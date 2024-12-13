ما المقصود بذكاء البيانات؟ 

وبعبارة أخرى، يساعد ذكاء البيانات المؤسسة على الإجابة عن الأسئلة الأساسية المتعلقة ببياناتها، بما في ذلك:

ما البيانات التي تمتلكها المؤسسة؟ لماذا توجد هذه البيانات؟

من أين أتت البيانات وأين توجد؟

من يستخدم البيانات؟ كيف يستخدمونها—وكيف ينبغي لهم استخدامها للحصول على أفضل النتائج؟

كيف ترتبط مجموعات البيانات المتميزة مع بعضها البعض؟

يجيب ذكاء البيانات على هذه الأسئلة باستخدام مجموعة مترابطة من العمليات والأدوات لأتمتة وتبسيط إدارة البيانات الوصفية واكتشاف البيانات وإدارة البيانات وضمان الجودة وتحليل البيانات وغيرها من الأنشطة.

وفقًا لتقرير IBM Data Differentiator، فإن ما يصل إلى 68% من بيانات المؤسسة لا يتم تحليلها مطلقًا. وبسبب الكم الهائل من البيانات الموجودة في متناول أيديهم، يمكن للمؤسسة أن تواجه صعوبة في تطبيق ضوابط الجودة وإنفاذ سياسات الحوكمة. لا يمكن للمستخدمين دائمًا العثور على البيانات المناسبة لعملهم—وقد لا يعرفون حتى متى تكون موجودة.

وقد ظهر ذكاء البيانات لمعالجة هذه المشكلة من خلال توحيد الأدوات الحالية—مثل كتالوجات البيانات وحلول دورة حياة البيانات وأسواق البيانات والذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)—في عملية واحدة وشاملة.

تمنح هذه العملية الموحّدة المؤسسة مزيدًا من الرؤى حول بياناتها وكيفية الحصول على أكبر قيمة منها. بهذه الطريقة، يتيح ذكاء البيانات إجراء التحليلات الخدمة الذاتية ويدعم المبادرات الرئيسية مثل ذكاء الأعمال والذكاء الاصطناعي التوليدي.