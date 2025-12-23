تحويل البيانات إلى رؤى للأعمال

في ظل الضغوط المتزايدة لتحقيق أقصى قيمة للأعمال من استثمارات الذكاء الاصطناعي، يجب على قادة البيانات إعطاء الأولوية للبيانات الخاضعة للحوكمة والمتاحة والمنظمة بشكل مناسب.

تصميم تجريدي باللونين الأزرق والأبيض يشبه موجة أو شريطًا على خلفية بيضاء.

هل قادة البيانات مستعدون للقيادة في عصر الذكاء الاصطناعي؟

يكشف استطلاع عالمي جديد شمل 1,700 من رؤساء إدارة البيانات عن دور متصاعد، إلا إنه لا يزال يواجه تحديات استراتيجية وتشغيلية.

الامتيازات الرئيسية

26%

نسبة رؤساء إدارة البيانات الذين يرون أن قدراتهم على البيانات قادرة على توليد مصادر إيرادات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي1

 81‏%

نسبة رؤساء إدارة البيانات الذين يقولون إنهم يطبقون الذكاء الاصطناعي على البيانات بدلًا من توحيد البيانات لدعم الذكاء الاصطناعي1

 79%

نسبة رؤساء إدارة البيانات الذين ما زالوا يحاولون تحديد كيفية توسيع نطاق وحوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي1

 82%

نسبة رؤساء إدارة البيانات الذين يقومون بتوظيف وظائف بيانات لم تكن موجودة العام الماضي - معظمها مرتبط بالذكاء الاصطناعي التوليدي1

اتخِذ خطوات عملية لدفع عجلة النجاح

يواجه قادة البيانات في الإدارة العليا مجموعة من الأمور غير القابلة للتفاوض في سباق تحقيق نتائج الذكاء الاصطناعي. يمكن أن يساعد اتخاذ الخطوات المناسبة على تحقيق النجاح.
مطوّر سحابي يقف أمام جهاز كمبيوتر
تحويل البيانات إلى وقود للذكاء الاصطناعي

تعتمد نتائج الذكاء الاصطناعي على بيانات عالية الجودة تتوافق مع أهداف الأعمال. الوصول إلى بياناتك غير المنظمة وإثراؤها، بما في ذلك الفيديوهات والعروض التقديمية والبريد الإلكتروني.
شخصان يحملان شارات ولوحات ملاحظات يتناقشان في غرفة الخادم
الالتزام بالانضباط في إدارة كلٍّ من البيانات والذكاء الاصطناعي

يجب على فِرق الأمن والحوكمة التعاون مع زيادة التعقيدات. احرص على وحيد فِرقك وعملياتك وتقنياتك لتسريع التبنّي والابتكار وتحقيق العائد على الاستثمار.
زملاء عمل في مكتب ينظرون إلى كمبيوتر محمول - جلسة الأمن والحوكمة
تزويد الموظفين بإمكانية الوصول إلى الرؤى

تتوقف القرارات دون توفُّر البيانات في الوقت المناسب. يمكن أن يؤدي الوصول إلى البيانات الآمنة والخاضعة للحكومة إلى تقليل الاعتماد على فِرق البيانات المركزية وتسريع النتائج.
ثلاثة أشخاص في غرفة بها شاشات ينظرون إلى جهاز لوحي ويناقشون أتمتة الذكاء الاصطناعي
التعامل مع البيانات والتكنولوجيا على أنها تخصص واحد

ينبغي على المديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات (CIOs) ورؤساء إدارة البيانات (CDOs) والمديرين التقنيين (CTOs) مواءمة أولوياتهم للاستفادة من الاستثمارات، وتبسيط التكامل، وتقديم بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لتحقيق قيمة فعلية للأعمال. 
تقرير: كيف تحوِّل الإدارة العليا المعلومات إلى تأثير

يعتمد النجاح في اقتصاد الذكاء الاصطناعي اليوم على ربط البيانات بالنتائج التجارية، وقد وافق 92% من رؤساء إدارة البيانات على ذلك، إلا إن ثلثهم فقط يعتقدون أنهم ينجحون في ذلك بشكل جيد.

يستند هذا التقرير إلى بيانات استطلاع شمل 1,700 من رؤساء إدارة البيانات عبر مختلف الصناعات والمناطق الجغرافية، ليكشف عن الرؤى العملية والمتطلبات الأساسية التي تحتاج إليها مؤسستك لمواصلة التقدم.

ناطحة سحاب زجاجية تعكس السماء.
اتخِذ الخطوة التالية 

اكتشِف لماذا يرى 92% من رؤساء إدارة البيانات أن نجاح الذكاء الاصطناعي يعتمد على ربط البيانات بنتائج الأعمال.

الحواشي

