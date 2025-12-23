في ظل الضغوط المتزايدة لتحقيق أقصى قيمة للأعمال من استثمارات الذكاء الاصطناعي، يجب على قادة البيانات إعطاء الأولوية للبيانات الخاضعة للحوكمة والمتاحة والمنظمة بشكل مناسب.
يكشف استطلاع عالمي جديد شمل 1,700 من رؤساء إدارة البيانات عن دور متصاعد، إلا إنه لا يزال يواجه تحديات استراتيجية وتشغيلية.
نسبة رؤساء إدارة البيانات الذين يرون أن قدراتهم على البيانات قادرة على توليد مصادر إيرادات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي1
نسبة رؤساء إدارة البيانات الذين يقولون إنهم يطبقون الذكاء الاصطناعي على البيانات بدلًا من توحيد البيانات لدعم الذكاء الاصطناعي1
نسبة رؤساء إدارة البيانات الذين ما زالوا يحاولون تحديد كيفية توسيع نطاق وحوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي1
نسبة رؤساء إدارة البيانات الذين يقومون بتوظيف وظائف بيانات لم تكن موجودة العام الماضي - معظمها مرتبط بالذكاء الاصطناعي التوليدي1
يواجه قادة البيانات في الإدارة العليا مجموعة من الأمور غير القابلة للتفاوض في سباق تحقيق نتائج الذكاء الاصطناعي. يمكن أن يساعد اتخاذ الخطوات المناسبة على تحقيق النجاح.
يعتمد النجاح في اقتصاد الذكاء الاصطناعي اليوم على ربط البيانات بالنتائج التجارية، وقد وافق 92% من رؤساء إدارة البيانات على ذلك، إلا إن ثلثهم فقط يعتقدون أنهم ينجحون في ذلك بشكل جيد.
يستند هذا التقرير إلى بيانات استطلاع شمل 1,700 من رؤساء إدارة البيانات عبر مختلف الصناعات والمناطق الجغرافية، ليكشف عن الرؤى العملية والمتطلبات الأساسية التي تحتاج إليها مؤسستك لمواصلة التقدم.
اكتشِف لماذا يرى 92% من رؤساء إدارة البيانات أن نجاح الذكاء الاصطناعي يعتمد على ربط البيانات بنتائج الأعمال.
1. The 2025 Chief Data Officer Study: The AI multiplier effect, IBM Institute for Business Value, November 2025.