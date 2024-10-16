صمِّم إستراتيجية البيانات الخاصة بك في ست خطوات

ومن خلال توسيع دائرة اهتمامهم بحيث لا تقتصر على ذكاء الأعمال وحده، يسعى قادة البيانات اليوم إلى اتخاذ القرارات وبناء النماذج التنبئية في الوقت الفعلي ما يساعد على إبقاء مؤسساتهم في المقدمة.
لكن لتحقيق ذلك، يجب أن تحدد إستراتيجيات البيانات لديك النهج المناسب الذي يقوم على فهم البيانات، ويتماشى مع إستراتيجية الأعمال، ويبني حلول الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات التي تشمل المؤسسة بالكامل. يتعين عليك تمكين الأشخاص وتحديد حالات الاستخدام التي تلبي احتياجات العمل، بدءًا من التحليلات التقليدية وعلم البيانات وصولاً إلى التحليلات التشغيلية، والبيانات الرقمية، وبيانات أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IOT)، والعروض المصورة للبيانات، ومبادرات الذكاء الاصطناعي وعمليات تطوير المنتجات الجديدة. تُعد إستراتيجية البيانات الواضحة أولى الخطوات الأساسية لتوسيع نطاق عمل الذكاء الاصطناعي.
ولكن الاستفادة الكاملة من إمكانات البيانات والذكاء الاصطناعي تتطلب اتخاذ قرارات إبداعية وسرد قصص مقنعة وتقديم دعم متعدد الوظائف. سيساعدك إطار العمل المكون من ست خطوات هذا—المزود بمعارف مقدمة من الرواد في مجال البيانات—على تصميم وتنفيذ إستراتيجية بيانات تمكنك من تحقيق أقصى استفادة من فرقك وكوادرك ونقاط قوتك كمؤسسة.
خبرة IBM
تعرف على أخبار مجال الذكاء الاصطناعي وأحداثه ومعارفه أولاً بأول في قراءة لا تتجاوز 5 دقائق
اربط بياناتك وإستراتيجيات الذكاء الاصطناعي مع إستراتيجية الأعمال
تُعد المشاركة أمرًا مهمًا عند وضع أي إستراتيجية بيانات جيدة. فللجمع بين أولويات العمل وأولويات البيانات، تحتاج إلى فهم أهداف المؤسسة وقيادتها العليا بوضوح. يُعد الاجتماع مع الإدارة العليا والأطراف المعنية في الأعمال الخطوة الأولى في مساعدة مؤسستك على تحقيق أهدافها من خلال الاعتماد على البيانات بصفتها ميزة تنافسية حقيقية. "تقول د. رانيا خلف، الرئيس التنفيذي لقسم المعلومات والبيانات في شركة Inari: "الأمر كله يدور حول تحديد مشاكل العمل التي تحاول معالجتها."
في نهاية المطاف، سيعني الربط بين إستراتيجيتي الأعمال والبيانات دمج إطار العمل والمبادئ التوجيهية الموجودة في جميع الأقسام للحصول على رؤية موحدة لمجال البيانات يوافق عليها الجميع (في أفضل الحالات).
في الواقع، وفقًا لمؤسسة ®Gartner، فإن مديري قسم البيانات الذين يربطون البيانات والتحليلات بنتائج ومقاييس الأعمال المحددة وذات الأولوية سيكونون أكثر نجاحًا من أقرانهم الذين لا يفعلون ذلك.¹
لكن عندما تبدأ مهمتك، كن واقعيًا، كما يقول سرينيفاسان سانكار، رئيس قسم البيانات والتحليلات المؤسسية في قطاع التأمين. ولمساعدة القيادة على رؤية المزايا الإستراتيجية للبيانات ومبادرات الذكاء الاصطناعي، تأكد أولاً من توضيح الأولويات والاتفاق عليها مع بدء تكوين بيئتك التعاونية القائمة على البيانات.
ما أهم أهداف عملك ومبادراتك التي تتطلب استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي؟
ما أكبر التحديات التي تحول بينك وبين تحقيق تلك الأولويات؟
ما التحديات المتعلقة بخصوصية البيانات وأمنها التي تواجهك فيما يتعلق بالخدمات الذاتية للوصول إلى البيانات؟
كم من الوقت تقضيه في دمج الأدوات من أجل إيجاد حلول؟
ما الغرض الذي تتمنى استخدام البيانات من أجله ولا تستطيع تحقيقه في الوقت الحالي؟
كيف تقيس مدى نجاحك ونجاح فرقك؟
حدد حالات الاستخدام الأكثر إلحاحًا
إذا أتيحت لك إمكانية الوصول إلى بيانات عالية الجودة، فما المشكلات التي يمكنك معالجتها في مؤسستك؟ يقول جو راموس، المتخصص في تصميم إستراتيجيات البيانات وتطبيقها لعملاء IBM: "في أثناء اجتماعك مع الأطراف المعنية، حدد احتياجاتك من البيانات فيما يتعلق بتحقيق أهداف العمل المتعددة داخل القطاع الواحد أو في القطاعات المختلفة لإظهار قيمة البيانات كأحد الأصول الإستراتيجية".
افحص مجال البيانات من كل اتجاه. ماذا لو كان بإمكانك خفض تكاليف سلسلة التوريد من خلال تحديث التطبيقات القديمة؟ أو ربما تتمكن من أتمتة عملية معالجة المخاطر والتحقق من الامتثال باستخدام الذكاء الاصطناعي لاكتساب معارف أسرع وأفضل؟ من خلال تحسين معرفتك بمدى جودة بياناتك وكيفية تدفقها (من عدمه) في قطاعات المؤسسة المختلفة مثل القطاع المالي وقطاع المبيعات والتسويق، ستحصل على رؤية أكثر شمولية للعمليات وتكتشف فرصًا جديدة لرفع سقف طموحاتك وزيادة أرباحك وتقليل المخاطر.
تعرف على الأدوات الموجودة في مجموعة الأدوات لديك
تعاون مع قسم تقنية المعلومات للارتقاء بإستراتيجية بياناتك من خلال الاستفادة من البنية التحتية والتقنيات القائمة، بالإضافة إلى التقنيات الجديدة والرائدة. يساعدك فهمك للنظام البنائي التقني والإستراتيجيات الحالية في مؤسستك (إلى جانب الإستراتيجيات الفرعية والثانوية أيضًا) على رسم مسار عمل محدد وقابل للتنفيذ لاستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي والتطبيقات للمساعدة على تحقيق أهداف الأعمال. تتسم هذه المعرفة بأهمية كبيرة—فالاستفادة من المبادرات المخطط لها والممولة يساعد على ضمان قدرتك على تطبيق إستراتيجية بياناتك.
تعرّف على إستراتيجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مؤسستك
يشير راموس إلى أن تحديث التطبيقات وتطوير الأنظمة القديمة لن يضيف قيمة ما لم تراعِ منظومة البيانات الحالية في شركتك أولاً. وأضاف قائلاً: "تتحدث الكثير من المؤسسات عن تحديث التطبيقات ونقل التطبيقات إلى السحابات ولكنهم يغفلون عن البيانات نفسها." "عندما يتعلق الأمر بدمج البيانات وإجراء التحليلات، فإن الأمر لا يقتصر على نقل جميع التطبيقات إلى السحابات—بل يتعلق بمعرفة كيف ستندمج البيانات في بنية حديثة جديدة."
حدد نقاط الضعف للكشف عن العقبات والثغرات
وبعد أن عرفت الأهداف المرجوة وشكلت مجلسًا للقادة (لقد شكلت مجلسًا للقادة، أليس كذلك؟)، تأتي مرحلة فحص نظامك البنائي وتقييم ما يعمل وما لا يعمل. ما العوائق التي تحول دون بناء تجربة حقيقية تقوم على البيانات في المقام الأول؟
غالبًا ما تكون الصوامع الموجودة في المؤسسات عائقًا أمام عملية تكامل البيانات وإدارتها وسير عملها. في الواقع، تصل نسبة الشركات التي تعوقها صوامع البيانات إلى 82%.² ولكي يكون الموظفون أكثر إنتاجية، يحتاج الموظفون إلى بيانات خدمة ذاتية وتطبيقات أو حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع وجود الضوابط المناسبة. لا ينبغي أبدًا أن تكون إمكانية الوصول إلى البيانات هي العقبة.
فأنت تريد أن يسهل على المستخدمين الوصول إلى البيانات واستخدامها لتحقيق نتائج ممتازة. فليس عليهم أن يفكروا في مكان وجودها، أو ما إذا كانت هناك معايير إدارة مطبقة أو امتثال للبيانات الوصفية المقترنة بها. ومن المفترض أن يتمكنوا من استخدام البيانات التي يحتاجونها بكل ثقة.
يساعد نهج "التفكير التصميمي" على الكشف عن نقاط الضعف في المؤسسة وتحديدها، ما يحقق قيمة إستراتيجية عبر العديد من حالات الاستخدام أو أقسام العمل أو الفرق. وتساعد هذه العملية على إجراء الإصلاحات الممكنة في دورة متواصلة من الملاحظة والتفكير والإبداع، وتتناول المشاكل والحلول في حوار مستمر. تعرف على المزيد حول منهجية ™IBM Garage التي نستخدمها لمعالجة مثل هذه المشاكل وغيرها الكثير.
افحص البيانات لمعرفة ما لديك وما ينقصك
تكشف مخططات البيانات عن منحنيات وخطوط المعلومات بالطريقة نفسها التي تُظهر بها خريطة التضاريس الجبال والتلال والوديان. ويمكنها تصنيف وتجميع وإدارة سيناريوهات البيانات التي تتضمن الأولويات والاحتياجات المتنافسة لأي مؤسسة. وعندما تفهم مخططات البيانات في شركتك، يمكنك تحديد القيود ورصد بنيات البيانات القديمة، مثل التقنيات التي لا تتناسب مع إستراتيجية الأعمال. كما يمكنك أيضًا تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسينات منطقية، مثل فرص تبني المزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة الأكثر كفاءة، والعلامات التحذيرية التي تعوق عملية تكامل البيانات.
قيّم الفريق لمعرفة من يوافقك في رؤيتك وما الذي يضيفونه للعمل
بغض النظر عن مدى براعتك وموهبتك، لا يمكنك إحداث تغييرات هائلة في البيانات بمفردك. لذا تأكد من تمتع فريقك—بما فيهم أنت أيضًا—بالمهارات المحددة وحصولهم على التدريبات المستمرة اللازمة لمواكبة التطور السريع في مجال تقنية المعلومات، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي. تعمل أكثر من نصف المؤسسات على تعزيز مهارات الموظفين الداخليين لزيادة وعيهم وخبراتهم في مجال البيانات، بينما تُعين مؤسسة واحدة من كل خمس مؤسسات الخريجين وتدربهم.³ تحلَّ بالذكاء وواصل مسيرتك بذكاء.
أعطِ الأولوية لعناصر البيانات الضرورية لإدارتها
تُعد القدرة على التعامل مع عناصر البيانات الحساسة والمنظمة—مثل الأسماء والعناوين وأرقام الضمان الاجتماعي وغيرها الكثير—أمرًا ضروريًا لتشغيل أنظمة الأعمال المختلفة من دون حدوث أخطاء النسخ أو عمليات البحث الخاطئة أو انتهاكات الخصوصية. وازن بدقة بين تأمين البيانات وتعزيز الابتكار. حدد من يمتلك زمام السياسات المتعلقة بالبيانات ويديرها ويحددها في الوقت الحالي، وما إذا كانت هذه الإدارة تؤثر في الأمن أو الخصوصية أو الامتثال. تأكد من أن الأشخاص المناسبين داخل مؤسستك هم أصحاب الحق في اتخاذ القرار، وأن لديهم إطار عمل للمساءلة ولديهم الموارد الخارجية اللازمة لضمان اتباع السلوك المناسب في تقييم البيانات والتحليلات وإعدادها واستخدامها والتحكم فيها. وكذلك لا تنس حوكمة تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها في هذه المرحلة.
حدد الحالة المستهدفة لبياناتك
حدّد رؤيتك الشاملة بحيث تكون أي نقاشات حول إستراتيجية البيانات وما ينتج عنها من تغييرات في عمليات الأعمال مفيدة لمهندسي التطبيقات ومحللي الأعمال ومفيدة كذلك لموظفي قسم الموارد البشرية والمبيعات. يقول توني جيوردانو، مدير إستراتيجيات البيانات والاستشارات وسياسات التحول في IBM:
"أصبحت الكثير من منظومات البيانات قديمة ونادرًا ما تتمتع بالمرونة الكافية للتطور في ظل البيئة الرقمية الحالية، لكن عمليات التحول الرقمي تتطلب القدرة على اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، كما يتطلب إعداد النماذج التنبئية التي توفر هذه القدرة على اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي منظومات تعتمد على علوم البيانات. تُعد البيانات التشغيلية في الوقت الحالي جزءًا أكثر أهمية في النظام البنائي للبيانات لديك. تحتاج بنية البيانات الحديثة نظامًا بنائيًا متكاملاً للبيانات مزودًا بإمكانات تحتاج إلى إدارة وحوكمة وتأمين لضمان جودة البيانات المتسقة والمرونة اللازمة لمواكبة تطور القنوات الرقمية."
هذه الدرجة من الاهتمام بالتفاصيل تجعل تغيير عمليات الأعمال أقل صعوبة، نظرًا لأنك ستكون على استعداد لمواجهة المخاوف من خلال تقديم شرح مفصل لمدى فاعلية تلك الحلول في تسهيل حياة مستخدم معين. وهذا أمر مهم—حيث ذكر 37% من المشاركين في استطلاع أُجري مؤخرًا أن أمن البيانات هو التحدي الأول الذي يواجههم، يليه خصوصية البيانات وإدارة خطوط تدفق البيانات.⁴
كن محددًا بشأن الجوانب التي يمكن فيها لتحديث التطبيقات والأتمتة والذكاء الاصطناعي الارتقاء بإستراتيجيتك
فكلما حصلت على المزيد من المعلومات من إستراتيجيات التحول الرقمي وتقنية المعلومات لديك، أصبح بإمكانك تحسين إستراتيجية بياناتك. وتساعد هذه المعارف على تعزيز الكفاءة وزيادة الإيرادات والحد من المخاطر، خاصةً عند زيادة الانتفاع بها باستخدام تقنيات تحديث التطبيقات الأتمتة والذكاء الاصطناعي.
عملت شركة Lufthansa مع فريق IBM لتجربة أفكار وخدمات أعمال جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي من شأنها تعزيز تجارب العملاء. أصبحت مصادر البيانات التي كانت مشتتة في السابق يمكن البحث عنها في الوقت الحالي باستخدام اللغة الطبيعية ومصطلحات الطيران بما يتيح التعامل بسهولة أكبر مع ما يقرب من 100,000 استفسار من استفسارات العملاء سنويًا. يقول ميركو بهاربالانيا، المدير المسؤول عن الحلول متعددة المجالات في Lufthansa Group: "ترى شركة Lufthansa أن الذكاء الاصطناعي له أهمية بالغة لأنه يفتح لنا آفاق عالم البيانات الذي نعاصره بالفعل. فهو يساعدنا على استغلال جميع الإمكانات التي نمتلكها بطريقة أو بأخرى في قواعد بياناتنا."
قيّم مدى تقدمك نحو تحقيق أهدافك
نحن نتفهم ما تواجهه. غالبًا ما يُتوقع منك كرئيس لقسم البيانات أن تحقق نتائج كبيرة وتقيمها على أساس ثلاثة مستويات متنافسة: زيادة الإيرادات، والكفاءة التشغيلية، والحد من مخاطر الأمن والخصوصية. استخدم البيانات للإسهام بشكل مباشر في نمو الشركة. من خلال وضع مقاييس للنجاح، فإنك تحدد أولويات جهودك وفقًا لما هو أكثر أهمية لمؤسستك في هذه اللحظة الراهنة.
لا تنسَ أن تلقي نظرة على ملاحظاتك المدونة في الاجتماعات الأولية مع الأطراف المعنية لتعرف مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف التي حددوها—ومدى توافق تلك المؤشرات مع بنية البيانات الحالية وإستراتيجيات الذكاء الاصطناعي. هل تتوافق مقاييسك مع الخطط الطموحة التي وُضعت في ذلك الوقت؟ إذا لم تكن متوافقة، فقد حان الوقت لإعادة التواصل وإعادة الضبط. "غالبًا ما يكون دور مدير قسم البيانات قصيرًا للغاية." والسبب هو عدم تحديد التوقعات. فكما يقول سانكار: "احرص على تحديد هذه التوقعات وتحقيق النتائج بمرور الوقت."
حدد أبرز نقاط إستراتيجية بياناتك—وشاركها
في هذه المرحلة، يجب أن تكون شديد الوضوح بشأن أولويات مؤسستك وكيفية استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق قيمة الأعمال وتعزيزها. ما الثغرات التالية التي يجب عليك معالجتها؟ إن إلقاء نظرة على الوضع بشكل عام—وضعك الحالي وما ينتظرك—يمنحك سياقًا إستراتيجيًا لوضع خطط قابلة للتنفيذ من أجل تحقيق الأهداف وتوسيع نطاقها. وفي أثناء تلك العملية، احرص على تضمين النتائج والأهداف والمقاييس التي ستبقيك على المسار الصحيح حتى تتمكن من مشاركتها مع مؤسستك طوال مسيرتك. فيما يلي بعض ما يجب تضمينه في أثناء إلقاء نظرة عامة على إستراتيجية بياناتك:
تذكّر أن: الإستراتيجية ليست مجرد كتابة على ورق—بل هي نهج حي ومتطور. لذا تحلَّ بالإبداع. واصل التقييم والتحسين المتكرر بناءً على أهداف وغايات العمل المتغيرة، وتأكد دائمًا من أن إستراتيجيتك تتمتع بالمرونة والسرعة وتسمح بالابتكار البشري.
تنزيل إطار عمل إستراتيجية البيانات في ست خطوات
حدد—سيناريوهات واقعية—وكيفية التعامل معها
وسواء كان دورك هو تجديد الأنظمة القديمة، أو التخلص من المنتجات القديمة، أو تكليف الشركاء المتخصصين في مجال البيانات بالمهام، أو تطبيق الذكاء الاصطناعي في جميع مجالات الأعمال، فإن مهمتك قبل كل شيء هي التركيز على تحقيق أهدافك المتعلقة بالبيانات بأقل قدر ممكن من الانحراف عنها. أنت لديك معارف مكتسبة من مستخدمي البيانات لديك. حدد أفضل الوسائل لتعزيز قيمة أعمالهم باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعدك تطبيق مخططات البيانات التي أعددتها في مرحلة وضع الإستراتيجية على متابعة حالات الاستخدام ومراقبة عناصر التحكم المختلفة عبر مجالات العمل المتعددة.
حدد سياسة إدارة البيانات بناءً على الجودة والخصوصية وأمن البيانات والذكاء الاصطناعي
تساعد المعايير الصارمة للإدارة والخصوصية ضمن إطار المنهجيات الحديثة لإدارة البيانات على تقدم المؤسسات في ظل تزايد حجم البيانات. تعمل طبقة البيانات الوصفية والإدارة لجميع البيانات والتحليلات ومبادرات الذكاء الاصطناعي على وضوح الرؤية وتعزيز التعاون عبر المؤسسة، بغض النظر عن مكان وجود البيانات. ستُشكل سياسة إدارة البيانات لديك السلوكيات المتعلقة بجودة البيانات وخصوصيتها وأمنها وإدارتها، وستُظهر مدى مساعدة الذكاء الاصطناعي على تسهيل هذه الجهود التنظيمية. ومهما كانت السياسة التي تطبقها يجب أن تساعد على توحيد المصطلحات لكل من البيانات المنظمة وغير المنظمة حتى يكون جميع أفراد المؤسسة متفقين ومتفاهمين. ويجب أن يكون كل ذلك مدعومًا بتطبيقات مصممة لبيئات خاصة، ومتوافقًا مع المتطلبات الأمنية والتنظيمية، وقائمًا على سحابة متعددة هجينة لضمان الحماية المثلى.
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حدد داعمي إستراتيجية بياناتك
إن الأشخاص في مؤسستك الذين تصفهم كشركاء في إستراتيجية البيانات ودعمها هم شركاؤك في النجاح. اكتشف من هم الأكثر حماسًا بشأن مدى تأثير البيانات في عملهم وشاركهم في الاجتماعات الدورية والحفاظ على المعايير. يقول سانكار: "لقد بدأت بخطوات صغيرة تمثلت في تحديد أبرز الداعمين. يبدأ الأمر بوحدة عمل واحدة وبمجرد نجاحها، يسري النجاح كالنار في الهشيم."
إن شركة IBM بوصفها مؤسسة تضع البيانات في المقام الأول لديها فريق من المتخصصين في مجال البيانات مهمتهم تقتصر على مساعدة المؤسسة على استخدام البيانات بصورة أفضل وأكثر انتشارًا على كل المستويات.
يتمتع هؤلاء المتخصصون في مجال البيانات بالإمكانات المطلقة داخل IBM بمعنى أنهم إذا وجدوا مجموعة ذات عقلية متماثلة ضمن فريق الحسابات أو سلسلة التوريد على سبيل المثال ويرغبون في الاعتماد على البيانات وإمكانات الذكاء الاصطناعي، فيمكنهم فعل ذلك من دون الحاجة إلى العودة للحصول على إذن أو تمويل.
وحد المسميات
بحلول عام 2024، ستتمكن المؤسسات التي تستخدم البيانات الوصفية النشطة بصورة فعالة من تقليل الوقت اللازم لتسليم البيانات المتكاملة بمقدار النصف وتحسين إنتاجية فرق البيانات بنسبة 20%.⁵
ولاستخدام البيانات الوصفية للمساعدة على توحيد المسميات، تعد العديد من المؤسسات دليلاً معرفيًا. يتيح الدليل المعرفي للمستخدمين الوصول إلى البيانات والأصول المعرفية ومعلومات الامتثال وتنسيقها وتصنيفها ومشاركتها، بصورة تماثل المسرد المشترك بين المؤسسات. والهدف من ذلك هو التأكد من التزام الجميع بالمعايير نفسها، بكل معنى الكلمة، فيما يتعلق بالإدارة وجودة البيانات والامتثال.
اضبط إيقاع العمل
لكي تنجح إستراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي، تحتاج المؤسسات في أغلب الأحوال إلى إعادة تشكيل ثقافتها بالكامل لتتمحور حول المفاهيم والمنظومات الجديدة. يبدو ذلك أمرًا شاقًا، ولكنه ليس مستحيلاً.
ابدأ بالتفكير فيما يمكنك تحقيقه من إنجازات قيّمة ومجدية في فترة زمنية قصيرة. كرس فريقك متعدد الوظائف لتحقيق أهداف واضحة. بعد ذلك، حدد دورات قصيرة للعمل تتضمن مراحل قابلة للتنفيذ لتساعد على اختبار النتائج. يتمثل أحد الأساليب في اتباع هذه العملية البسيطة والقابلة للتكرار وهذا ما يقوم به خبراء البيانات في IBM:
هذه الخطوة الأخيرة حساسة. لتعزيز الفهم الواضح لمزايا أي إستراتيجية، تأكد من أن الإدارة العليا والفرق التقنية ومستخدمي الأعمال لديهم جميعًا الهدف المنشود نفسه.
حقق انتصارات صغيرة في صورة الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVP)
في بعض الأحيان، يمكنك أن تجني الكثير بأقل قدر من الاستثمارات. لم يكن فريق تقنية المعلومات في شركة Experian على علم بأنه يمكنهم الاستفادة من إجراء تحليلات البيانات في مكتبهم الداخلي؛ فكل ما كانوا يعرفون هو أنهم غارقون في بحر من المعلومات. ويتطلب تجميع تقرير ائتماني واحد في أقل من ثانية واحدة ما لا يقل عن 3000 مصدر للبيانات، و200 مليون سجل يُحدّثوا باستمرار شهريًا، ومليارات الصفوف من البيانات الإضافية التي تتتبع البيانات القديمة المؤرشفة ومجموعات البيانات المستنبطة.
لكن بالتعاون مع IBM، طبقت شركة Experian الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) الذي يتيح للمستخدمين التفكير في أفكار جديدة واختبارها بأقل قدر من الاستثمارات والخصائص. وتمثل تلك الطريقة، في كثير من الحالات، أسرع السبل وأقلها تكلفة لاختبار الفرضيات ومعرفة ما إذا كان من المنطقي مواصلة الاستثمار فيها. وقد كان منطقيًا في هذه الحالة. يقول جوني رولينيتيس، الرئيس التنفيذي للبيانات في Experian: "في غضون 90 يومًا، أثبتنا فكرتنا، وقد أظهرت النتائج أنه يمكننا تحسين تغطيتنا بنسبة 500% وخفض تكاليفنا بنسبة 80%."
إن دمج التقنيات والأنظمة الحديثة يعزز من أتمتة المؤسسات ومدى اعتمادها على البيانات وتحملها للمخاطر وجعلها أكثر أمانًا. كما يجعلها تعمل بكفاءة أكبر وجهد أقل—ففي نهاية المطاف، يمكن أن تؤدي المعارف المكتسبة من سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى ظهور كفاءات جديدة وتدفقات إيرادات أكثر ربحية. انظر لمدى تأثير النظم البنائية للبيانات والممارسات الإدارية القديمة في قدرة الموظف على اتخاذ القرارات. تشير الأبحاث إلى أن ما يصل إلى 68% من البيانات لا تخضع للتحليل في معظم المؤسسات.⁶ لكن بفضل التقدم المذهل في قدرات الحوسبة والخوارزميات الأكثر ذكاءً والتخزين منخفض التكلفة، فإن عملية تكامل البيانات هي الأساس الذي ستنطلق منه أي مؤسسة نحو المستقبل.
جهِّز دليلاً مركزيًا لاكتساب—المعارف—ومشاركتها
ستحتاج إلى الاعتماد على دليل مركزي لتخزين—المعارف—ومشاركتها، ما يسمح بتسهيل عملية استهلاك البيانات. وفي إطار هذا الدليل، تُعزَّز البيانات في صورها الأصلية والمنسقة بوحدات تخزين ملائمة للغرض بما يسمح بنشر البيانات ومشاركتها عبر المؤسسة. وتتجاوز وسائل الوصول إلى البيانات التطبيقات أو العمليات الفردية للنظر في كيفية استهلاك بياناتك واكتساب المعرفة الناشئة عن ذلك. وتُمكّن هذه الدرجة من الاهتمام بالتفاصيل المستخدمين من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات متعلقة بجميع مجالات العمل في الوقت الفعلي، وكذلك الحال بالنسبة إلى المحللين وعلماء البيانات والوكالات التنظيمية والفيدرالية.
حث على تبني جميع الاتجاهات من خلال تمكين مستهلكي البيانات
لا يقتصر الأمر على الاجتهاد الشديد في مجال البيانات فحسب. بل يمكنك استخدام إطار العمل الجديد لإدارة البيانات للحث على تبني المؤسسة لبيانات وإستراتيجيات الذكاء الاصطناعي من جميع الاتجاهات—وليس من الأعلى إلى الأقل فحسب. وبهذه الطريقة، ستطور طرق التواصل في مؤسستك، وتحسن سير العمل الرئيسية، وتعزز الأمن وتوفر نماذج أعمال جديدة وفرصًا سوقية وكفاءات تشغيلية.
شارك النتائج لتحقيق أقصى قدر من الوضوح
عرِّف الناس بمدى نجاح جهودك. يقول سانكار: "احرص على بناء المصداقية فيما يتعلق بعمليات الأعمال واتصال البيانات، ومن خلال تكوين قصة مقنعة باستخدام البيانات". طبّق ذلك في جميع أنحاء المؤسسة (في جميع الاتجاهات) وقدم تحديثات سريعة وتقارير منتظمة تقيّم مدى نجاح إستراتيجيتك الجديدة في زيادة الإيرادات وجعل العمل أكثر متعة للجميع، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي.
وظّف (وأعد تأهيل) المواهب للحفاظ على المرونة
تعاني معظم المؤسسات من نقص حقيقي في المواهب، لكنها لا تعرف ماذا تفعل حيال ذلك. إن سد فجوة المهارات يعني تجاوز إستراتيجيات التوظيف والتدريب التقليدية. فبينما تسعى الشركات لتلبية احتياجاتها من المواهب، بيد أن العديد منها لا يُجري تعديلات على متطلبات التعليم والخبرات إلا لمجرد شغل الوظائف. ماذا يمكنك أن تفعل حين لا يكون التدريب والتوظيف كافيين؟ إليك هذه النصائح من دليل IBM المؤسسي لسد فجوات المهارات واستكشف طرق سد فجوات المهارات باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
عزز الوعي بالبيانات—طوال الوقت
تتوقع شركة Gartner أنه بحلول عام 2023، سيصبح الوعي بالبيانات عاملاً أساسيًا وضروريًا من شأنه تحقيق قيمة الأعمال، ويتضح ذلك من خلال إدراجه رسميًا في أكثر من 80% من إستراتيجيات البيانات والتحليلات وبرامج إدارة التغيير.⁷ ولكن لا ينبغي أن يكون البقاء على وعي بالبيانات هدفًا سنويًا أو ربع سنوي—بل يجب أن يكون جزءًا مستمرًا من إستراتيجية شركتك. يقول بهانداري: "إذا كنت تحاول بناء ثقافة قائمة على البيانات ولا تعمل على تمكين الناس، فهذا نوع من أنواع التناقض. فإذا كانت الثقافة التي تحاول بناءها قائمة على البيانات، فيجب أن يطلع الناس على البيانات."
أسس شراكات راسخة عبر المؤسسة
تتمثل مهمتك، في المقام الأول، كرئيس لقسم البيانات في مساعدة مؤسستك على اتخاذ القرارات الأكثر حكمة بشأن جمع البيانات وإدارتها واستخدامها. وفي أثناء عملك على بناء الشراكات وتعزيزها على كل المستويات، احرص على أن تكون متقبلاً للتعليقات والتعاون، وتوقع ما هو غير مألوف. لأنك ستحصل على نتائج رائعة خلال عملك على تطوير مؤسسة تضع البيانات في المقام الأول. وكلما تغلغلت رؤيتك في جميع أنحاء المؤسسة، أصبح بإمكانك "الانطلاق" بمجرد دعم ثقافة تحفز الناس على التعلم وتولي أدوار جديدة. لذا وفي إطار ذلك كله، احرص على الاستمرار في مشاركة الأغراض والأهداف بوضوح مع التركيز على المستقبل.
تتوقع شركة Gartner أنه بحلول عام 2023، سيصبح الوعي بالبيانات عاملاً صريحًا وضروريًا من شأنه تحقيق قيمة الأعمال، ويتضح ذلك من خلال إدراجه رسميًا في أكثر من 80% من إستراتيجيات البيانات والتحليلات وبرامج إدارة التغيير.⁷
إن مؤسستك، المستوحاة من إستراتيجية بياناتك، تدعمك. فبينما تعزز التقنيات الحالية وتدخل تقنيات جديدة لتسهيل الوصول إلى البيانات على كل مستويات المؤسسة، تذكر أنك تقوم بما هو أكثر من تعزيز الكفاءات وتقديم معارف جديدة—فأنت تبني ثقافة أشخاص لديهم شغف باستخدام أقصى إمكانات البيانات.
استكشف منصة IBM الجديدة للذكاء الاصطناعي والبيانات الجاهزة للتطبيق في المؤسسات والمصممة لمضاعفة تأثير الذكاء الاصطناعي في كل أعمالك.
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