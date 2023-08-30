إطار عمل عمليات البيانات: 4 عناصر رئيسية وكيفية تنفيذها

إطار عمل عمليات البيانات هو مجموعة من الممارسات والعمليات والتقنيات التي تمكّن المؤسسات من تحسين سرعة عمليات إدارة البيانات والتحليلات ودقتها وموثوقيتها. وغالبًا ما تُقارن عمليات البيانات بمنهجيات عمليات التطوير والأسلوب الرشيق المستخدمة في تطوير البرمجيات، حيث تهدف إلى تقسيم الصوامع، وتشجيع التعاون، وتبسيط سير العمل لفرق البيانات.
تتمثل الفلسفة الأساسية لعمليات البيانات في التعامل مع البيانات كأصل قيّم تجب إدارته ومعالجته بكفاءة. وتؤكد على أهمية التعاون بين مختلف الفرق، مثل مهندسي البيانات وعلماء البيانات ومحللي الأعمال، لضمان وصول الجميع إلى البيانات الصحيحة في الوقت المناسب. تشجع عمليات البيانات أيضًا ثقافة التحسين المستمر والابتكار، حيث تعمل الفرق معًا لتحديد الاختناقات وعدم الكفاءة في مسارات بياناتهم وعملياتها ومعالجتها.
تلعب الأتمتة دورًا حساسًا في إطار عمل عمليات البيانات، حيث تمكّن المؤسسات من تبسيط إدارة البيانات والتحليلات وتقليل احتمالية الأخطاء البشرية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام أدوات الآلية لاستيعاب البيانات وتحويلها وتحليلها. ومن خلال أتمتة المهام والعمليات المتكررة، يمكن لفرق البيانات التركيز على أنشطة ذات قيمة أعلى، مثل تطوير رؤى واستراتيجيات جديدة لدفع نمو الأعمال.
في هذه المقالة، ستتعرف على إطار عمل عمليات البيانات، ومكوناته الرئيسية، وفوائد تنفيذه، وكيفية تطبيق هذا الإطار عمليًا:
تعرّف على بعض الفوائد الأساسية لاعتماد إطار عمل عمليات البيانات:
واحدة من الفوائد الرئيسية لاعتماد إطار عمل عمليات البيانات هي تحسين جودة البيانات ودقتها. تساعد ممارسات عمليات البيانات المؤسسات على وضع سياسات وإجراءات إدارة بيانات قوية، ما يضمن التحقق من صحة البيانات وتنقيحها وتحويلها باستمرار لتلبية احتياجات مختلف الأطراف المعنية. وهذا بدوره يؤدي إلى رؤى أكثر دقة وموثوقية يمكن أن تحسّن صناعة القرار والنتائج.
يمكن لعمليات البيانات تقليل الوقت اللازم لمؤسسات لاستخلاص رؤى من بياناتها بشكل كبير. ومن خلال تبسيط عمليات إدارة البيانات والتحليلات وأتمتها، تمكّن عمليات البيانات الفرق من معالجة البيانات وتحليلها بسرعة وكفاءة أكبر، ما يؤدي إلى وقت أسرع للحصول على الرؤى. يمكن أن يوفر ذلك ميزة تنافسية كبيرة؛ إذ يمكن للمؤسسات الاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة واحتياجات العملاء.
يعزز إطار عمل عمليات البيانات ثقافة التعاون والمرونة بين فرق البيانات؛ إذ يقسِم الصوامع ويشجع التواصل بين الوظائف. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى استراتيجيات أكثر ابتكارًا وفعالية قائمة على البيانات؛ إذ يمكن للفرق العمل معًا لتحديد المشكلات ومعالجتها، وتطوير رؤى جديدة، وتطوير حلولها بشكل أسرع. والمحصلة النهائية هي مجموعة أكثر مرونة يمكنها التكيف بشكل أفضل مع متطلبات الأعمال المتغيرة والاستفادة من الفرص الجديدة.
توجد عدة عناصر أساسية تشكل إطار عمل عمليات البيانات الناجح:
يُعدّ تنسيق البيانات مكونًا حيويًا في إطار عمل عمليات البيانات؛ إذ يساعد في إدارة تدفق البيانات عبر مراحل متعددة من مسار البيانات. ويشمل ذلك استيعاب البيانات ومعالجتها وتخزينها وتحليلها. يضمن تنسيق البيانات نقل البيانات ومعالجتها بكفاءة، بحيث تكون متاحة للتحليل بأسرع وقت ممكن.
يتمثل أحد الجوانب الرئيسية لتنسيق البيانات في أتمتة مهام مسارات البيانات. من خلال أتمتة المهام المتكررة، مثل استخراج البيانات وتحويلها وتحميلها (ETL)، يمكن للمؤسسات تبسيط سير العمل وتقليل خطر الأخطاء البشرية. بالإضافة إلى ذلك، تسمح الأتمتة لفرق البيانات بالتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى، مثل نمذجة البيانات وتحليلها.
هناك جانب آخر مهم لتنسيق البيانات وهو القدرة على إدارة التبعيات بين المراحل المختلفة لمسار البيانات. ويضمن ذلك معالجة البيانات بالترتيب الصحيح وعدم تأثير أي تغييرات أو تحديثات على مرحلة واحدة سلبًا على العمليات النهائية.
إدارة البيانات هي عنصر أساسي في إطار العمل، لأنها تضمن أن تكون البيانات دقيقة ومتسقة وآمنة. ويتحقق ذلك من خلال وضع سياسات وإجراءات ومعايير تحكم كيفية جمع البيانات وتخزينها وإدارتها واستخدامها داخل المؤسسة.
أحد الجوانب الرئيسية لإدارة البيانات هو إدارة جودة البيانات، ويتضمن ذلك تنفيذ العمليات والضوابط التي تساعد على ضمان دقة البيانات واكتمالها واتساقها. ويمكن أن تتضمن إدارة جودة البيانات التحقق من صحة البيانات وتنقية البيانات وتطبيق معايير البيانات. ومن خلال تحسين جودة البيانات، يمكن للمؤسسات زيادة موثوقية رؤاها القائمة على البيانات واتخاذ قرارات أكثر وعيًا.
جانب آخر مهم من جوانب إدارة البيانات هو أمن البيانات وخصوصيتها، ويتضمن ذلك حماية البيانات الحساسة من الوصول غير المصرّح به، بالإضافة إلى إدارة لوائح خصوصية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). يمكن لأدوات إدارة البيانات مساعدة المؤسسات على تنفيذ تدابير أمن البيانات، مثل التشفير وضوابط الوصول، بالإضافة إلى الحفاظ على الامتثال للوائح خصوصية البيانات.
يُعدّ التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD) عنصرين أساسيين في إطار عمل عمليات البيانات؛ إذ يمكّنهما من تطوير ونشر مشاريع البيانات بسرعة وتكرارية. تشمل ممارسات CI/CD أتمتة عمليات البناء والاختبار والنشر، حتى تتمكن فرق البيانات من تحديد المشكلات بسرعة وحلها وتقديم ميزات وتحسينات جديدة.
أحد الجوانب الرئيسية للتحكم في CI/CD هو التحكم في الإصدار، والذي يسمح لفرق البيانات بتتبع التغييرات التي تطرأ على التعليمات البرمجية والأصول. يُتيح التحكم في الإصدارات لفرق البيانات التعاون بشكل أكثر فاعلية؛ إذ يمكنهم العمل على أجزاء مختلفة من المشروع في الوقت نفسه ودمج تغييراتهم دون تعارض. بالإضافة إلى ذلك، يسهّل التحكّم في الإصدار إمكانية التراجع عن التغييرات إذا تم تحديد مشكلة، ما يقلل من مخاطر فشل مسار البيانات.
يوجد جانب مهم آخر من جوانب CI/CD وهو الاختبار المؤتمت. فمن خلال أتمتة عملية الاختبار، يمكن لفرق البيانات التأكد من أن التعليمات البرمجية والأصول الخاصة بهم تفي بمعايير الجودة وتعمل كما هو متوقع. يمكن أن تشمل الاختبارات المؤتمتة اختبارات الوحدات، واختبارات التكامل، والاختبارات الشاملة، والتي تساعد على التحقق من صحة جوانب مختلفة من مسار البيانات. ومن خلال دمج الاختبارات المؤتمتة في عملية CI/CD، يمكن لفرق البيانات اكتشاف المشكلات وإصلاحها مبكرًا قبل أن تؤثر على العمليات النهائية أو المستخدمين النهائيين.
مراقبة البيانات وقابلية ملاحظتها من العناصر الأساسية لإطار العمل، حيث تمكّن فرق البيانات من تحديد المشكلات ومعالجتها بشكل استباقي ضمن مسار البيانات. ويتحقق ذلك من خلال جمع مقاييس مسارات البيانات والسجلات والأحداث وتحليلها وتصورها، ما يساعد فرق البيانات على اكتساب رؤى حول أداء سير عمل البيانات لديهم وصحته.
أحد الجوانب الرئيسية لمراقبة البيانات وقابلية ملاحظتها هو مراقبة الأداء، ويشمل ذلك تتبع مقاييس مثل أوقات معالجة البيانات، واستخدام الموارد، ومعدلات الأخطاء، ما يساعد فرق البيانات على تحديد الاختناقات وتحسين مسارات البيانات لتحسين الأداء. يمكن لأدوات الأداء توفير رؤية في الوقت الفعلي لمسار البيانات، ما يُمكِّن فرق البيانات من اكتشاف المشكلات وحلها بسرعة قبل أن تؤثر على العمليات التالية أو المستخدمين النهائيين.
يوجد جانب مهم آخر من جوانب مراقبة البيانات وقابلية ملاحظتها وهو تدقيق مسار البيانات، ويشمل ذلك تتبع التغييرات في الأصول في أثناء حركتها عبر مسار البيانات وتحليلها، بالإضافة إلى مراقبة أنماط الوصول إلى البيانات والاستخدام. يمكن أن يساعد تدقيق مسارات البيانات المؤسسات على الحفاظ على الامتثال لإدارة البيانات، بالإضافة إلى تحديد المخاطر الأمنية المحتملة أو مشكلات جودة البيانات.
يتضمن تنفيذ إطار عمل عمليات البيانات في مؤسستك عدة خطوات رئيسية، يمكن أن تساعدك على تحسين إدارة البيانات والعمليات والتحليلات، ومن ثم تحسين صناعة القرار والنتائج.
الخطوة الأولى في تنفيذ إطار العمل هو تقييم مشهد البيانات الحالي لديك، بما في ذلك الأنظمة والتطبيقات ومخازن البيانات التي تستخدمها المؤسسة. سيساعدك ذلك على تحديد أي ثغرات أو عدم كفاءة في عمليات إدارة البيانات والتحليلات الحالية لديك، بالإضافة إلى تحديد المجالات التي يمكن لممارسات عمليات البيانات أن يكون لها أكبر تأثير.
بمجرد تقييم مشهد البيانات الحالي لديك، من المهم وضع استراتيجية وخارطة طريق لعمليات البيانات تحدد الأهداف والغايات والمعالم المحددة التي ترغب في تحقيقها. ويشمل ذلك تحديد الأشخاص والأدوات والتقنيات والموارد التي ستحتاجها لتنفيذ كل عنصر من عناصر عمليات البيانات (التنسيق، والإجارة، وغيرها).
لتنفيذ إطار عمل عمليات البيانات بفعالية، من الضروري إنشاء فرق عمليات بيانات مخصصة مسؤولة عن إدارة وتحسين عمليات إدارة البيانات والتحليلات لديك. ويجب أن تضم هذه الفرق أعضاءً من مختلف الوظائف، مثل مهندسي البيانات وعلماء البيانات ومحللي الأعمال لضمان اتباع نهج تعاوني ومتعدد الوظائف.
من المهم أيضًا إنشاء هياكل واضحة لإدارة البيانات تحدد الأدوار والمسؤوليات والعمليات لإدارة البيانات واستخدامها بطريقة متسقة ومتوافقة. الخطوة التالية هي نشر الأدوات والتقنيات المطلوبة لبناء مسار عمليات البيانات الخاص بك.
تنفيذ إطار عمل عمليات البيانات هو عملية مستمرة تتطلب مراقبة مستمرة وتكرارًا لضمان أمثل أداء ونتائج. ويشمل ذلك تتبع الأداء والسلامة لمسارات البيانات والعمليات لديك، وتحديد ومعالجة أي مشكلات أو اختناق قد يظهر، وتحسين ممارسات عمليات البيانات وتنقيحها بشكل مستمر لتحسين عملية صناعة القرار وخلق القيمة.
