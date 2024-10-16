صمِّم إستراتيجية البيانات الخاصة بك في ست خطوات

حدد الحالة المستهدفة لبياناتك

حدّد رؤيتك الشاملة بحيث تكون أي نقاشات حول إستراتيجية البيانات وما ينتج عنها من تغييرات في عمليات الأعمال مفيدة لمهندسي التطبيقات ومحللي الأعمال ومفيدة كذلك لموظفي قسم الموارد البشرية والمبيعات. يقول توني جيوردانو، مدير إستراتيجيات البيانات والاستشارات وسياسات التحول في IBM:



"أصبحت الكثير من منظومات البيانات قديمة ونادرًا ما تتمتع بالمرونة الكافية للتطور في ظل البيئة الرقمية الحالية، لكن عمليات التحول الرقمي تتطلب القدرة على اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، كما يتطلب إعداد النماذج التنبئية التي توفر هذه القدرة على اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي منظومات تعتمد على علوم البيانات. تُعد البيانات التشغيلية في الوقت الحالي جزءًا أكثر أهمية في النظام البنائي للبيانات لديك. تحتاج بنية البيانات الحديثة نظامًا بنائيًا متكاملاً للبيانات مزودًا بإمكانات تحتاج إلى إدارة وحوكمة وتأمين لضمان جودة البيانات المتسقة والمرونة اللازمة لمواكبة تطور القنوات الرقمية."



هذه الدرجة من الاهتمام بالتفاصيل تجعل تغيير عمليات الأعمال أقل صعوبة، نظرًا لأنك ستكون على استعداد لمواجهة المخاوف من خلال تقديم شرح مفصل لمدى فاعلية تلك الحلول في تسهيل حياة مستخدم معين. وهذا أمر مهم—حيث ذكر 37% من المشاركين في استطلاع أُجري مؤخرًا أن أمن البيانات هو التحدي الأول الذي يواجههم، يليه خصوصية البيانات وإدارة خطوط تدفق البيانات.⁴





كن محددًا بشأن الجوانب التي يمكن فيها لتحديث التطبيقات والأتمتة والذكاء الاصطناعي الارتقاء بإستراتيجيتك

فكلما حصلت على المزيد من المعلومات من إستراتيجيات التحول الرقمي وتقنية المعلومات لديك، أصبح بإمكانك تحسين إستراتيجية بياناتك. وتساعد هذه المعارف على تعزيز الكفاءة وزيادة الإيرادات والحد من المخاطر، خاصةً عند زيادة الانتفاع بها باستخدام تقنيات تحديث التطبيقات الأتمتة والذكاء الاصطناعي.



عملت شركة Lufthansa مع فريق IBM لتجربة أفكار وخدمات أعمال جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي من شأنها تعزيز تجارب العملاء. أصبحت مصادر البيانات التي كانت مشتتة في السابق يمكن البحث عنها في الوقت الحالي باستخدام اللغة الطبيعية ومصطلحات الطيران بما يتيح التعامل بسهولة أكبر مع ما يقرب من 100,000 استفسار من استفسارات العملاء سنويًا. يقول ميركو بهاربالانيا، المدير المسؤول عن الحلول متعددة المجالات في Lufthansa Group: "ترى شركة Lufthansa أن الذكاء الاصطناعي له أهمية بالغة لأنه يفتح لنا آفاق عالم البيانات الذي نعاصره بالفعل. فهو يساعدنا على استغلال جميع الإمكانات التي نمتلكها بطريقة أو بأخرى في قواعد بياناتنا."

قيّم مدى تقدمك نحو تحقيق أهدافك

نحن نتفهم ما تواجهه. غالبًا ما يُتوقع منك كرئيس لقسم البيانات أن تحقق نتائج كبيرة وتقيمها على أساس ثلاثة مستويات متنافسة: زيادة الإيرادات، والكفاءة التشغيلية، والحد من مخاطر الأمن والخصوصية. استخدم البيانات للإسهام بشكل مباشر في نمو الشركة. من خلال وضع مقاييس للنجاح، فإنك تحدد أولويات جهودك وفقًا لما هو أكثر أهمية لمؤسستك في هذه اللحظة الراهنة.



لا تنسَ أن تلقي نظرة على ملاحظاتك المدونة في الاجتماعات الأولية مع الأطراف المعنية لتعرف مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف التي حددوها—ومدى توافق تلك المؤشرات مع بنية البيانات الحالية وإستراتيجيات الذكاء الاصطناعي. هل تتوافق مقاييسك مع الخطط الطموحة التي وُضعت في ذلك الوقت؟ إذا لم تكن متوافقة، فقد حان الوقت لإعادة التواصل وإعادة الضبط. "غالبًا ما يكون دور مدير قسم البيانات قصيرًا للغاية." والسبب هو عدم تحديد التوقعات. فكما يقول سانكار: "احرص على تحديد هذه التوقعات وتحقيق النتائج بمرور الوقت."



حدد أبرز نقاط إستراتيجية بياناتك—وشاركها

في هذه المرحلة، يجب أن تكون شديد الوضوح بشأن أولويات مؤسستك وكيفية استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق قيمة الأعمال وتعزيزها. ما الثغرات التالية التي يجب عليك معالجتها؟ إن إلقاء نظرة على الوضع بشكل عام—وضعك الحالي وما ينتظرك—يمنحك سياقًا إستراتيجيًا لوضع خطط قابلة للتنفيذ من أجل تحقيق الأهداف وتوسيع نطاقها. وفي أثناء تلك العملية، احرص على تضمين النتائج والأهداف والمقاييس التي ستبقيك على المسار الصحيح حتى تتمكن من مشاركتها مع مؤسستك طوال مسيرتك. فيما يلي بعض ما يجب تضمينه في أثناء إلقاء نظرة عامة على إستراتيجية بياناتك:



الملاحظات والتحديات والتوصيات

الأهداف والنتائج والمؤشرات

الاحتياجات من البيانات متعددة الوظائف لدعم حالات الاستخدام المختلفة

متطلبات خصوصية البيانات وأمنها

تذكّر أن: الإستراتيجية ليست مجرد كتابة على ورق—بل هي نهج حي ومتطور. لذا تحلَّ بالإبداع. واصل التقييم والتحسين المتكرر بناءً على أهداف وغايات العمل المتغيرة، وتأكد دائمًا من أن إستراتيجيتك تتمتع بالمرونة والسرعة وتسمح بالابتكار البشري.