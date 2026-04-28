تجمع قواعد بيانات المتجهات للتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) بين الذكاء الاصطناعي (AI) والبحث المتقدم، مما يسمح للنماذج اللغوية الكبيرة(LLMs) باسترجاع المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي وتوليد ردود أكثر دقة ووعياً للسياق.
تتكون قاعدة بيانات المتجهات للتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) من مكونين رئيسيين: بنية الاسترجاع التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) وطبقة بيانات (قواعد بيانات المتجهات).
التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) هي بنية تربط النموذج اللغوي بمصادر المعرفة الخارجية، مما يمكّنه من استرجاع المعلومات ذات الصلة ودمج هذا السياق في ردوده في وقت الاستعلام. يعالج هذا النهج القيود الشائعة للنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، بما في ذلك انقطاع المعرفة، والهلوسة، ونقص خصوصية المجال.
تقوم قاعدة بيانات المتجهات (أو قاعدة بيانات المتجه) بتخزين البيانات واسترجاعها على شكل تمثيلات رقمية تسمى التضمينات المتجهة، مما يتيح البحث بناءً على التشابه الدلالي بدلاً من التطابقات الدقيقة للكلمات الرئيسية. تسمح هذه العملية للأنظمة باسترجاع المعلومات بناءً على المعنى، حتى عند اختلاف الصياغة.
مكاسب الأداء لهذه التقنية قابلة للقياس. عندما احتاجت Wikimedia Deutschland إلى جعل رسم Wikidata المعرفي الذي يضم 120 مليون إدخال متاحاً للنماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، اختارت DataStax Astra DB on IBM watsonx.data كقاعدة بيانات متجهات لها. والنتيجة: سرعة استعلام أسرع بمقدار 30 مرة مقارنةً بحساب المتجهات المحلية وتقليل وقت التطوير بنسبة 90%، مما يتيح للفريق التركيز على بناء البنية التحتية بدلاً من صيانتها.
في معظم تطبيقات التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، تعتمد أنظمة RAG على قواعد بيانات المتجهات أو تقنيات فهرسة المتجهات لتمكين البحث الدلالي. ومع ذلك، فإن البحث عن المتجهات ليس مطلوبًا بشكل صارم. يمكن أن تتضمن بِنى التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) أيضًا البحث بالكلمات المفتاحية أو الاستعلامات المهيكلة أو الأساليب المختلطة وفقًا لحالة الاستخدام.
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تعيد قواعد بيانات المتجهات للتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) تعريف كيفية وصول أنظمة التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي إلى المعلومات وتطبيقها. فبدلاً من التعامل مع المعرفة كشيء ثابت داخل نموذج، يتعاملون معها كشيء يمكن استرجاعه وتقييمه واستخدامه في السياق بشكل ديناميكي.
لهذا التحول تداعيات عبر أربعة مجالات رئيسية: المعرفة والاسترجاع والتأسيس، والعمليات.
حتى أكثر النماذج تقدماً مقيدة ببيانات التدريب الخاصة بها. ومع تقادم تلك البيانات أو عندما تصبح حالات الاستخدام أكثر تخصصاً، تبدأ الثغرات في الظهور.
يعالج التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) هذا من خلال تقديم ما يصفه الباحثون غالبا باسم "الذاكرة غير المعلمية"—وهي معرفة خارجية يمكن الاستعلام عنها أثناء التشغيل بدلاً من تخزينها في معلمات النموذج.1
تعتمد أنظمة البحث التقليدية عادةً على مطابقة الكلمات الرئيسية، والتي تفترض أن المستخدمين والبيانات يستخدمون نفس اللغة. من الناحية العملية، غالبًا ما لا يكون الأمر كذلك. تقوم قاعدة بيانات المتجهات بتحويل الاسترجاع من مطابقة الكلمات إلى مطابقة المعنى، باستخدام تشابه المتجهات لمقارنة مدى توافق التمثيلات.
تجمع أساليب الاسترجاع الهجينة المستخدمة في أنظمة التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) بين الاسترجاع الدلالي وأساليب البحث التقليدية لتحسين كل من الاستدعاء والدقة، لا سيما في بيئات المؤسسات حيث تكون البيانات غير متجانسة ومعقدة.2
تعد النماذج التوليدية احتمالية، أي أنها تولد ردوداً معقولة، وليست حقائق مؤكدة. وهذا يخلق خطر الهلوسة.
يخفف التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) من ذلك من خلال تأسيس الاستجابات في البيانات المسترجعة. تُظهر الدراسات في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم أن الجمع بين الاسترجاع والتوليد يحسن من دقة الحقائق والموثوقية في أنظمة الإجابة عن الأسئلة.3
يُغيّر التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) طريقة صيانة أنظمة الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقها. بدلاً من إعادة تدريب النماذج لدمج معرفة جديدة، يمكن للمؤسسة تحديث البيانات الأساسية أو منطق الاسترجاع، مما يتيح تكراراً أسرع وقدرة أكبر على التكيف في حالة الاستخدام.
نتيجة لذلك، أصبح التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) نمط بنية سائدا في أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة، خاصة في بيئات المؤسسات والتطبيقات الموجهة للمستهلكين حيث يجب على النماذج الوصول إلى بيانات محدثة أو خارجية لتوليد ردود دقيقة.
على مستوى عالٍ، تتبع قواعد بيانات المتجهات للتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) تسلسلاً منظماً:
كل تفاعل يبدأ باستعلام من المستخدم يتم التعبير عنه بلغة طبيعية. في هذه المرحلة، يوجد الإدخال كرموز مميّزة— وحدات النص التي تعالجها نماذج اللغة. تمثل الرموز المميّزة كيفية كتابة اللغة وتنظيمها، ولكنها لا تلتقط المعنى بعد بطريقة يمكن البحث عنها.
لجعل الاستعلام قابلاً للبحث، يتم تحويله إلى تضمين يوفر تمثيلًا رقميًا للمعنى. إحدى الطرق لفهم ذلك هي من خلال الجغرافيا.
عن طريق تحويل الرموز المميّزة إلى تضمينات، ينتقل النظام من اللغة إلى فضاء يمكن فيه مقارنة المعنى رياضياً (فضاء متجه عالي الأبعاد).
بمجرد تمثيل الاستعلام كتضمين (أو متجه استعلام)، تبحث قاعدة بيانات المتجهات عن متجهات متشابهة. تعتمد هذه العملية على مقاييس التشابه مثل تشابه جيب التمام، والتي تقيس مدى تقارب المتجهات في الفضاء عالي الأبعاد. تتضمن العديد من الأنظمة أيضًا طبقات تصنيف تعطي الأولوية للنتائج الأكثر صلة، مما يحسن الدقة والترابط.
يسترجع النظام مقاطع أو "أجزاء" أصغر من البيانات المرتبطة بالتضمينات الأكثر تشابهًا. تحدد هذه العملية - المعروفة باسم "التقطيع" - جودة الاسترجاع بناءً على كيفية تعريف القطع. إذا كانت كبيرة جدًا، فقد يفتقر الاسترجاع إلى الدقة. إذا كانت صغيرة جدًا فقد تفقد سياقها.
يتم إدراج المعلومات المسترجعة في إدخال النموذج، وهو ما يُشار إليه باسم تعزيز الموجِّه. الاستعلام الأصلي والسياق المسترجع يشكلان تسلسلاً واحداً من الرموز المميزة. النموذج لا يميز بينهما. إنه ببساطة يعالج المدخلات المجمعة ويولد استجابة، مما يجعل بنية الموجّه أمراً حساسًا.
مع وجود الموجِّه المعزَّز في مكانه، يقوم النموذج بعد ذلك بإنشاء استجابة. تسلط هذه المرحلة الضوء على كيفية اختلاف التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) عن عمليات مثل الضبط الدقيق، والتي تعدل المعلمات الداخلية للنموذج، وتدمج المعرفة مباشرةً في النموذج. يسترجع التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) المعرفة أثناء وقت التشغيل، تاركاً النموذج دون تغيير. بعبارة أخرى، يعمل الضبط الدقيق على تحسين ما يعرفه النموذج، بينما يعمل التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) على تحسين ما يمكن للنموذج الوصول إليه.
أنظمة قواعد بيانات المتجهات للتوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) ليست أداة واحدة، بل مجموعة منسقة من المكونات التي تعمل معاً لتنظيم وتوليد استجابات. تشمل المكونات الأساسية في هذه العملية ما يلي:
تُعد قاعدة المعرفة المصدر الخارجي للحقيقة في النظام. وتحتوي على البيانات التي سيسترجع النموذج البيانات منها، والتي قد تتضمن مستندات أو ملفات PDF أو سجلات منظمة أو تذاكر دعم أو محتوى آخر غير منظم.
في بيئات المؤسسات، غالباً ما تكون هذه البيانات مجزأة عبر الأنظمة والتنسيقات المختلفة. نتيجة لذلك، تؤثر جودة قاعدة المعرفة بشكل مباشر على جودة مخرجات النظام.
يقوم نموذج التضمين بترجمة اللغة الطبيعية إلى تمثيلات متجهة تلتقط المعنى.
يحدد هذا العنصر كيفية وضع المعلومات في الفضاء الدلالي، ويشكل كيفية مقارنة الاستعلامات والمستندات أثناء الاسترجاع. إذا فشل نموذج التضمين في التقاط تفاصيل خاصة بالمجال مثل المصطلحات التقنية أو العلاقات السياقية، فإن جودة الاسترجاع ستتأثر.
تقوم قاعدة بيانات المتجهات بتخزين وفهرسة التضمينات، مما يتيح البحث السريع عن التشابه عبر مجموعات بيانات كبيرة. لا يقتصر دورها على التخزين فقط، بل على أداء الاسترجاع. تسمح تقنيات الفهرسة مثل البحث عن أقرب جار تقريبي (ANN) للنظام بتحديد مواقع المتجهات ذات الصلة بسرعة، حتى على نطاق واسع. أفاد بحث أجرته IBM مؤخرًا إلى وجود أنظمة قادرة على التعامل مع عشرات إلى مئات المليارات من المتجهات.
في الوقت نفسه، غالبا ما تدعم قاعدة بيانات المتجهات فلترة البيانات الوصفية والبحث الهجين، مما يسمح للأنظمة بتحسين النتائج بناءً على قيود إضافية مثل التاريخ أو الفئة أو المصدر.
تعمل أداة الاسترجاع كواجهة بين استعلام المستخدم وقاعدة بيانات المتجهات. وتستخدم نموذج تضمين لتحويل الاستعلام إلى تمثيل متجه، وتنفذ البحث باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو مجموعات تطوير البرمجيات (SDKs)، وتعرض النتائج الأكثر صلة.
تشكل هذه العملية أساس بحث الذكاء الاصطناعي الحديث. في الأنظمة الأكثر تقدمًا، قد تتضمن أداة الاسترجاع أيضًا منطق الترتيب أو آليات الفلترة أو الاستراتيجية متعددة الخطوات لتحسين الدقة.
طبقة التكامل تحكم النظام، وتدير كيفية تدفق البيانات بين العناصر وكيفية بناء الموجّهات. تأخذ النتائج، وتنظمها، وتدرجها في إدخال النموذج بطريقة منظمة.
التكامل هو المكان الذي تلعب فيه هندسة الموجِّهات وأطر عمل التنسيق دورًا في ضمان حصول النموذج على سياق واضح وملائم. غالبًا ما يتم بناء الأنظمة باستخدام مزيج من الأدوات مفتوحة المصدر ومكتبات Python ومنصات قاعدة بيانات المتجهات مثل Pinecone أو Milvus. هذا التنسيق هو ما يتيح في النهاية إمكانية البحث القابل للتوسع بالذكاء الاصطناعي عبر التطبيقات ومجموعات البيانات واسعة النطاق.
أداة التوليد هي النموذج اللغوي المسؤول عن إنتاج الاستجابة النهائية. لا يسترجع المعلومات بنفسه. بدلاً من ذلك، فإنه يفسر الموجّه المعزز ويولد استجابة بناءً على السياق الذي تم تقديمه له. هذا التمييز مهم. لا يتمثل دور أداة التوليد في "معرفة" كل شيء، بل في تجميع المعلومات التي يوفرها النظام والتعبير عنها.
يتضمن تصميم ونشر قواعد بيانات المتجهات للتوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) مفاضلات بين الدقة والأداء وتعقيد النظام. على الرغم من أن البنية واضحة من الناحية المفاهيمية، إلا أن فعاليتها تعتمد على مدى توافق كل عنصر مع المهمة المطروحة. غالبًا ما تشمل الاعتبارات ما يلي:
تعتمد أنظمة التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) على الاسترجاع كمصدر أساسي للحقيقة. إذا استرجع النظام معلومات غير مكتملة أو غير ذات صلة، فإن النموذج سيولد استجابة معيبة. غالباً ما ينشأ هذا التحدي من تضمين منطق الجودة والتصنيف. قد تغفل التضمينات عن تفاصيل خاصة بالمجال، بينما قد يظهر البحث في التشابه نتائج قريبة تقنياً لكنها خاطئة سياقياً.
ولمعالجة ذلك، تدمج الأنظمة الحديثة طبقات إعادة الترتيب ونماذج التضمين الخاصة بالمجال وتقنيات الاسترجاع الهجينة التي تجمع بين التشابه الدلالي والفلترة المنظمة.
يتشكل أداء الاسترجاع أيضًا من خلال كيفية تقسيم البيانات. نظرًا لأن المستندات يتم تقسيمها إلى أجزاء أصغر قبل استرجاعها، فإن استراتيجيات التقسيم غير المحددة بشكل جيد يمكن أن تؤدي إلى تجزئة المعنى أو تقليل الدقة. في كثير من الأحيان، تتعامل الفرق مع التقسيم باعتباره أحد اعتبارات التصميم، وتحقيق التوازن بين الخصوصية والسياق.
حتى عندما يكون الاسترجاع فعالاً، لا يمكن للنموذج معالجة سوى كمية محدودة من المعلومات في وقت واحد (وهي نافذة السياق). في الاستعلامات المعقدة، خاصةً تلك التي تتطلب التوليف عبر مصادر متعددة، يمكن لهذا القيد أن يقيد الاستدلال من خلال إجبار النظام على تحديد أولويات ما هو أكثر صلة. تتعامل الأنظمة الفعّالة من حيث التكلفة مع السياق كموارد نادرة، باستخدام تقنيات مثل التلخيص والاسترجاع الانتقائي لتعظيم قيمته.
يُدخل التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) خطوات إضافية في مسار الاستدلال، بما في ذلك توليد التضمين والبحث عن المتجهات وبناء الموجِّه. في حين أن كل خطوة تضيف قيمة، إلا أنها تضيف أيضًا زمن الانتقال.
في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، حتى التأخيرات الصغيرة يمكن أن تؤثر على تجربة المستخدم. في عمليات النشر واسعة النطاق، يمكن أن تخلق تحديات تتعلق بمعدل النقل والاستجابة. ولهذا السبب تعتمد أنظمة الإنتاج غالبًا على تقنيات الفهرسة المحسّنة مثل البحث باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية (ANN) والتخزين المؤقت والمعالجة المتوازية لتحقيق التوازن بين الدقة والتعقيد.
نظرًا لأن أنظمة التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) تربط النماذج بمصادر البيانات الخارجية، فإنها تقدم اعتبارات أمنية جديدة حول الوصول إلى البيانات والخصوصية والامتثال.
على عكس النماذج التقليدية، حيث تكون المعرفة مضمنة في المعلمات، تعمل تطبيقات التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) على بيانات مباشرة. وهذا يتيح التحديثات في الوقت الفعلي والتحكم في الوصول، ولكنه يتطلب أيضًا ضمانات، مثل الضوابط ، لضمان حماية المعلومات الحساسة طوال مسار المعالجة.
تقوم قاعدة بيانات المتجهات، على وجه الخصوص، بتخزين تضمينات مشتقة من بيانات المصدر. على الرغم من أن هذه التمثيلات ليست نسخًا مباشرة، إلا أنه يمكن هندستها هندسة عكسية لاستنتاج المعلومات الأساسية. نتيجة لذلك، تتطلب أنظمة التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) المؤسسية أطر حوكمة قوية، بما في ذلك التشفير، وعناصر التحكم في الوصول، وقابلية التدقيق.
تعد قواعد بيانات المتجهات للتوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) ذات قيمة أكبر في الحالات التي تكون فيها المعلومات واسعة وديناميكية وصعبة التنقل باستخدام الواجهات التقليدية. ومن الأمثلة على ذلك:
تعمل قواعد بيانات المتجهات للتوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) على تشغيل كلٍ من روبوتات المحادثة للمؤسسات ومساعدي المعرفة الداخليين من خلال استرجاع المعلومات وتوليفها من مصادر البيانات الكبيرة والموزعة في الوقت الفعلي. يتيح ذلك لروبوتات المحادثة تقديم ردود دعم محدثة، مع مساعدة الموظفين على الاستعلام عن المستندات الداخلية ومهام سير العمل باستخدام اللغة الطبيعية دون الحاجة للبحث عبر أنظمة متعددة.
في مجالات مثل التمويل والرعاية الصحية والتحليل القانوني، تقدم أنظمة التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) المعلومات ذات الصلة من مصادر متعددة في سياقها، مما يسمح للمستخدمين بطرح أسئلة معقدة ومتعددة الأجزاء وتلقي إجابات مجمعة. النتيجة هي تحسين السرعة والدقة في صناعة القرار.
تعمل قواعد بيانات المتجهات للتوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) على تحسين محركات التوصية من خلال تمكين التشابه الدلالي عبر تفضيلات المستخدم والمحتوى. يمكن لهذه الأنظمة توليد تفسيرات إلى جانب التوصيات، وتظهر نتائج تستند ليس فقط إلى السلوك السابق، بل أيضاً إلى الميزات المشتركة، والمراجعات، أو أنماط الاستخدام المسترجعة من البيانات الأساسية.
تتطور قواعد بيانات المتجهات للتوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) بسرعة بالتزامن مع انتقال المؤسسات من التطبيقات التجريبية إلى أنظمة الإنتاج على نطاق واسع. تشير الأبحاث وعمليات تطوير الصناعات إلى العديد من الاتجاهات الناشئة، بما في ذلك:
اتبعت أنظمة التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) السابقة مسارات ثابتة: الاسترداد والتعزيز والتوليد. تقدم الأنظمة الناشئة سلوكًا أكثر ديناميكية.
يسمح الاسترجاع الوكيل للنماذج بتحديد ماذا ومتى وكيف يتم استرجاع المعلومات. بدلاً من خطوة استرجاع واحدة، يمكن للأنظمة تنفيذ إجراءات استرجاع متعددة أو تحسين الاستعلامات أو طلب سياق إضافي أثناء الإنشاء.
تشير الأبحاث التي أجريت مؤخرًا على وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى أن هذا النهج يمكن أن يحسن الأداء في المهام المعقدة ومتعددة الخطوات، لا سيما تلك التي تتطلب التفكير التكراري أو الاستكشاف.⁴
بينما يظل بحث المتجهات أساسًا، فإنه يتم دمجه بشكل متزايد مع البحث عن الكلمات الرئيسية وفلترة البيانات الوصفية، وفي بعض الحالات، الاسترجاع القائم على الرسم البياني (GraphRAG). يسمح هذا التنسيق للأنظمة بالتقاط كل من المعنى الدلالي والعلاقات المنظمة، مما يحسن الدقة والاستدعاء في البيئات المعقدة.
تتطور أنظمة التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) نحو مسارات في الوقت الفعلي تستوعب المعلومات وتحدّثها باستمرار. وهذا يقلل من الفجوة بين إنشاء البيانات وتوافرها، مما يمكّن الأنظمة من الاستجابة للتغييرات فور حدوثها.
في بيئات مثل الأسواق المالية أو المراقبة التشغيلية، أصبحت هذه القدرة ضرورية. تتيح التطورات في تدفق البيانات المتدفقة والفهرسة التزايدية لقواعد بيانات المتجهات تحديث التضمينات دون إعادة معالجة كاملة.
يتوسع التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) ليشمل ما هو أبعد من النصوص، ليشمل الصور والصوت والبيانات المنظمة، مما يسمح للنماذج باسترجاع المعلومات والاستدلال عبر وسائط متعددة.
في الوقت نفسه، يعمل البحث في مجال الاسترجاع القائم على الاستدلال على تحسين كيفية تجميع النماذج للمعلومات المسترجعة، والانتقال من الاسترجاع البسيط إلى مهام سير عمل استدلالي متعدد الخطوات أكثر تنظيماً.
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1 "التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) لمهام معالجة اللغة الطبيعية كثيفة المعرفة"، ACM، 2020
2 "الاسترجاع الهجين الكثيف المنفصل لاسترجاع المعلومات عالية الاستدعاء"، ResearchGate، 2026
3 "التوليد المعزز بالاسترجاع للنماذج اللغوية الكبيرة: استطلاع"، arXiv، 2023
4 "التوليد المعزز بالاسترجاع الوكيل: استبيان حول التوليد المعزز بالاسترجاع الوكيل"، arXiv، 2025