلفة عالية على خصوصية العملاء وحقوق البيانات وثقتهم. ويجب أن يكون الذكاء الاصطناعي الخاص بك قابلاً للتفسير وعادلاً وشفافًا.