يُعدّ IBM Knowledge Catalog برنامجًا لإدارة وتنسيق البيانات وإدارة العناصر المميزة وعلاقاتها بشكل فعال. يتوفر كخدمة SaaS مدارة أو كجزء من IBM Cloud Pak for Data.
يُعد IBM Knowledge Catalog برنامجًا مصممًا لإدارة البيانات يوفر كتالوج بيانات يتيح أتمتة عمليات اكتشاف البيانات وإدارة جودة البيانات، وتتبّع دورة حياة البيانات، وحمايتها.
يتيح مستودع البيانات الوصفية المؤسسية المستند إلى التقنية السحابية تفعيل المعلومات اللازمة للذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) والتعلم العميق، بفضل البيانات النشطة المدعومة. تمكّن من إيجاد وفهم وتنسيق واستخدام البيانات وأصول المعرفة وعلاقاتها، أينما كانت.
استخدم IBM Knowledge Catalog مع IBM Cloud Pak for Data لتوفير بيانات جاهزة للأعمال لتغذية مشاريع الذكاء الاصطناعي والتحليلات.
يتوفر IBM Cloud Pak for Data 5.0 الآن بميزات جديدة لتبسيط مشاركة البيانات وتكاملها وإدارتها
استكشف ميزة Relationship Explorer الجديدة في IBM Knowledge Catalog
يمكنك إنشاء مسرد بالمصطلحات التجارية الشائعة. استفد من الرسوم البيانية المعرفية للحصول على رؤى حول العلاقات بين البيانات.
يمكنك توفير بيانات موثوق بها من خلال تقييم الجودة وتطبيق اتفاقيات مستوى الخدمة لجودة البيانات، المدعومة بتقنيات التعلم الآلي، بالإضافة إلى أتمتة دورة حياة البيانات.
تمكّن من حماية البيانات لتعزيز الامتثال وجاهزية التدقيق من خلال إدارة السياسات النشطة، والتحكم في الوصول إلى البيانات بناءً على الأدوار، وتعتيم البيانات الحساسة ديناميكيًا.
اكتشف أصول البيانات باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية. احصل على فهم أفضل للبيانات والسياق باستخدام إثراء البيانات الوصفية المدعومة بالنماذج اللغوية الكبيرة.
يمكنك تنسيق البيانات عالية الجودة من خلال أتمتة عملية تقييم البيانات، وتطبيق قواعد جودة البيانات المدعومة بالتعلم الآلي، وتوفير اتفاقيات مستوى الخدمة. حقق شفافية في تدفقات البيانات من خلال إدارة دورة حياة البيانات.
تمكّن من النشر في البيئات المحلية، أو على البيئة السحابية، أو كخدمة مُدارة بالكامل باستخدام IBM Cloud Pak for Data.
تمكّن من تنظيم بيانات المؤسسة وتحديدها وإدارتها لتوفير السياق المناسب وتعزيز القيمة من خلال تلبية احتياجات مثل الامتثال التنظيمي وتسييل البيانات.
تمكّن من حماية البيانات، وإدارة الامتثال وجاهزية التدقيق، والحفاظ على ثقة العملاء عبر إدارة السياسات النشطة والتعتيم الديناميكي للبيانات الحساسة.
استخدم البيانات وحوّلها بسرعة تتماشى مع احتياجات عملك من خلال لوحات معلومات وتدفقات بديهية يمكن مشاركتها مع الزملاء أو أدوات التحليلات.
يمكن أن يؤدي الاعتماد على العمليات اليدوية وضعف المعرفة بالبيانات على مستوى المؤسسة والنمو المستمر في حجم البيانات وأنواعها ومصادرها إلى إعاقة مبادراتك في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
ومن خلال تطبيق ممارسات عمليات التطوير المستمرة، التي توفر بيانات مؤسسية موثوقًا بها وعالية الجودة وتعزز التعاون عبر مختلف أقسام المؤسسة، يمكنك تعزيز المرونة والسرعة وتوسيع نطاق المبادرات الجديدة.
تتمحور الممارسة حول أدوات كتالوج البيانات التي تتميز بأتمتة عمليات تنظيم المحتوى ودمجه، وتوفير تعريفات متسقة، وإدارة بيانات المؤسسة بشكل ذاتي.
يسعى أكبر بنك في الدنمارك إلى تطوير ممارسات إدارة البيانات بشكل استراتيجي باستخدام IBM Knowledge Catalog.
يعزز البنك الأفريقي نموه في أوقات التحديات من خلال حلول IBM Cloud Pak for Data وIBM DataOps.
يمكنك نشر إطار عمل موحد لتعزيز خصوصية البيانات وحماية الذكاء الاصطناعي. استخدم تقنيات تعتيم البيانات الحساسة، وأتمتة إنشاء البيانات الوصفية، وتطبيق السياسات، وبناء مفردات الأعمال بفاعلية.
استخدم IBM Knowledge Catalog كمركز رئيسي لسياسات البيانات التي يمكن تنفيذها ضمن watsonx.data لتمكين العملاء من حماية البيانات الحساسة وإدارة الوصول إليها.
اجعل البيانات واضحة ومفهومة لجميع الأطراف باستخدام مفردات أعمال موحدة. تمكّن من توفير سياق الأعمال تلقائيًا باستخدام مسرد بالمصطلحات التنظيمية والصناعية المُعد مسبقًا.
احصل على رؤية موحدة لجميع أصول بياناتك الخاصة وأجرِ تقييمات الخصوصية بعد تحميل البيانات الوصفية للأصول في IBM OpenPages.
احصل على رؤية شاملة للكيانات البيانية الحساسة عبر مطابقة البيانات تلقائيًا من مصادر متعددة مع ملفات العملاء دون تكرار. راقب البيانات الحساسة مثل المعلومات الشخصية (PII) وسجل الموافقات.
احصل على رؤية شاملة لمسار بياناتك من المصدر إلى الاستخدام النهائي، مع تفاصيل دقيقة حول كيفية تحويل البيانات والأطراف المسؤولة عن ذلك في كل مرحلة.
اكتشف سبب تصنيف IBM كشركة رائدة للمرّة السابعة عشرة على التوالي في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 عن حلول جودة البيانات المعززة.
تعرّف على أفضل الممارسات في إدارة البيانات لتحسين حماية بيانات المؤسسة، وتتبع دورة حياة البيانات، وجودة البيانات، وإدارتها.
اقرأ تقرير المحللين لفهم التوجهات الرئيسية حول منتجات البيانات وميزات منصة تبادل البيانات.
تمكّن من جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها على منصة مفتوحة تدعم بيئات السحابة المتعددة للبيانات والذكاء الاصطناعي.
تمكّن من مشاركة منتجات البيانات واكتشافها وتسليمها على نطاق المؤسسة بأكملها.
تمكّن من مواءمة المفاهيم الواردة في لوائح ومعايير الصناعة مع بيانات عملك لتسريع الامتثال التنظيمي.
تمكّن من تقديم قدرات تعزز من شفافية البيانات، ما يسهم في تحسين جودتها ويعزز جاهزية الامتثال.
تمكّن من ربط البيانات الصحيحة بالمستخدمين المناسبين، مهما كان موقع البيانات.