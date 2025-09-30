ما المقصود بتصنيف الصور؟

تعتمد هذه الطريقة على عملية مطورة بدقة لجمع الصور وتصنيفها لمطابقة مهمة أو هدف التصنيف المحدد. يتم إكمال هذه العملية يدويًا بواسطة خبراء يختارون الميزات الرئيسية للصورة، والتي توفِّر أكبر قدر من المعلومات البصرية. يعمل تصنيف الصور القائم على القواعد على تجميع مجموعات البكسل المتشابهة في فئات من خلال تطبيق هذه القواعد، والتي يتم إنشاؤها من المعرفة المتخصصة. كما يسمح بالتصنيف القابل للتفسير والتخصيص دون الاعتماد على نماذج التعلم الآلي المعقدة.

تخيَّل صندوقًا من الصور الفوتوغرافية التي تم تكليفك بتنظيمها. تحتوي المجموعة على صور للبحيرات والكلاب والسيارات. نظرًا لعدم وجود أي أدوات عالية التقنية تحت تصرّفك بهذه الطريقة، فأنت بحاجة إلى إنشاء قائمة.

يمكن أن تبدو القائمة مشابهة لما يلي:

بالنسبة إلى "السيارات"، ابحث عن الإطارات والأبواب والمرايا الجانبية.





بالنسبة إلى "الكلاب"، تحقَّق من وجود آذان متدلية وذيول تهتز وأنوف طويلة.





بالنسبة إلى "البحيرات"، ابحث عن صور بها الكثير من المياه والشواطئ.

يوضِّح هذا المثال أن التصنيف القائم على القواعد يعتمد على قواعد وأدوات محددة مسبقًا من قِبَل البشر. تتناقض هذه الطريقة مع ترك الكمبيوتر "يتعلم" قواعد جديدة بنفسه. يمكن أن يتضمن هذا النوع من تصنيف الصور تقنيات مثل مطابقة القوالب والتقسيم بناءً على العتبات.

تتضمن مطابقة القوالب تمرير صورة القالب فوق صورة الإدخال الأكبر وحساب مقاييس التشابه في كل موضع لتحديد المناطق التي تطابِق صورة القالب.

والتقسيم بناءً على العتبات يعمل على تقسيم الصور من خلال تحويل قيم البكسلات إلى ثنائية استنادًا إلى قيمة حدٍّ محددة مسبقًا. تميّز هذه الطريقة بين الميزات والخلفية استنادًا إلى شدة الكثافة.

عند دمجها مع التعلم المعزز القائم على القواعد، تسهم هذه التقنيات في بناء أنظمة تصنيف صور قوية وقابلة للتفسير. يمكن تنفيذ التصنيف القائم على القواعد من خلال تطبيق خوارزميات الجار الأقرب (K-Nearest Neighbor) أو الغابة العشوائية (Random Forest).