على عكس قواعد البيانات العلائقية التقليدية التي تحتوي على صفوف وأعمدة، يتم تمثيل نقاط البيانات في قاعدة بيانات المتجهات بواسطة متجهات ذات عدد ثابت من الأبعاد. ولأنها تستخدم تضمينات متجهات عالية الأبعاد، فإن قواعد بيانات المتجهات تكون أكثر قدرةً على التعامل مع مجموعات البيانات غير المنظمة.



حقًا لقد شهدت طبيعة البيانات تحولاً جذريًا. فلم يَعُد الأمر يقتصر على المعلومات المنظَّمة المخزَّنة بسهولة في قواعد بيانات تقليدية. البيانات غير المنظَّمة—والتي تشمل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والصور، ومقاطع الفيديو، والمقاطع الصوتية، والمزيد—تزيد بنسبة تراوحت بين 30% و60% على أساس سنوي.2

قواعد البيانات العلائقية تتميز في إدارة المجموعات المنظمة وشبه المنظمة من البيانات بتنسيقات محددة. ويُعدّ تحميل مصادر البيانات غير المنظمة إلى قاعدة البيانات العلائقية التقليدية لتخزين البيانات وإدارتها وإعدادها للذكاء الاصطناعي عملية مجهدة تتطلب كثيرًا من العمل، خاصةً مع حالات الاستخدام التوليدية الجديدة كالبحث عن التشابه أو التماثل.

البحث التقليدي يمثل البيانات عادةً باستخدام رموز مميزة أو ميزات منفصلة، مثل الكلمات الرئيسية، أو العلامات، أو البيانات الوصفية. تعتمد عمليات البحث التقليدية على المطابقات الدقيقة لاسترداد نتائج ذات صلة. فمثلاً، قد يؤدي البحث عن "هاتف ذكي" إلى ظهور نتائج تحتوي على كلمة "هاتف ذكي".

وعلى العكس من ذلك، يمثل بحث المتجهات البيانات كمتجهات كثيفة، وهي متجهات تكون معظم عناصرها أو كلها غير صفرية.حيث يتم تمثيل المتجهات في مساحة متجهة مستمرة، وهي المساحة الرياضية التي يتم فيها تمثيل البيانات كمتجهات.

تتيح عمليات التمثيل المتجهة إمكانية البحث عن التشابه. فمثلاً، قد يؤدي أيضًا البحث المتجه عن "الهاتف الذكي" إلى عرض نتائج لكل من "الهاتف المحمول" و"الأجهزة المحمولة".

كل بُعد من أبعاد المتجه الكثيف يتوافق مع ميزة كامنة أو جانب كامن من البيانات. تُعدّ الميزة الكامنة سمة أو خاصية أساسية لا تتم ملاحظتها بشكل مباشر، لكن يتم استنتاجها من البيانات عبر النماذج الرياضية أو الخوارزميات.

تعمل الميزات الكامنة على التقاط الأنماط والعلاقات المخفية في البيانات، وهو ما يتيح تمثيلاً أكثر دقةً وذا مغزى أكبر للعناصر كمتجهات في مساحة عالية الأبعاد.