يحدث فرط التخصيص عندما يكون النموذج معقدًا للغاية بالنسبة لبيانات التدريب الخاصة به. تخلق معلماته الفائقة شبكة عصبية بها طبقات كثيرة جدًا أو بها عدد كبير جدًا من المعلمات القابلة للتدريب. مع فرط التخصيص، يتكيف النموذج بشكل محكم للغاية مع مجموعة بيانات التدريب الخاصة به. لا يمكن للنموذج المفرط التخصيص أن يتكيف مع البيانات الجديدة لأنه فشل في التعميم من بيانات التدريب الخاصة به.

تخيل طالبين في فصل دراسي. يتعلم أحد الطلاب من خلال حفظ الحقائق، والآخر من خلال فهم المفاهيم الأساسية التي يتم تدريسها. حتى الآن، حقق كلاهما أداءً جيدًا في الاختبارات التي تغطي مادة المقرر الدراسي. ولكن ماذا يحدث عندما يحتاجون إلى تطبيق تعلمهم على مواضيع جديدة؟

الطالب الذي يمكنه التعميم سينقل بنجاح ما تعلمه، بينما قد يكافح الطالب الذي يعتمد على الذاكرة لفعل الشيء نفسه. لقد "بالغوا في مطابقة" فهمهم لتفاصيل محتوى الفصل الدراسي بشكل مفرط، بينما فشلوا في استيعاب المبادئ الأساسية.