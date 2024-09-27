إن IBM Databand هو برنامج متخصص في قابلية الملاحظة يستهدف مستودعات ومسارات البيانات، ويجمع البيانات الوصفية تلقائيًّا لبناء خطوط أساس تاريخية، والكشف عن الحالات الشاذة وتنبيهات الفرز لمعالجة مشكلات جودة البيانات.
طريقة العمل:
1. التجميع: يجمع Databand البيانات الوصفية تلقائيًّا للحصول على رؤية فورية، لكي يتوفر لدى فرق منصة البيانات طريقة قياسية لإجراء عمليات تحقق مخصصة من جودة البيانات.
2. خط الأساس: بعد ذلك، يبني Databand خطوط الأساس التاريخية استنادًا إلى سلوكيات التشغيل والبيانات الشائعة، وهو ما يؤدي في الأساس إلى رسم المخطط العامّ لمسارات البيانات.
3. التنبيه: بمجرد إنشاء خط الأساس التاريخي، يُرسل Databand تنبيهات بشأن الحالات الشاذة والقواعد استنادًا إلى الانحرافات المتعلقة بالملف التعريفي أو انتهاكات القواعد.
4. المعالجة: وأخيرًا، يتيح لك Databand إنشاء مسارات سير عمل اتصالات ذكية لمعالجة مشكلات جودة البيانات والحفاظ على عمليات تسليم البيانات في المسار الصحيح.
تقديم بيانات أفضل من خلال قابلية الملاحظة المستمرة مع Azure Data Factory
حل مشكلات البيانات بسرعة باستخدام Databand. ويُمكنك إدارة كل شيء من خلال لوحة معلومات واحدة، وهو ما يتيح لك رؤية المشكلات والاستجابة لها وحلها دون تأخير.
يُمكنك اكتشاف وإدارة العمليات المفقودة والوظائف الفاشلة وفترات التشغيل باستخدام Databand. كما يُمكنك التعامل مع نمو المسارات وتجنب المفاجآت، بغض النظر عن الحجم.
احرص على استعادة فريق البيانات لثقتهم في أنفسهم مع Databand. يُمكنك مراقبة اتفاقيات مستوى خدمة البيانات والتغييرات غير المتوقعة في الأعمدة والسجلات الفارغة والتنبيه لها قبل أن تؤثر في عملائك.
تحديد حوادث البيانات في وقت مبكر. يؤتمت Databand الكشف عن الحالات الشاذة، وينبهك إلى التأخيرات والتغييرات غير المتوقعة.
يُمكنك القضاء على البيانات المنعزلة ومشاهدة قصة البيانات الكاملة مع دورة حياة البيانات من البداية إلى النهاية. وتُساعدك أدوات Databand على فهم تأثيرات حوادث البيانات في جميع التدفقات.
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1كمية البيانات التي يتم إنشاؤها يوميًّا (2023) (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com)، موضوعات مثيرة للجدل، 03 أبريل 2023