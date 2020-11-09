أصبح الذكاء الاصطناعي) موجودًا في كل مكان في العديد من المجالات، بدءًا من الحافة إلى المؤسسة. إذن، كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي؟ هل نكتفي بتغذية المتنبئ بالبيانات؟ الإجابة: "لا".

في الواقع، أثناء ضخ الذكاء الاصطناعي، نحتاج إلى جمع البيانات، وتدريب البيانات، وبناء نموذج، ونشر النموذج، وتشغيل المتنبئ. والمسار المؤدي إلى استخدام الذكاء الاصطناعي أطول مما قد يتوقعه المرء، نظرًا لوجود العديد من العناصر (انظر الشكل 1 في هذه المقالة)).