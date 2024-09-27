IBM Databand

طريقة العمل:

1. التجميع: يجمع Databand البيانات الوصفية تلقائيًّا للحصول على رؤية فورية، لكي يتوفر لدى فرق منصة البيانات طريقة قياسية لإجراء عمليات تحقق مخصصة من جودة البيانات.

2. خط الأساس: بعد ذلك، يبني Databand خطوط الأساس التاريخية استنادًا إلى سلوكيات التشغيل والبيانات الشائعة، وهو ما يؤدي في الأساس إلى رسم المخطط العامّ لمسارات البيانات.

3. التنبيه: بمجرد إنشاء خط الأساس التاريخي، يُرسل Databand تنبيهات بشأن الحالات الشاذة والقواعد استنادًا إلى الانحرافات المتعلقة بالملف التعريفي أو انتهاكات القواعد.

4. المعالجة: وأخيرًا، يتيح لك Databand إنشاء مسارات سير عمل اتصالات ذكية لمعالجة مشكلات جودة البيانات والحفاظ على عمليات تسليم البيانات في المسار الصحيح.