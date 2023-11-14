بياناتك في كل مكان، وهذا جزء من المشكلة. تصبح البيانات المنعزلة في صومعات مشكلة أكبر عندما تعمل فرق البيانات والتطوير لديك أيضًا في صوامع، ما يتسبب في بطء الاستجابة لأي حادث. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر نقص التعاون هذا في مجالات أخرى من أعمالك، بدءًا من إصلاح الأخطاء وحتى تحديد الأهداف، ما يجعل استخدام البيانات والعمليات غير فعَّال بصفة عامة.

باستخدام منصة DataOps من IBM، يمكنك التخلص من التمييز بين الفرق التي تركز على البيانات والفرق التي تركز على التطوير من خلال العمل التعاوني لإعداد نظرة عامة على رحلة الحصول على البيانات. وكنتيجة لذلك، تتسارع وتيرة الاستجابة للحوادث، ويمكن إصلاح الأخطاء بشكل أسرع، ويستطيع الفريق المتماسك تحديد أهداف الأداء وتحديثها في الوقت الفعلي. ومن ثَمَّ تصبح بياناتك ذكية ودقيقة وفعالة من البداية إلى النهاية.