ما هو التحقق من صحة البيانات؟

اليوم، تتراكم لدى الشركات بشكل روتيني مجموعات بيانات ضخمة تحتوي على تيرابايت أو بيتابايت من البيانات. وتأتي هذه المعلومات من مصادر بيانات متنوعة، مثل أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) أو وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبًا ما يتم نقلها إلى مستودعات البيانات وأنظمة مستهدفة أخرى. لكن المعلومات الواردة من مجموعة واسعة من المصادر، بالإضافة إلى حجم عمليات ترحيل البيانات الضخمة، يمكن أن تمهد الطريق لمجموعة من المشكلات: التنسيقات غير المتسقة والتناقضات، البيانات المكررة، حقول البيانات غير المكتملة، أخطاء إدخال البيانات، وحتى تسميم البيانات.

يمكن أن تُعرض مشكلات جودة البيانات هذه سلامة البيانات للخطر وتُهدد اتخاذ القرارات المستنيرة. والبيانات غير الصالحة لا تسبب الصداع لمحللي البيانات فحسب، بل إنها مشكلة أيضًا للمهندسين وعلماء البيانات وغيرهم ممن يعملون مع نماذج الذكاء الاصطناعي.

تتطلب نماذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نماذج التعلّم الآلي ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، بيانات موثوقة ودقيقة لتدريب النموذج وأدائه. وبما أن التنفيذ الفعال للذكاء الاصطناعي أصبح ميزة تنافسية بالغة الأهمية، فإن الشركات لا يمكنها تحمل مخاطر أن تُعرّض البيانات غير الصالحة جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي للخطر. تستخدم المؤسسات عمليات التحقق من صحة البيانات للمساعدة في ضمان أن جودة البيانات كافية لاستخدامها في تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح التحقق من صحة البيانات ذا أهمية متزايدة فيما يتعلق بالامتثال التنظيمي. على سبيل المثال، يتطلب قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي أن يخضع التحقق من صحة البيانات لأنظمة الذكاء الاصطناعي "عالية المخاطر" لممارسات إدارة بيانات صارمة.