أطلقت المفوضية الأوروبية قانون DORA بهدف توحيد لوائح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في قطاع الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي، مع فرض معايير مشتركة في جميع دول الاتحاد في المجالات التالية:



1. إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحوكمتها

2. الإبلاغ عن الحوادث وإدارتها

3. اختبار المرونة التشغيلية

4. إدارة مخاطر الأطراف الثالثة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات



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