ما هو برنامج التشفير التلقائي المتغير؟

من الضروري لفهم برامج التشفير التلقائي المتغيرة (VAE) أو أي نوع آخر من برامج التشفير التلقائي معرفة مفهوم الفضاء الكامن، وهو الاسم الذي يطلق على المتغيرات الكامنة الجماعية لمجموعة محددة من بيانات الإدخال. وباختصار، فإن المتغيرات الكامنة هي المتغيرات الأساسية للبيانات التي تحدد طريقة توزيع البيانات ولكن لا يمكن ملاحظتها بشكل مباشر في كثير من الأحيان.

للحصول على تصور مفيد لمفهوم المتغيرات الكامنة، تخيل جسرًا بجهاز استشعار يقيس وزن كل مركبة عابرة. وبطبيعة الحال، هناك أنواع مختلفة من المركبات التي تستخدم الجسر، من السيارات المكشوفة الصغيرة وخفيفة الوزن إلى الشاحنات الضخمة والثقيلة. نظرًا لعدم وجود كاميرا، ليس لدينا طريقة لاكتشاف ما إذا كانت مركبة معينة قابلة للتحويل أو سيارة سيدان أو شاحنة صغيرة أو شاحنة. ومع ذلك، فإننا نعلم أن نوع السيارة يؤثر بشكل كبير على وزن تلك السيارة.

وبالتالي، يستلزم هذا المثال متغيرين عشوائيين، x وz، حيث x هو المتغير الذي يمكن ملاحظته مباشرة لوزن السيارة وz هو المتغير الكامن لنوع السيارة. والهدف الأساسي من التدريب الأساسي لأي مُشَفِّر تلقائي هو أن يتعلم كيفية نمذجة الفضاء الكامن لمدخل معين بكفاءة.



تقليل الفضاء الكامن والأبعاد

تقوم أجهزة التشفير التلقائي بنمذجة الفضاء الكامن من خلال تقليل الأبعاد: ضغط البيانات في مساحة ذات أبعاد أقل تلتقط المعلومات المفيدة الموجودة في الإدخال الأصلي.

في سياق التعلم الآلي (ML)، لا تتوافق الأبعاد الرياضية مع الأبعاد المكانية المألوفة للعالم المادي، ولكن مع ميزات البيانات. على سبيل فالمثال، يمكن تمثيل صورة بالأبيض والأسود بحجم 28 × 28 بكسل لرقم مكتوب بخط اليد من مجموعة بيانات MNIST كمتجه مكون من 784 بُعدًا، حيث يتوافق كل بُعد مع بكسل فردي تتراوح قيمته من 0 (للأسود) إلى 1 (للأبيض). يمكن تمثيل الصورة نفسها بالألوان على هيئة متجه ذي 2352 بُعدًا، حيث يتم تمثيل كل بكسل من وحدات البكسل البالغ عددها 784 بكسل في ثلاثة أبعاد تتوافق مع قيمها الحمراء والخضراء والزرقاء (RGB).

ومع ذلك، لا تحتوي جميع هذه الأبعاد على معلومات مفيدة. يمثل الرقم الفعلي نفسه جزءًا صغيرًا فقط من الصورة، لذا فإن معظم مساحة الإدخال عبارة عن ضوضاء في الخلفية. ويمكن أن يؤدي ضغط البيانات إلى الأبعاد التي تحتوي على المعلومات ذات الصلة فقط—أي الفضاء الكامن—إلى تحسين دقة وكفاءة وفعالية العديد من مهام وخوارزميات التعلم الآلي.