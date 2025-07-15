اختيار النموذج في التعلم الآلي

تُعَد عملية اختيار نموذج التعلم الآلي (ML) مقارنةً بين نماذج مختلفة من مجموعة من المرشحين. يقوم متخصصو التعلم الآلي بتقييم كيفية أداء كل نموذج من نماذج التعلم الآلي، ثم اختيار النموذج الأفضل بناءً على مجموعة من مقاييس التقييم.

يكمن جوهر معظم مهام التعلم الآلي في التحدي المتمثِّل في التعرُّف على الأنماط في البيانات، ثم استخدام هذه الأنماط للتنبؤ بالبيانات الجديدة. يؤدي اختيار النموذج التنبؤي الأفضل أداءً إلى تنبؤات أكثر دقة وتطبيق أكثر موثوقية للتعلم الآلي.