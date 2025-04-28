ما المقصود بالبيانات غير المنظمة؟

البيانات غير المنظمة هي معلومات لا تتبع تنسيقًا محددًا مسبقًا. مجموعات البيانات غير المنظمة ضخمة (غالبًا ما تصل إلى تيرابايتات أو بيتابايتات)، وتمثِّل 90% من إجمالي البيانات التي تُنتجها المؤسسات.1

يعود تزايد البيانات غير المنظمة إلى تنوُّع واتساع مصادرها، والتي تشمل مستندات نصية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وملفات الصور والصوت، والرسائل الفورية، والأجهزة الذكية. تكاد تكون جميع البيانات الجديدة التي يتم إنتاجها اليوم غير منظمة؛ فكل رسالة يتم إرسالها، أو صورة يتم تحميلها، أو مستشعر يتم تفعيله، يُضيف إلى هذا الحجم المتزايد.

على عكس البيانات المنظمة (التي تعتمد على نموذج بيانات محدد مسبقًا)، لا تتوافق البيانات غير المنظمة بسهولة مع المخططات الثابتة لقواعد البيانات التقليدية. بدلًا من ذلك، يتم تخزين البيانات غير المنظمة غالبًا في أنظمة الملفات، أو قواعد البيانات غير العلائقية (أو قواعد بيانات NoSQL)، أو في بحيرات البيانات.

تتطلب تعقيدات البيانات غير المنظمة وبنيتها غير المنتظمة استخدام أساليب تحليل بيانات أكثر تقدُّمًا. تتم الاستفادة بشكل شائع من تقنيات مثل التعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لاستخلاص الرؤى من مجموعات البيانات غير المنظمة.

في الماضي القريب، كانت البيانات غير المنظمة تُعَد بيانات مظلمة. تحديات البيانات غير المنظمة (أي حجمها وعدم اتساقها) جعلتها غير قابلة للاستخدام في العديد من حالات استخدام الأعمال.

اليوم، باتت المؤسسات التي تمتلك كميات وفيرة من البيانات غير المنظمة تملك أصلًا استراتيجيًا مهمًا. عند دمجها، توفِّر البيانات المنظمة وغير المنظمة رؤية شاملة للبيانات على مستوى المؤسسة. وفي هذا الوقت تحديدًا، تبرُز أهمية البيانات غير المنظمة في تمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي.