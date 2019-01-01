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دليل إنفاذ قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA)
أطلقت المفوضية الأوروبية قانون DORA بهدف توحيد لوائح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في قطاع الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي، مع فرض معايير مشتركة في جميع دول الاتحاد في المجالات التالية:
1. إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحوكمتها
2. الإبلاغ عن الحوادث وإدارتها
3. اختبار المرونة التشغيلية
4. إدارة مخاطر الأطراف الثالثة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
يُشجَّع على مشاركة المعلومات، لكنها تظل اختيارية وليست إلزامية.
باشر إدارة المخاطر والامتثال والحوكمة بشكل أفضل من خلال التعاون مع مستشارين أمنيين ذوي خبرة.
تعزيز الامتثال من خلال الضوابط المؤتمتة. اطَّلِع على IBM Knowledge Catalog.
تمكَّن من أتمتة تدقيق الامتثال وإعداد التقارير واكتشاف البيانات والمصادر وتصنيفها باستخدام IBM Guardium.
تمكَّن من الكشف عن الحوادث الأمنية والاستجابة لها بكفاءة وضمان الرؤية والتحقيق السريع.
يعمل IBM Control Desk with Maximo على تخفيف مخاطر تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التشغيل وتحسين إدارة الحوادث.
تمكَّن من إدارة التهديدات الأمنية والاستجابة لها باستخدام الخبرات والمهارات التي يوفرها IBM Security X-Force.
تمكَّن من تسريع الاستجابة للحوادث باستخدام الأتمتة وتوحيد العمليات.
احصل على حلول مرنة لاختبار المرونة التشغيلية.
يكشف اختبار الاختراق من X-Force Red عن الثغرات الأمنية التي تعرِّض الأصل للهجوم.
تمكَّن من تبسيط إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي باستخدام IBM OpenPages with Watson.
حماية وتأمين أعمالك باستخدام خدمات إدارة المخاطر السيبرانية لسلسلة التوريد.
حماية بيانات سلسلة التوريد من الهجمات السيبرانية وأعطال الأجهزة باستخدام IBM Storage Defender.
واجه التهديدات بفاعلية: تساهم كفاءة منصة IBM Power في تقليل مخاطر هجمات برامج الفدية.
احصل على نسبة توافر تصل إلى 8 تسعات، واستعد دون فقدان البيانات وتغلب على برامج الفدية مع IBM zSystems.