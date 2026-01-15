تستمر المؤسسات في جميع أنحاء العالم في الاستثمار بكثافة في الذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي حاجز 2 تريليون دولار أمريكي في عام 2026، ما يمثل نمواً بنسبة 37% على أساس سنوي وفقاً لمؤسسة Gartner.1 ومع ذلك، فإن هذا التوسع المتسارع يحجب حقيقة أن العديد من مبادرات الذكاء الاصطناعي تكافح من أجل تقديم قيمة مستدامة.

كشفت دراسة معهد IBM لقيمة الأعمال (IBV) لعام 2025 الموجهة للرؤساء التنفيذيين أن 16% فقط من مبادرات الذكاء الاصطناعي قد نجحت في التوسع على نطاق المؤسسة،2 بينما يشير تقرير دراسة NANDA الصادر عن معهد MIT3 3إلى أن ما يصل إلى 95% من التجارب الأولية للذكاء الاصطناعي التوليدي تفشل في تجاوز مرحلة التجريب.

تشير الأبحاث إلى أن جودة بيانات الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات تعد من العوامل الجوهرية لتمييز الأداء ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي. "وجدت دراسة منفصلة أجراها معهد IBV أن 68% من المؤسسات التي تتبنى نهج 'الذكاء الاصطناعي أولاً' لديها أطر عمل ناضجة وراسخة للبيانات والحوكمة، مقارنة بـ 32% فقط من المؤسسات الأخرى.4



وكما يذكر معدو الدراسة: "رغم أن هذا الأساس القائم على بيانات منظمة وعالية الجودة وسهلة الوصول قد يبدو أقل بهرجة من الخوارزميات المتطورة أو حالات الاستخدام الطموحة، إلا أنه يمثل الشرط الجوهري والأساسي لتحقيق نجاح مستدام في مجال الذكاء الاصطناعي".

تكمن أهمية تلك الركيزة في أن نماذج التعلم الآلي—والتي تُعد جزءاً جوهرياً في العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي— "تتعلم" مباشرةً من مجموعات البيانات التي تُقدّم لها. عندما تسيء تلك البيانات تمثيل الواقع بسبب الأخطاء، أو الفجوات، أو المعلومات القديمة، أو صوامع البيانات، أو التحيز المنهجي، فإن النماذج لا ترث نقاط الضعف هذه فحسب، بل يمكنها أيضاً تضخيم مشكلات البيانات على نطاق واسع.



على سبيل المثال، في أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) المستخدمة في معالجة اللغات الطبيعية، قد تظهر مشكلات جودة البيانات على هيئة نصوص تحتوي على مغالطات واقعية أو مخرجات صور متحيزة. يمكن أن تؤدي رداءة جودة البيانات أيضاً إلى تفاوت في الأداء، ولا سيما في الحالات الحدية مثل المدخلات غير الشائعة والسيناريوهات ضعيفة التمثيل.

حتى النسب الضئيلة من البيانات منخفضة الجودة قد تتسبب في آثار سلبية هائلة. إن مجرد نتائج قليلة ضعيفة قد تقوض عملية اتخاذ القرار والثقة في التقنية بشكل عام، مما يدفع المسؤولين التنفيذيين إلى استنتاج أن أداة الذكاء الاصطناعي معيبة، في حين أن السبب الأساسي يكمن في جودة البيانات التي تغذيها.



بالإضافة إلى النتائج التقنية، تنطوي جودة بيانات الذكاء الاصطناعي المنخفضة على تبعات قانونية وأخلاقية، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بخصوصية البيانات والاستخدام المسؤول للبيانات. إن النماذج المدربة على بيانات تفتقر إلى الحوكمة السليمة قد تؤدي إلى تكريس التمييز في مجالات مثل التوظيف، والإقراض، والرعاية الصحية، والخدمات العامة. وفي الوقت ذاته، تفرض اللوائح التنظيمية بما في ذلك قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي والمجموعة المتنامية من قوانين الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات الأمريكية‑مسؤولية متزايدة على المؤسسات فيما يتعلق بخصوصية البيانات، بالإضافة إلى جودة بيانات التدريب ومدى تمثيلها وموثوقية مصدرها.