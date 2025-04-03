ما هي إدارة البيانات الوصفية؟

تُشير إدارة البيانات الوصفية إلى تنظيم البيانات الوصفية وتحسينها واستخدامها لتحسين جودة وإمكانية الوصول إلى بيانات المؤسسة. وتعرف ببساطة على أنها "بيانات عن البيانات"، وتتضمن البيانات الوصفية معلومات مثل المؤلف وتاريخ الإنشاء وحجم الملف والكلمات الرئيسية والعناصر الهيكلية.



تخدم الأنواع المختلفة من البيانات الوصفية أغراضًا مختلفة. على سبيل المثال، توفر البيانات الوصفية معلومات أساسية لمساعدة المستخدمين النهائيين للشركات والأطراف المعنية في العثور على البيانات بسرعة، بينما تساعد بيانات الحفظ الوصفية في ضمان قابلية استخدام البيانات وإمكانية الوصول إليها على المدى الطويل طوال دورة حياتها.

تنتج المؤسسات اليوم كمية هائلة من البيانات—حوالي 402.74 مليون تيرابايت يوميًا. كما أنها لا تظهر أي علامة على التباطؤ، حيث من المتوقع أن يصل حجم البيانات العالمية إلى 393.9 زيتابايت بحلول عام 2028. بدون نظام لفرز هذه المعلومات، سيضيع الكثير من البيانات (وقيمة العمل).