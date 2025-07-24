ما المقصود بكتالوج البيانات؟

كتالوج البيانات هو قائمة جرد تفصيلية لأصول البيانات داخل المؤسسة. يساعد المستخدمين على اكتشاف البيانات وفهمها وإدارتها وتنظيمها وتسهيل الوصول إليها.





باستخدام البيانات الوصفية وأدوات إدارة البيانات، تنظم كتالوجات البيانات أصول البيانات بحيث يمكن للمستخدمين—مثل محللي البيانات وعلماء البيانات ومسؤولي البيانات—العثور بسرعة على البيانات المناسبة لحالات الاستخدام التحليلية أو حالات استخدام أعمالهم. تدعم العديد من كتالوجات البيانات إمكانية البحث باستخدام اللغة الطبيعية، ما يسمح للمستخدمين باكتشاف البيانات من دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية أو إجراء استعلامات SQL.

تتضمن كتالوجات البيانات عادةً مجموعة واسعة من أصول البيانات، بما في ذلك ما يلي:

يتضمن كتالوج البيانات الفائق أيضًا إمكانات إدارة البيانات الوصفية لجمع البيانات الوصفية لكل أصل من أصول البيانات وتنظيمها. يمكن أن تسهل هذه المزايا من تحديد البيانات وتقييمها واستخدامها بفعالية. ويجب أن يوفر الكتالوج أيضًا أدوات إدارة البيانات للمساعدة على حماية جودة البيانات وسلامة البيانات و أمن البيانات.