ما نموذج التشفير/فك التشفير؟

في التعلم العميق، تُعد بنية نموذج التشفير/فك التشفير نوعًا من الشبكات العصبية المرتبطة على نطاق واسع ببنية المحول وتُستخدَم في التعلم من تسلسل إلى تسلسل. وبالتالي، تشير الأدبيات إلى نماذج التشفير/فك التشفير في بعض الأحيان كشكل من أشكال نموذج التسلسل إلى التسلسل ( نموذجseq2seq). يركز الكثير من أبحاث التعلم الآلي على نماذج التشفير/فك التشفير لمهام معالجة اللغة الطبيعية (NLP) التي تنطوي على نماذج لغوية كبيرة (LLMs).

تُستخدم نماذج التشفير/فك التشفير للتعامل مع البيانات المتسلسلة، وتحديدًا تعيين تسلسلات الإدخال إلى تسلسلات الإخراج ذات الأطوال المختلفة، مثل الترجمة الآلية العصبية، وتلخيص النصوص، وترجمة الصور، والتعرف على الكلام. وفي مثل هذه المهام، غالبًا ما يكون تعيين رمز مميز في الإدخال إلى واحد في الإخراج غير مباشر. على سبيل المثال، الترجمة الآلية: في بعض اللغات، يظهر الفعل بالقرب من بداية الجملة (كما هو الحال في اللغة الإنجليزية)، وفي لغات أخرى في النهاية (مثل الألمانية) وفي بعض اللغات، قد يكون موقع الفعل أكثر تغيرًا (على سبيل المثال، اللاتينية). تولد شبكة نموذج تشفير/فك تشفير تسلسلات إخراج متغيرة الطول ولكنها مناسبة للسياق لتتوافق مع تسلسل إدخال معين.1