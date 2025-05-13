ما GraphRAG؟

التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) هو تقنية تسترجع المعلومات ذات الصلة باستخدام البحث عن التشابه في قواعد بيانات المتجهات، ومصادر المعرفة الخارجية، وقواعد المعرفة الداخلية. ثم تدمج هذه المعلومات المستردة في النماذج اللغوية الكبرى لتوليد مخرجات دقيقة وملائمة للسياق. بينما تعزز تطبيقات التوليد المعزز بالاسترجاع التقليدية وظائف النماذج اللغوية الكبرى في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أنها لا تتمكن من فهم العلاقات المعقدة بين البيانات. وهي تواجه صعوبة في أداء مهام مثل الاستدلال متعدد الخطوات (وهو جمع المعلومات من مصادر متعددة لاستخلاص الإجابات من خلال الروابط المنطقية والاستنتاجات غير المباشرة)، والسياق العلائقي، وفهم البيانات الهرمية. على سبيل المثال، قد يواجه نهج التوليد المعزّز بالاسترجاع (RAG) التقليدي صعوبة في التعامل مع استعلام مثل "من طوّر نظرية النسبية؟" لأنه يتطلب الاستدلال بناءً على العلاقات بين الكيانات.

يتغلب GraphRAG على هذه المشكلة من خلال دمج بيانات منظمة في رسوم بيانية، والتي تنظم المعلومات في شكل شبكة من العُقد (وهي كيانات مثل الأشخاص أو الأماكن)، والحواف (وهي العلاقات بين تلك الكيانات)، والتسميات (وهي السمات التي تحدد فئة العقدة والحافة). على سبيل المثال، قد يعرض الرسم البياني المعرفي "ألبرت أينشتاين—طوّر—النظرية النسبية." في شكل معلومات منظمة في رسم بياني، ما يسهل على GraphRAG استرجاع هذه المعلومات ومعالجتها. في هذا المثال، العُقد هي 'ألبرت أينشتاين' و'النظرية النسبية'، والحافة هي 'طوّر'.