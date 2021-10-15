ما المقصود بترحيل البيانات؟

كلما خططت مؤسستك بعناية أكبر لترحيل بياناتها، قلّت احتمالية مواجهتك لتكاليف مفاجئة أو تعطل غير مخطط له وقلّت احتمالية تعرض المستخدمين النهائيين للإحباط أو الإزعاج في أثناء الترحيل وبعده. ستحتاج إلى تحديد الأهداف ووضع جدول زمني وتوقع أي تحديات قد تواجهها.

ثمة ثلاثة عوامل أساسية يجب أن تأخذها في الحسبان عند تحديد كيفية التعامل مع المشروع:

نوع حمل التشغيل. يمكن عادةً نقل أحمال التشغيل المتخصصة- مثل الأجهزة الافتراضية (VMs) أو النسخ الاحتياطية أو قواعد البيانات - باستخدام أدوات يوفرها بائع البرامج خاصة بنوع البيانات التي يجري ترحيلها. وإذا لم تكن لديك إمكانية الوصول إلى هذه الأدوات، فستحتاج إلى التخطيط بعناية لوقت التوقف المحتمل. يمكنك نقل البيانات الخاصة بأحمال التشغيل ذات المهام الحرجة على مراحل واختبارها على فترات خلال العملية والحفاظ على تشغيل النظامين المصدر والهدف بالتوازي. وبدلاً من ذلك، يمكنك التخطيط لعملية نقل واسعة النطاق خارج ساعات الإنتاج (إذا كان بإمكانك إنجازها في الوقت المتاح).

حجم البيانات. عندما تُرحل أقل من 10 تيرابايت (TB) من البيانات، فإن شحن البيانات إلى موقع التخزين الجديد على جهاز تخزين يوفره العميل غالبًا ما يكون أبسط الطرق وأكثرها فعالية من حيث التكلفة. أما بالنسبة إلى عمليات النقل التي تنطوي على كميات أكبر من البيانات - على سبيل المثال، ما يصل إلى عدة وحدات بيتابايت (PB) - يمكن أن يكون جهاز ترحيل البيانات المتخصص الذي يوفره موفر خدمة السحابة لديك هو الخيار الأكثر ملاءمة وبأسعار معقولة. وعلى الرغم من أنه، من الناحية النظرية، يمكنك استخدام الترحيل عبر الإنترنت لأي كمية من البيانات، فإن القيود الزمنية تحد من جدواه بالنسبة إلى الكميات الكبيرة من البيانات.

سرعة الإنجاز. بالنسبة إلى عمليات الترحيل عبر الإنترنت، ستحدد كمية البيانات التي تُنقل وسرعة اتصال الشبكة الخاصة بك المدة التي يستغرقها ترحيل البيانات. أما بالنسبة إلى عمليات الترحيل من دون اتصال بالإنترنت، فيجب أخذ وقت الشحن في الحسبان. إذا كانت سرعة الترحيل من البداية إلى النهاية هي شاغلك الأساسي - وإذا كان لديك نطاق ترددي كافٍ متاح لتخصيصه لعملية الترحيل - فقد يكون النقل عبر الإنترنت هو الخيار الأفضل. ولكن إذا كان الموعد النهائي للترحيل مرنًا و/أو إذا كان لديك نطاق ترددي أو قيود أخرى على الشبكات، فقد يكون الترحيل من دون اتصال بالإنترنت هو الخيار المناسب.