يُعد IBM Knowledge Catalog برنامجًا مصممًا لإدارة البيانات يوفر كتالوج بيانات يتيح أتمتة عمليات اكتشاف البيانات وإدارة جودة البيانات، وتتبّع دورة حياة البيانات، وحمايتها.

يتيح مستودع البيانات الوصفية المؤسسية المستند إلى التقنية السحابية تفعيل المعلومات اللازمة للذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) والتعلم العميق، بفضل البيانات النشطة المدعومة. تمكّن من إيجاد وفهم وتنسيق واستخدام البيانات وأصول المعرفة وعلاقاتها، أينما كانت.

استخدم IBM Knowledge Catalog مع IBM Cloud Pak for Data لتوفير بيانات جاهزة للأعمال لتغذية مشاريع الذكاء الاصطناعي والتحليلات.