استخدام Llama 3.2-90b-vision-instruct لاستعلامات الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط بلغة Python باستخدام watsonx

العديد منا على دراية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي أحادية الوسائط. من أدوات الذكاء الاصطناعي أحادية الوسائط الشهيرة ChatGPT. تستخدم روبوتات المحادثة مثل ChatGPT معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفهم أسئلة المستخدمين وأتمتة الردود في الوقت الفعلي. يقتصر نوع الإدخال الذي يمكن تطبيق هذه النماذج اللغوية الكبرى أحادية الوسائط عليها على النصوص.

يعتمد الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط على نماذج التعلم الآلي المبنية على الشبكات العصبية. هذه الشبكات العصبية تتمكن من معالجة ودمج المعلومات من أنواع بيانات متعددة باستخدام تقنيات التعلم العميق المعقدة. هذه الوسائط المختلفة التي تنتجها نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تسمى أحيانًا نماذج gen AI، يمكن أن تشمل إدخالات النصوص، والصور، والفيديو، والصوت.

أنظمة الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط لها العديد من حالات الاستخدام الواقعية والتي تتراوح بين تشخيصات الأشعة الطبية في مجال الرعاية الصحية باستخدام رؤية الكمبيوتر إلى التعرف على الكلام في تطبيقات الترجمة. ويمكن لهذه التطورات في تقنية الذكاء الاصطناعي تحسين مختلف المجالات. تكمن الميزة الرئيسية للبُنى متعددة الوسائط في إمكانية معالجة أنواع مختلفة من البيانات.