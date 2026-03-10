الصفحة الرئيسية
X-Force Threat Intelligence Index 2026
اكتشِف كيف يمكنك حماية موظفيك وبياناتك من الهجمات الإلكترونية. اكتسِب رؤى أعمق فيما يتعلق بأساليب المهاجمين وتوصيات لحماية مؤسستك بشكل استباقي.
تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2025
يُحدِث الذكاء الاصطناعي تحولًا في الأعمال، لكنه يضيف مخاطر أيضًا. %97 من المؤسسات التي تعرضت لحوادث أمنية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي كانت تفتقر إلى ضوابط وصول مناسبة.
دليل إنفاذ قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA)
بدءًا من 17 يناير 2025، يغطي قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المرتبطين بها. اعرف المزيد عن مواءمة تنظيم المخاطر في الاتحاد الأوروبي وفقًا لقانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA).
قانون حماية البيانات الشخصية الرقمية (DPDP)
يضع قانون حماية البيانات الشخصية الرقمية (DPDP) التزامات على كاهل المؤسسات بشأن كيفية جمع البيانات الشخصية الرقمية وإدارتها وحمايتها، ما يمهد الطريق لعصر جديد في مجال خصوصية البيانات وحمايتها للمواطنين الهنود.
دليل التكيّف مع مخاطر المناخ
تواجه المؤسسات الاضطرابات والدمار المحتمل حدوثه بسبب المخاطر المناخية. لذا فمن الضروري تعلّم كيفية التكيّف مع آثار تغير المناخ.
تقارير المحللين
تعرّف على ما تقوله شركات Gartner و IDC و Forrester وغيرها من شركات التحليل الكبرى عن حلول IBM.