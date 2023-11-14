الصفحة الرئيسية DataOps حلول منصة DataOps
نظّم بياناتك لتصبح جديرة بالثقة وجاهزة للعمل في رحلتك إلى الذكاء الاصطناعي
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شخص يجلس على مقعد أمام مبنى ويستخدم جهاز كمبيوتر دفتري
منصات DataOps لبيانات أفضل وأسرع

بياناتك في كل مكان، وهذا جزء من المشكلة. تصبح البيانات المنعزلة في صومعات مشكلة أكبر عندما تعمل فرق البيانات والتطوير لديك أيضًا في صوامع، ما يتسبب في بطء الاستجابة لأي حادث. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر نقص التعاون هذا في مجالات أخرى من أعمالك، بدءًا من إصلاح الأخطاء وحتى تحديد الأهداف، ما يجعل استخدام البيانات والعمليات غير فعَّال بصفة عامة.

باستخدام منصة DataOps من IBM، يمكنك التخلص من التمييز بين الفرق التي تركز على البيانات والفرق التي تركز على التطوير من خلال العمل التعاوني لإعداد نظرة عامة على رحلة الحصول على البيانات. وكنتيجة لذلك، تتسارع وتيرة الاستجابة للحوادث، ويمكن إصلاح الأخطاء بشكل أسرع، ويستطيع الفريق المتماسك تحديد أهداف الأداء وتحديثها في الوقت الفعلي. ومن ثَمَّ تصبح بياناتك ذكية ودقيقة وفعالة من البداية إلى النهاية.

 
متاح الآن: watsonx.data

توسيع نطاق أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي، لكل بياناتك في أي مكان

قدرات DataOps

إدارة البيانات

تكامل البيانات
تقديم DataStage كخدمة في أي مكان - تنفيذ خطوط إنتاج عمليتَي الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) والاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) في أي بيئة سحابية أو محلية أو مركز بيانات. 
مزايا منصة DataOps حل مشاكل توليد البيانات غير الفعالة ومعالجتها وتحسين جودة البيانات المتدنية الناجمة عن الأخطاء والتناقضات باستخدام منصات DataOps من IBM. بيانات فعالة من البداية إلى النهاية

الوصول إلى برامج مرنة تعمل على تنسيق البيانات وحوكمتها وإدارتها وتوفيرها — متصلة ومحسّنة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة البيانات — عبر سلسلة التوريد بأكملها.

بيانات آمنة ومتوافقة

تطبيق عناصر رقابة لجودة البيانات المؤتمتة القابلة للتخصيص، وإخفاء البيانات، والترميز، وغير ذلك الكثير، بحيث تتم حماية البيانات والتحقق من امتثالها في كل خطوة من خطوات رحلتها.

 خفض تكاليف البيانات

عرض الوصول إلى الخدمة الذاتية للأطراف المعنية. ستجعل هذه الجودة من السهل اكتشاف البيانات واختيارها وتوفيرها إلى أي وجهة مع تقليل الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات وتسريع النتائج التحليلية وخفض تكاليف البيانات.

الامتثال للبيانات وخصوصيتها الامتثال للوائح التنظيمية المعقدة وحماية البيانات الحساسة بفعالية أكبر من خلال أتمتة وتكامل إدارة البيانات وجودتها وإدارة السياسات. اقرأ: كيفية تحويل امتثال البيانات إلى أساس للابتكار
تعزيز معارف الأعمال اكتشف حلول DataOps التي يمكنها استثمار بياناتك وتحقيق وفورات تصل إلى 87% في تكاليف التطوير من خلال أتمتة التصميم. اقرأ: ثلاث إستراتيجيات DataOps لاستثمار بياناتك
أدوات DataOps IBM Knowledge Catalog

كتالوج بيانات حديث مصمم لمساعدة علماء البيانات واختصاصيي إدارة البيانات ومحللي الأعمال على تنشيط البيانات من أجل الذكاء الاصطناعي وعمليات الأعمال والتحليلات

 ®IBM DataStage

أداة تكامل بيانات ذات قابلية هائلة على التوسع لتصميم وظائف نقل البيانات وتحويلها وتطويرها وتشغيلها؛ يمكن نشرها في IBM Cloud Pak for Data أو ®IBM Cloud أو بيئات محلية

 IBM Cloud Pak for Data

منصة بيانات سحابية متعددة مرنة تدمج جميع بياناتك، سواء في بيئة محلية أو على أي بيئة سحابية، مع بقائها أكثر أمانًا في مصدرها

 IBM Databand

منصة إمكانية ملاحظة البيانات للسحابة الأصلية تساعد فرق البيانات على الكشف عن حوادث البيانات في وقت مبكر وحلها بشكل أسرع حتى يتمكنوا من تقديم بيانات أكثر موثوقية
إدارة البيانات

فهرسة جميع أنواع البيانات وحمايتها وحوكمتها، وتتبع دورة حياة البيانات، وإدارة بحيرات البيانات.

 تكامل البيانات

دمج البيانات ونسخها ووضع تصور لها في الوقت الفعلي لتلبية احتياجات الوصول إليها وتسليمها عبر سحابات متعددة.

 إدارة البيانات الرئيسية

الحصول على عرض واحد شامل للبيانات موثوق به بزاوية 360 درجة وتمكين المستخدمين من معرفة بياناتهم.

 جودة البيانات

تنظيف البيانات وإدارتها مع إتاحتها عبر المؤسسة بأكملها.

 إعداد البيانات

تحويل كميات هائلة من البيانات غير المنسقة إلى معلومات عالية الجودة وقابلة للاستهلاك.

 تكرار البيانات

إتاحة إمكانية التقاط تغييرات البيانات ومزامنتها في الوقت الفعلي لإتاحة البيانات بسرعة.

 فهرسة البيانات في كتالوجات

أتمتة إدارة البيانات الوصفية والسياسات، وتقديم تعريفات متسقة، وتمكين إدارة الخدمة الذاتية لبيانات المؤسسة عالية الجودة.
اختيرت IBM شركة رائدة وفقًا لتقرير Gartner® Magic Quadrant لعام 2022 لحلول جودة البيانات
دراسات حالة DataOps شاهد واستمع إلى كيفية استخدام عملاء IBM لحلول منصة DataOps من أجل مساعدة أنفسهم وعملائهم. تصميم حلول مخصصة للعملاء على نطاق واسع

لقد أتاح تحديث بنية المعلومات لبنك Flagstar Bank توفير بيانات أسرع وأكثر دقة لعملائه من خلال حلول مخصصة.

شاهد مهندس جودة البيانات لدى بنك Flagstar Bank وهو يتحدث (1:47) تجاوز حدود حماية خصوصية العملاء

بفضل تطبيق ممارسات خصوصية بيانات العملاء كجزء من حوكمة البيانات، أصبحت Vanguard شركة رائدة في مجال التحول الرقمي.

شاهد كبير مهندسي الحلول لدى Vanguard وهو يتحدث (1:07)
موارد DataOps دليل DataOps التفاعلي

استكشف كيف تمكّن IBM DataOps من بناء ثقافة مرنة قائمة على البيانات من خلال الأتمتة وجودة البيانات وإدارتها عبر هذا الدليل التفاعلي.

 منهجية IBM DataOps وممارساتها

اقرأ كيف يمكن أن تساعدك منهجية IBM DataOps وممارساتها على تقديم مسار بيانات جاهز للأعمال.

 القادة يتبنون DataOps

تعرّف على ما يميز القائد، وكيف يتبنى DataOps، وما الفوائد التي تعود على الذكاء الاصطناعي ومبادرات الأعمال الأخرى من وراء استخدام DataOps.

 مقدمة إلى نظام DataOps

تعرّف على أبعاد DataOps وفريقه وعملياته. ثم تعرف على كيفية تنظيم البيانات كجزء من تنفيذ DataOps باستخدام IBM Cloud Pak® for Data؛ وإعداد IBM Cloud Pak for Data على Red Hat® OpenShift؛ وإعداد أدوات الحوكمة للبيانات؛ والمزيد.

 ماذا تعرف عن DataOps؟

اقرأ هذا المقال في مدونة DataOps، والذي يسلط الضوء على منظور مختلف لتعريفه وطريقة عمله.
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