بياناتك في كل مكان، وهذا جزء من المشكلة. تصبح البيانات المنعزلة في صومعات مشكلة أكبر عندما تعمل فرق البيانات والتطوير لديك أيضًا في صوامع، ما يتسبب في بطء الاستجابة لأي حادث. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر نقص التعاون هذا في مجالات أخرى من أعمالك، بدءًا من إصلاح الأخطاء وحتى تحديد الأهداف، ما يجعل استخدام البيانات والعمليات غير فعَّال بصفة عامة.
باستخدام منصة DataOps من IBM، يمكنك التخلص من التمييز بين الفرق التي تركز على البيانات والفرق التي تركز على التطوير من خلال العمل التعاوني لإعداد نظرة عامة على رحلة الحصول على البيانات. وكنتيجة لذلك، تتسارع وتيرة الاستجابة للحوادث، ويمكن إصلاح الأخطاء بشكل أسرع، ويستطيع الفريق المتماسك تحديد أهداف الأداء وتحديثها في الوقت الفعلي. ومن ثَمَّ تصبح بياناتك ذكية ودقيقة وفعالة من البداية إلى النهاية.
توسيع نطاق أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي، لكل بياناتك في أي مكان
إدارة البيانات
تكامل البيانات
الوصول إلى برامج مرنة تعمل على تنسيق البيانات وحوكمتها وإدارتها وتوفيرها — متصلة ومحسّنة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة البيانات — عبر سلسلة التوريد بأكملها.
تطبيق عناصر رقابة لجودة البيانات المؤتمتة القابلة للتخصيص، وإخفاء البيانات، والترميز، وغير ذلك الكثير، بحيث تتم حماية البيانات والتحقق من امتثالها في كل خطوة من خطوات رحلتها.
عرض الوصول إلى الخدمة الذاتية للأطراف المعنية. ستجعل هذه الجودة من السهل اكتشاف البيانات واختيارها وتوفيرها إلى أي وجهة مع تقليل الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات وتسريع النتائج التحليلية وخفض تكاليف البيانات.
كتالوج بيانات حديث مصمم لمساعدة علماء البيانات واختصاصيي إدارة البيانات ومحللي الأعمال على تنشيط البيانات من أجل الذكاء الاصطناعي وعمليات الأعمال والتحليلات
أداة تكامل بيانات ذات قابلية هائلة على التوسع لتصميم وظائف نقل البيانات وتحويلها وتطويرها وتشغيلها؛ يمكن نشرها في IBM Cloud Pak for Data أو ®IBM Cloud أو بيئات محلية
منصة بيانات سحابية متعددة مرنة تدمج جميع بياناتك، سواء في بيئة محلية أو على أي بيئة سحابية، مع بقائها أكثر أمانًا في مصدرها
منصة إمكانية ملاحظة البيانات للسحابة الأصلية تساعد فرق البيانات على الكشف عن حوادث البيانات في وقت مبكر وحلها بشكل أسرع حتى يتمكنوا من تقديم بيانات أكثر موثوقية
فهرسة جميع أنواع البيانات وحمايتها وحوكمتها، وتتبع دورة حياة البيانات، وإدارة بحيرات البيانات.
دمج البيانات ونسخها ووضع تصور لها في الوقت الفعلي لتلبية احتياجات الوصول إليها وتسليمها عبر سحابات متعددة.
الحصول على عرض واحد شامل للبيانات موثوق به بزاوية 360 درجة وتمكين المستخدمين من معرفة بياناتهم.
تنظيف البيانات وإدارتها مع إتاحتها عبر المؤسسة بأكملها.
تحويل كميات هائلة من البيانات غير المنسقة إلى معلومات عالية الجودة وقابلة للاستهلاك.
إتاحة إمكانية التقاط تغييرات البيانات ومزامنتها في الوقت الفعلي لإتاحة البيانات بسرعة.
أتمتة إدارة البيانات الوصفية والسياسات، وتقديم تعريفات متسقة، وتمكين إدارة الخدمة الذاتية لبيانات المؤسسة عالية الجودة.
لقد أتاح تحديث بنية المعلومات لبنك Flagstar Bank توفير بيانات أسرع وأكثر دقة لعملائه من خلال حلول مخصصة.
بفضل تطبيق ممارسات خصوصية بيانات العملاء كجزء من حوكمة البيانات، أصبحت Vanguard شركة رائدة في مجال التحول الرقمي.
استكشف كيف تمكّن IBM DataOps من بناء ثقافة مرنة قائمة على البيانات من خلال الأتمتة وجودة البيانات وإدارتها عبر هذا الدليل التفاعلي.
اقرأ كيف يمكن أن تساعدك منهجية IBM DataOps وممارساتها على تقديم مسار بيانات جاهز للأعمال.
تعرّف على ما يميز القائد، وكيف يتبنى DataOps، وما الفوائد التي تعود على الذكاء الاصطناعي ومبادرات الأعمال الأخرى من وراء استخدام DataOps.
تعرّف على أبعاد DataOps وفريقه وعملياته. ثم تعرف على كيفية تنظيم البيانات كجزء من تنفيذ DataOps باستخدام IBM Cloud Pak® for Data؛ وإعداد IBM Cloud Pak for Data على Red Hat® OpenShift؛ وإعداد أدوات الحوكمة للبيانات؛ والمزيد.
اقرأ هذا المقال في مدونة DataOps، والذي يسلط الضوء على منظور مختلف لتعريفه وطريقة عمله.