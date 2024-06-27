ما المقصود باستيعاب البيانات؟

من الأمثلة على مصادر البيانات: الأنظمة المالية، ومزودو البيانات من جهات خارجية ومنصات الوسائط الاجتماعية وأجهزة إنترنت الأشياء وتطبيقات SaaS وتطبيقات الأعمال المحلية مثل تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM).

تحتوي هذه المصادر على بيانات منظمة وبيانات غير منظمة. بمجرد استيعاب البيانات، يمكن تخزينها في بحيرات البيانات ومستودعات البيانات ومراكز تخزين البيانات ومتاجر البيانات وقواعد البيانات العلائقية وأنظمة تخزين المستندات. حيث تستوعب المؤسسات البيانات لاستخدامها بعد ذلك في مهام ذكاء الأعمال، وكذلك في التعلم الآلي وفي النمذجة التنبؤية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

تقوم العديد من أدوات استيعاب البيانات بأتمتة هذه العملية من خلال تنظيم البيانات غير المنسقة في التنسيقات المناسبة لتحليلها بكفاءة بواسطة برامج تحليل البيانات. يتطلب استيعاب البيانات عادةً خبرة في علم البيانات وخبرة ببعض لغات البرمجة مثل Python. يتم تعقيم البيانات وتحويلها إلى تنسيق موحَّد باستخدام عملية استخراج أو تحويل أو تحميل (ETL) أو عملية تحويل تحميل الاستخراج (ELT)، لإدارة دورة حياة البيانات بشكل فعال.

باستخدام مصادر البيانات الضخمة المتنوعة والمتعددة، تساعد برامج الأتمتةعلى تفصيل وتخصيص عملية الاستيعاب بالشكل الذي يلائم بيئات معينة وتطبيقات محددة. ويتضمن هذا في الغالب ميزات إعداد البيانات للتحليل الفوري أو التحليل اللاحق باستخدام برامج ذكاء الأعمال والتحليلات.