يجعل CrushBank دعم مكتب المساعدة أكثر سهولة في الوصول إليه وأكثر قابلية للتنفيذ للعملاء
ما تعريف بطل تكنولوجيا المعلومات من وجهة نظرك؟ في عالم تكنولوجيا المعلومات، الأبطال المجهولون هم فنيو مكتب المساعدة الذين يتم تدريبهم في مختلف الأقسام أو التطبيقات. فهم يعثرون بسرعة على إجابات للمساعدة على حل مشكلة المستخدم. لكن كيف يمكن للمؤسسة العثور على هؤلاء المحاربين التقنيين؟ غالبًا ما يلجؤون إلى خبرة مقدِّمي الخدمات المُدارة (MSP) لتعزيز قدرات مكتب المساعدة لديهم.
تؤدي قدرات مقدِّمي الخدمات المُدارة وفرق عملهم عالية الكفاءة إلى تعزيز خدمات مكتب المساعدة للمؤسسات. ومع ذلك، فإنها غالبًا ما تواجه تحديات كبيرة بسبب التعقيد المتزايد لبيئات تكنولوجيا المعلومات وارتفاع توقعات العملاء. فعلى مدى العقدين الماضيين، ساعد مقدِّمو الخدمات المُدارة الشركات على التركيز على الكفاءات الأساسية أثناء إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم، حيث يعمل فنيو مكتب المساعدة في كثير من الأحيان على استكشاف أخطاء التطبيقات المتنوعة وإصلاحها للعديد من العملاء في وقت واحد. ورغم جهودهم، فإنه لا يزال ما يقرب من 50% من العملاء يرون أن مشكلاتهم لم تتم معالجتها بشكل كافٍ بعد إغلاق تذاكر طلب الدعم.
وقد فهمت شركة CrushBank، وهي شركة حائزة على جوائز في مجال تصميم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومزوِّد خدمات تكنولوجيا المعلومات في منطقة مترو نيويورك، هذه التحديات بشكل مباشر بعد إدارة الدعم للعديد من المؤسسات، بدءًا من شركات المحاماة الصغيرة إلى الممارسات الطبية الكبيرة. وقد ناضل وكافح مهندسو مكتب المساعدة، المتوقع منهم إتقان العديد من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وتكوينات العملاء، لتلبية طلبات العملاء للحصول على حلول فورية.
يسلّط Brian Mullaney، المدير والرئيس التنفيذي للإيرادات في CrushBank، الضوء على أوجه القصور في نموذج مكتب المساعدة الحالي. حيث يقول: "في العديد من المؤسسات، يقضي المهندسون ما يقرب من 50% من وقتهم في البحث عن المعلومات في محيط من البيانات، معظمها غير منظم ولا يمكن استرجاعه بسهولة. وهذا لا يقلل من الإنتاجية فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تضخيم التكاليف، وتمويل المزيد من استرجاع البيانات بدلًا من حل المشكلات".
تؤثِّر هذه التحديات بشكل مباشر في تجربة العملاء ورضاهم، ما قد يؤدي إلى خسائر في الأعمال. وبسبب التحميل الزائد للبيانات، فإن الشركات ومكاتب المساعدة الخاصة بها تعاني من الإرهاق الشديد، وتواجه تأخيرًا في صناعة القرار وتباطؤًا في العمليات التشغيلية.
سعت CrushBank إلى إيجاد حل يستخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم لغربلة البيانات المنظمة وغير المنظمة بكفاءة. فقد عقدت شراكة مع IBM ونشرت منصة IBM watsonx.ai، وهو استوديو الذكاء الاصطناعي من فئة المؤسسات، لإحداث ثورة في كيفية تفاعل مقدِّمي الخدمات المُدارة والشركات مع بياناتهم واستخدامها، ما يؤدي إلى تعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف وتحسين رضا العملاء.
بدأ CrushBank في رحلة تحويلية من خلال التعاون مع شركة IBM كأحد أوائل شركاء منظومة IBM Watson. يقول David Tan، المدير التقني والشريك المؤسس لشركة CrushBank: "بمجرد أن تعرّفنا على قدرات استوديو الذكاء الاصطناعي المؤسسي من IBM، IBM watsonx.ai، علمنا أنه سيكون مناسبًا تمامًا للحل الذي نقوم بتطويره. أضاف Tan: "كنا بحاجة إلى منصة قوية جدًا تساعدنا على جمع كل تلك المعلومات وتجميعها وعرضها مرة أخرى للمستخدمين النهائيين. وإدراكًا لإمكانات هذه التكنولوجيا، التزمت CrushBank بالابتكار من خلال دمج أحدث حلول الذكاء الاصطناعي من مجموعة IBM watsonx في منتجها CrushBank Neuro، مستفيدةً من قدرات النماذج اللغوية الكبيرة المتقدمة (LLM). ومن خلال هذا التحسين، يوفر عرض CrushBank إجابات موجزة وربط المعلومات عبر مستندات متعددة وتسريع حل المشكلات لفرق مكتب المساعدة.
تم تجهيز CrushBank Neuro لمساعدة الشركات على الوصول بسرعة إلى المعلومات التي تحتاجها، والمصممة خصيصًا لمتطلبات كل قسم. حيث يستفيد الحل من القدرات الحوارية للذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية استرجاع المعلومات من مختلف أنظمة بيانات الشركة ووثائق العملاء وسجلات الإدارات. وسواء أكانت المؤسسة تبحث عن جهة الاتصال الرئيسية في شركة العميل أم عدد عقود المبيعات التي ستنتهي صلاحيتها أم أحدث سياسة الإجازات، يمكن لـ CrushBank Neuro تقديم الإجابات اللازمة باستخدام مصادر البيانات الداخلية. كما يمكن للموظفين أيضًا الوصول إلى Neuro من خلال Microsoft Teams وSlack.
أدى تقديم CrushBank Neuro إلى تبسيط سير عمل مكتب المساعدة. فعند اختيار التذكرة، يعمل التطبيق على إرجاع المعلومات الأكثر صلة بالموضوع من الموارد المتاحة، مرتبة في شكل سهل الاستخدام للرجوع إليها بسرعة. علاوةً على ذلك، يعمل CrushBank Neuro على تبسيط استرجاع المعلومات من أنظمة بيانات الشركات والمستندات والسجلات المتباينة. وتعمل محفظة CrushBank المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تمكين الموظفين من العمل بكفاءة أكبر، ما يعزز فعاليتها والأداء بشكل عام. ومن خلال توظيف قوة تقنيات IBM المتطورة، تواصِل CrushBank إحداث ثورة في كيفية تفاعل مقدِّمي الخدمات المُدارة وعملائهم مع بياناتهم والاستفادة منها، مما يعزز نهجًا أكثر مرونة واستجابة وذكاءً لدعم تكنولوجيا المعلومات.
أثمر تعاون CrushBank الاستراتيجي مع شركة IBM، ولا سيما دمج منصة watsonx.ai في CrushBank Neuro، عن فوائد كبيرة لعملائها. تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لهذه الشراكة في الانخفاض الكبير في متوسط وقت حل تذاكر مكتب المساعدة. يقول David Tan المدير التقني في CrushBank: "إننا نشهد زيادة بنحو 40% في عدد التذاكر التي يمكن لعملائنا إغلاقها في اليوم. ومن الواضح أن هذا يعني أنه يمكنهم تنمية الأعمال. يمكنهم جلب المزيد من العملاء، ويمكنهم التوسع دون زيادة عدد الموظفين".
تقدم حلول CrushBank أكثر من مجرد زيادة الكفاءة. فهي تضع فرق مكتب المساعدة الداخلية والخارجية كجزء لا يتجزأ من تجربة العملاء، ما يعزز الخبرة الأعمق المفقودة غالبًا في الدعم عن بُعد. وقد أدى هذا النهج أيضًا إلى ارتفاع معدلات رضا العملاء وتحسين تجربة العملاء بشكل عام، مدفوعًا بارتفاع معدلات حل المشكلات من المستوى الأول وسرعة الاستجابة للمكالمات.
علاوةً على ذلك، تساعد تطبيقات CrushBank على التخفيف من الآثار المالية والتشغيلية لارتفاع معدل دوران الموظفين. من خلال دمج المعرفة الجماعية للمهندسين الأفضل أداءً في بياناتهم، تلتقط CrushBank أنماط الخبرة، ما يضمن الحفاظ على المعرفة المؤسسية ويعود بالفائدة على الفريق. ويوضح Mullaney أن الهدف من استخدام تطبيقات CrushBank ليس تقليل عدد الموظفين. يقول: "نحن نستخدم مصطلح" الشراكة بين الموظف والآلة ". "نحن لا نتطلع إلى استبدال الناس. نريد أن نجعل الناس أفضل وأسرع وأكثر كفاءة في وظائفهم. كما أننا نتطلع إلى جعل العمل في مكتب المساعدة تجربة أفضل للموظف والشخص الذي يدعمه في الوقت نفسه".
أصبح تدريب الموظفين الجُدُد وتعيينهم أيضًا عملية أكثر بساطة بفضل استخدام CrushBank. فبدلًا من الحاجة إلى معرفة واسعة حول مختلف الأنظمة والموارد، يمكن للموظفين الجُدُد تحديد موقع الحلول بسرعة من خلال عمليات بحث بديهية، ما يعزز الإنتاجية. يقول Mullaney: "يمكن للموظفين الجُدُد الذين يتم تأهيلهم في غضون ستة أسابيع حل مشكلات العملاء بشكل فعَّال لأنهم لا يحتاجون إلى معرفة كل شيء. بل يمكنهم العثور على كل شيء من خلال بحث مكوَّن من جملة واحدة".
في الأساس، أدَّى تعاون CrushBank مع شركة IBM وتطبيق watsonx.ai في CrushBank Neuro إلى إيجاد تآزر قوي يمكِّن مزودي الخدمات المُدارة ومتخصصي مكتب المساعدة من تحسين القوى العاملة وتعزيز تجارب العملاء والحفاظ على المعرفة المؤسسية، كل ذلك مع تعزيز ثقافة التعاون بين البشر والذكاء الاصطناعي.
تأسست شركة CrushBank في عام 2017 في سيوست، نيويورك، على يد مالكين مخضرمين لشركات خدمات مُدارة (MSP) يتمتع كل منهما بخبرة تزيد عن 25 عامًا، وطوّرت أول تطبيق لمكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات يعمل بالذكاء الاصطناعي. وباستخدام مبادئ الحوسبة المعرفية، نجحت حلول CrushBank في تحليل وتعلم وتوجيه القرارات بالطريقة نفسها التي يتبعها المهندسون وفرق الدعم. تعمل حلول CrushBank على تبسيط عمليات مكتب المساعدة، ما يقلل من التصعيد إلى المستوى 2 وما فوق. يشهد مهندسو مكتب المساعدة زيادة في الإنتاجية، ويحظى المستخدمون بتجربة متزايدة مع حلول المكالمات الأولى.
