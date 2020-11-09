إدارة دورة حياة نماذج الذكاء الاصطناعي: نظرة عامة

مؤلف

Kazuaki Ishizaki

Researcher, Senior Technical Staff Member

هل إدارة دورة حياة نماذج الذكاء الاصطناعي شيء مهم؟

أصبح الذكاء الاصطناعي) موجودًا في كل مكان في العديد من المجالات، بدءًا من الحافة إلى المؤسسة. إذن، كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي؟ هل نكتفي بتغذية المتنبئ بالبيانات؟ الإجابة: "لا".

في الواقع، أثناء ضخ الذكاء الاصطناعي، نحتاج إلى جمع البيانات، وتدريب البيانات، وبناء نموذج، ونشر النموذج، وتشغيل المتنبئ. والمسار المؤدي إلى استخدام الذكاء الاصطناعي أطول مما قد يتوقعه المرء، نظرًا لوجود العديد من العناصر (انظر الشكل 1 في هذه المقالة)).

 

في المؤسسات، يتطلب الدور الحاسم للذكاء الاصطناعي منهجية ومنصة محددة جيدًا وقوية، وقد تفشل المؤسسة حتى إذا لم تكن منهجيتها ومنصتها على المستوى المطلوب. على سبيل المثال، إذا أدى اكتشاف الاحتيال إلى اتخاذ قرارات خاطئة، فسوف تتأثر الأعمال سلبًا. في المسار الطويل للذكاء الاصطناعي، يجب إدارة وقت الاستجابة والجودة والإنصاف والقدرة على التفسير والعناصر الأخرى كجزء من دورة الحياة بأكملها. ومن المستحيل إدارة كل ذلك بشكل فردي.

لذلك، فإن ما نطلق عليه "إدارة دورة حياة نموذج الذكاء الاصطناعي" يدير مسار الذكاء الاصطناعي المعقد ويساعد في ضمان النتائج الضرورية في المؤسسة. وسنقوم بتفصيل إدارة دورة حياة نموذج الذكاء الاصطناعي في سلسلة من إدخالات المدونة. بالإضافة إلى ذلك، سنوضح كيف يمكن لـ IBM Cloud Pak for Data مساعدتك في إدارة دورة حياة نماذج الذكاء الاصطناعي.

نتوقع أن تكون هذه المدخلات في المدونة موضع اهتمام الأشخاص التالين:

  • قادة علم البيانات والذكاء الاصطناعي: لفهم أفضل لكيفية زيادة العائدات على استثمارات علم البيانات والذكاء الاصطناعي.

  • علماء البيانات: لصقل فهمنا لكيفية استفادة أنشطة علم البيانات من أدوات/عمليات DevOps والتكامل معها، ولفهم أعمق لاستراتيجية IBM لإدارة دورة حياة نماذج الذكاء الاصطناعي من طرف إلى طرف.

  • مهندسو عمليات التطوير: لفهم عملية تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل، والتعقيدات المرتبطة بها، وكيف يمكن دمجها مع عمليات التطوير.

ما المقصود بإدارة دورة حياة نماذج الذكاء الاصطناعي؟

دعونا نفكر فيما هو ضروري لإدارة دورة حياة نموذج الذكاء الاصطناعي. أول متطلب هو مجموعة من المكونات للمسار بأكمله. يشرح المستند المسمى "سلم الذكاء الاصطناعي - كشف غموض تحديات الذكاء الاصطناعي" كيفية إدخال الذكاء الاصطناعي في المؤسسات ويحدد بوضوح أربع خطوات في المسار:

  • الجمع: تبسيط البيانات وجعلها قابلة للوصول.

  • التنظيم: إنشاء قاعدة تحليلية جاهزة للأعمال.

  • التحليل: بناء وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بالثقة والشفافية.

  • البث:  تشغيل الذكاء الاصطناعي في كل أنحاء كيان الأعمال.

هناك متطلب آخر وهو حوكمة البيانات للمسار بأكمله. الجودة ضرورية في المؤسسات، والقدرة على التفسير والإنصاف أصبحتا ضروريتين بشكل متزايد. فخلال عملية إنشاء المسار بالكامل، يجب على حوكمة البيانات لإدارة دورة حياة نموذج الذكاء الاصطناعي مراقبة وتقديم ملاحظات بشأن الجودة والإنصاف والقدرة على التفسير.

كيف تساعد الأدوات في إدارة دورة حياة نماذج الذكاء الاصطناعي

كما رأينا، فإن إدارة دورة حياة نموذج الذكاء الاصطناعي ليست بالأمر السهل. فمن المستحيل القيام بذلك يدويًا. لذا يجب أن تتمتع الأدوات اللازمة بالميزات التالية لدعم إدارة دورة حياة نموذج الذكاء الاصطناعي بشكل فعال عبر خدمة سحابية:

  • سهولة تدريب النموذج ونشره

  • نشر النموذج والتدريب على نطاق واسع

  • مراقبة إدارة البيانات، الجودة، والامتثال

  • عرض مصور للمسار بالكامل

  • موصلات شاملة إلى مصادر البيانات

من الأمثلة على هذه الأدوات: IBM Cloud Pak for Data. تُعدُّ منصة IBM Cloud Pak for Data منصة سحابة متعددة للبيانات والذكاء الاصطناعي مع أدوات شاملة لإدارة دورة حياة نموذج الذكاء الاصطناعي من فئة المؤسسات، ModelOps. وتساعد المؤسسات على تحسين إنتاجيتها الإجمالية لأنشطة علوم البيانات وتحقيق وقت أسرع للاستفادة من مبادرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وتتضمن مجموعة Cloud Pak for Data القدرات الرئيسية التالية:

  • أدوات تطوير النماذج والتدريب، بما في ذلك AutoAI وعدم وجود تعليمات برمجية، وإمكانيات السحب والإفلات، ودعم مجموعة غنية من المكتبات وأطر العمل مفتوحة المصدر المستخدمة بشكل شائع.

  • أدوات مراقبة وإدارة النماذج لتقديم الذكاء الاصطناعي الموثوق به.

  • قدرات المحاكاة الافتراضية للبيانات لزيادة إنتاجية الذكاء الاصطناعي لفرق عمل علوم البيانات بشكل كبير من خلال مساعدة علماء البيانات على الوصول بكفاءة إلى مجموعة كبيرة من مصادر البيانات الخاصة بالمؤسسة عبر بيئة متعددة السحابة الهجينة، دون حاجة إلى نسخ البيانات.

  • الحاجة إلى DataOps لتلبية متطلبات حوكمة البيانات والجودة والامتثال.

  • خدمات بيانات كاملة، مع مجموعة ثرية من موصلات البيانات وقدرات تكامل البيانات متعددة السحابة القابلة للتطوير لتمكين عمليات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) الفعالة من مجموعة متنوعة من مصادر البيانات.

إدارة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تم إنشاؤها من أي مكان وينشر على السحابة أو محلي.

