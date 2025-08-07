ما مَعلمات النماذج اللغوية الكبيرة؟

الأوزان هي قيم رقمية تمثل مدى أهمية المدخلات التي يخصِّصها النموذج اللغوي الكبير لكل إدخال محدد. لا يتم التعامل مع جميع المدخلات على قدم المساواة من قِبَل نموذج الذكاء الاصطناعي (AI) عند توليد الردود. كلما كانت قيمة وزن الإدخال أعلى، زادت أهميته بالنسبة لمخرجات النموذج.

يتم ضبط إعدادات المَعلمات القابلة للتدريب، مثل الأوزان، بواسطة خوارزمية التعلم الخاصة بالنموذج أثناء عملية التدريب. تعمل خوارزمية التعلم على قياس أداء نموذج التعلم الآلي (ML) باستخدام دالة الخسارة ، التي تحاول تقليل الخطأ عبر تحسين مَعلمات النموذج .

داخل الشبكات العصبية، الأوزان هي مضاعِفات تحدِّد قوة الإشارة من طبقة واحدة من الخلايا العصبية إلى الطبقة التالية. يجب أن تصل الإشارات إلى عتبة قوة دالة التنشيط لتتمكن من الانتقال عبر الشبكة. على هذا النحو، تؤثِّر الأوزان بشكل مباشر في كيفية نشر الشبكة للبيانات إلى الأمام عبر طبقاتها.