ما GraphRAG؟

يمكن تنفيذ أنظمة GraphRAG باستخدام أدوات وأُطر عمل متنوعة، بما في ذلك خيارات المصدر المفتوح، لدعم معالجة المستندات، وإنشاء رسوم بيانية معرفية، والبحث الدلالي، وتكامل النماذج اللغوية الكبرى. من بين الأدوات الشهيرة LangChain، وLlamaIndex، وNeo4j، وOpenAI، مع موارد إضافية وبرامج تعليمية متاحة على منصات مثل GitHub.
يُستخدم LlamaIndex لفهرسة المستندات، واستخراج الكيانات والعلاقات لإنشاء الرسوم البيانية المعرفية، وتوليد تضمينات المتجهات، والتكامل مع النماذج اللغوية الكبرى مثل GPT. يعمل Neo4j كقاعدة بيانات لتخزين هياكل الرسوم البيانية وإدارتها، ما يتيح الاسترجاع الفعال من خلال مسح الرسوم البيانية والعلاقات الدلالية.
تعمل هذه الأدوات معًا لتمكين البحث الدلالي باستخدام تضمينات المتجهات، ومعالجة البيانات الوصفية لتحقيق الشفافية، وتوليد ردود ملائمة للسياق. تساعد النماذج اللغوية الكبرى بما في ذلك نماذج OpenAI GPT، والمتكاملة من خلال واجهات برمجة التطبيقات، على إنتاج إجابات دقيقة وذات صلة بناءً على بيانات الرسم البياني المستردة.
يمثل GraphRAG تطورًا كبيرًا في أنظمة التوليد المعزز بالاسترجاع التقليدية، والمقيدة بطرق الاسترجاع الخطية. فهو يجمع بين إمكانات الرسوم البيانية المعرفية والبحث الدلالي والنماذج اللغوية المتقدمة. ومع مطالبة الصناعات بفهم أعمق ومعارف مترابطة، فسيصبح GraphRAG تقنية رئيسية. وسيتيح أنظمة معلومات أكثر ذكاءً وديناميكية وقابلية للتكيف في المستقبل.