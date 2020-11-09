في المؤسسات، يتطلب الدور الحاسم للذكاء الاصطناعي منهجية ومنصة محددة جيدًا وقوية، وقد تفشل المؤسسة حتى إذا لم تكن منهجيتها ومنصتها على المستوى المطلوب. على سبيل المثال، إذا أدى اكتشاف الاحتيال إلى اتخاذ قرارات خاطئة، فسوف تتأثر الأعمال سلبًا. في المسار الطويل للذكاء الاصطناعي، يجب إدارة وقت الاستجابة والجودة والإنصاف والقدرة على التفسير والعناصر الأخرى كجزء من دورة الحياة بأكملها. ومن المستحيل إدارة كل ذلك بشكل فردي.
لذلك، فإن ما نطلق عليه "إدارة دورة حياة نموذج الذكاء الاصطناعي" يدير مسار الذكاء الاصطناعي المعقد ويساعد في ضمان النتائج الضرورية في المؤسسة. وسنقوم بتفصيل إدارة دورة حياة نموذج الذكاء الاصطناعي في سلسلة من إدخالات المدونة. بالإضافة إلى ذلك، سنوضح كيف يمكن لـ IBM Cloud Pak for Data مساعدتك في إدارة دورة حياة نماذج الذكاء الاصطناعي.
نتوقع أن تكون هذه المدخلات في المدونة موضع اهتمام الأشخاص التالين:
- قادة علم البيانات والذكاء الاصطناعي: لفهم أفضل لكيفية زيادة العائدات على استثمارات علم البيانات والذكاء الاصطناعي.
- علماء البيانات: لصقل فهمنا لكيفية استفادة أنشطة علم البيانات من أدوات/عمليات DevOps والتكامل معها، ولفهم أعمق لاستراتيجية IBM لإدارة دورة حياة نماذج الذكاء الاصطناعي من طرف إلى طرف.
- مهندسو عمليات التطوير: لفهم عملية تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل، والتعقيدات المرتبطة بها، وكيف يمكن دمجها مع عمليات التطوير.