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IBM Knowledge Catalog

فعّل البيانات لاستخدامها في الذكاء الاصطناعي والتحليلات عبر الفهرسة الذكية وإدارة السياسات

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كتالوج بيانات ذكي لعصر الذكاء الاصطناعي

يُعدّ IBM Knowledge Catalog برنامجًا لإدارة وتنسيق البيانات وإدارة العناصر المميزة وعلاقاتها بشكل فعال. يتوفر كخدمة SaaS مدارة أو كجزء من IBM Cloud Pak for Data.

يُعد IBM Knowledge Catalog برنامجًا مصممًا لإدارة البيانات يوفر كتالوج بيانات يتيح أتمتة عمليات اكتشاف البيانات وإدارة جودة البيانات، وتتبّع دورة حياة البيانات، وحمايتها.

يتيح مستودع البيانات الوصفية المؤسسية المستند إلى التقنية السحابية تفعيل المعلومات اللازمة للذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) والتعلم العميق، بفضل البيانات النشطة المدعومة. تمكّن من إيجاد وفهم وتنسيق واستخدام البيانات وأصول المعرفة وعلاقاتها، أينما كانت.

استخدم IBM Knowledge Catalog مع IBM Cloud Pak for Data لتوفير بيانات جاهزة للأعمال لتغذية مشاريع الذكاء الاصطناعي والتحليلات.

 

 الاطلاع على وثائق المنتج
كشفت شركة IBM عن مركز منتجات البيانات لتمكين مشاركة البيانات على مستوى المؤسسة
إعلان

يتوفر IBM Cloud Pak for Data 5.0 الآن بميزات جديدة لتبسيط مشاركة البيانات وتكاملها وإدارتها

 ندوة الإنترنت

استكشف ميزة Relationship Explorer الجديدة في IBM Knowledge Catalog
تم اختيار IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لحلول جودة البيانات المعزّزة
المزايا تسريع اكتشاف البيانات وتحسين جودة البيانات وأتمتة عمليات الإدارة تحسين معرفة البيانات المؤسسية

يمكنك إنشاء مسرد بالمصطلحات التجارية الشائعة. استفد من الرسوم البيانية المعرفية للحصول على رؤى حول العلاقات بين البيانات.

 شاهد العرض التوضيحي تقديم بيانات عالية الجودة

يمكنك توفير بيانات موثوق بها من خلال تقييم الجودة وتطبيق اتفاقيات مستوى الخدمة لجودة البيانات، المدعومة بتقنيات التعلم الآلي، بالإضافة إلى أتمتة دورة حياة البيانات. 

 اقرأ تقرير Gartner دعم الحماية والامتثال

تمكّن من حماية البيانات لتعزيز الامتثال وجاهزية التدقيق من خلال إدارة السياسات النشطة، والتحكم في الوصول إلى البيانات بناءً على الأدوار، وتعتيم البيانات الحساسة ديناميكيًا. 

 اقرأ عن خصوصية البيانات
المزايا اكتشاف متقدم

اكتشف أصول البيانات باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية. احصل على فهم أفضل للبيانات والسياق باستخدام إثراء البيانات الوصفية المدعومة بالنماذج اللغوية الكبيرة.

 جودة مُفعّلة

يمكنك تنسيق البيانات عالية الجودة من خلال أتمتة عملية تقييم البيانات، وتطبيق قواعد جودة البيانات المدعومة بالتعلم الآلي، وتوفير اتفاقيات مستوى الخدمة. حقق شفافية في تدفقات البيانات من خلال إدارة دورة حياة البيانات.

 النشر المرن

تمكّن من النشر في البيئات المحلية، أو على البيئة السحابية، أو كخدمة مُدارة بالكامل باستخدام IBM Cloud Pak for Data.

 كتالوج شامل

تمكّن من تنظيم بيانات المؤسسة وتحديدها وإدارتها لتوفير السياق المناسب وتعزيز القيمة من خلال تلبية احتياجات مثل الامتثال التنظيمي وتسييل البيانات.

 أتمتة عمليات الإدارة

تمكّن من حماية البيانات، وإدارة الامتثال وجاهزية التدقيق، والحفاظ على ثقة العملاء عبر إدارة السياسات النشطة والتعتيم الديناميكي للبيانات الحساسة.

 رؤى حول الخدمة الذاتية

استخدم البيانات وحوّلها بسرعة تتماشى مع احتياجات عملك من خلال لوحات معلومات وتدفقات بديهية يمكن مشاركتها مع الزملاء أو أدوات التحليلات.

 

حالات الاستخدام

يمكن أن يؤدي الاعتماد على العمليات اليدوية وضعف المعرفة بالبيانات على مستوى المؤسسة والنمو المستمر في حجم البيانات وأنواعها ومصادرها إلى إعاقة مبادراتك في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

ومن خلال تطبيق ممارسات عمليات التطوير المستمرة، التي توفر بيانات مؤسسية موثوقًا بها وعالية الجودة وتعزز التعاون عبر مختلف أقسام المؤسسة، يمكنك تعزيز المرونة والسرعة وتوسيع نطاق المبادرات الجديدة.

تتمحور الممارسة حول أدوات كتالوج البيانات التي تتميز بأتمتة عمليات تنظيم المحتوى ودمجه، وتوفير تعريفات متسقة، وإدارة بيانات المؤسسة بشكل ذاتي.

 

تحسين جودة البيانات يعمل IBM Knowledge Catalog على فهم البيانات المستخدمة ضمن إطار عملك التجاري. ويتيح ذلك اكتشاف وتقييم جودة البيانات لملايين الأصول، بغض النظر عن مكان تواجدها. جودة البيانات (1:14)
إدارة خصوصية البيانات والامتثال يمكنك تفعيل ميزة خصوصية البيانات وتحديد السياسات التي توضح كيفية استخدام البيانات والتعامل معها. مشاهدة فيديو تعليمي
إدارة مستودعات البيانات اكتشف كيف يمكن أن يعمل IBM Knowledge Catalog كمركز رئيسي لسياسات البيانات الحساسة، والتي يمكن تنفيذها لاحقًا ضمن IBM watsonx.data. مشاهدة العرض التوضيحي
تمكين الاكتشاف والتحليل الذاتي للبيانات مكّن الأفراد المسؤولين عن البيانات من الوصول السريع إلى بيانات عالية الجودة. وشارك الرؤى لزيادة الوعي بالبيانات الموثوق بها لتعزيز الإيرادات. واستخدم البيانات لدعم الذكاء الاصطناعي، ما يقلل التكاليف ويعجل الوقت المناسب للقيمة. انضم إلى الدرس التعليمي حول قدرات الخدمة الذاتية
دراسات حالة إمكانية التعامل مع تحديات خصوصية البيانات

يسعى أكبر بنك في الدنمارك إلى تطوير ممارسات إدارة البيانات بشكل استراتيجي باستخدام IBM Knowledge Catalog.

 الاستفادة من قوة البيانات

يعزز البنك الأفريقي نموه في أوقات التحديات من خلال حلول IBM Cloud Pak for Data وIBM DataOps.

الامتدادات

امتدادات خصوصية البيانات

يمكنك نشر إطار عمل موحد لتعزيز خصوصية البيانات وحماية الذكاء الاصطناعي. استخدم تقنيات تعتيم البيانات الحساسة، وأتمتة إنشاء البيانات الوصفية، وتطبيق السياسات، وبناء مفردات الأعمال بفاعلية.
امتداد خصوصية البيانات حماية البيانات الحساسة

استخدم IBM Knowledge Catalog كمركز رئيسي لسياسات البيانات التي يمكن تنفيذها ضمن watsonx.data لتمكين العملاء من حماية البيانات الحساسة وإدارة الوصول إليها.

تعرّف على كيفية تكامل watsonx.data امتداد خصوصية البيانات إنشاء مفردات الأعمال

اجعل البيانات واضحة ومفهومة لجميع الأطراف باستخدام مفردات أعمال موحدة. تمكّن من توفير سياق الأعمال تلقائيًا باستخدام مسرد بالمصطلحات التنظيمية والصناعية المُعد مسبقًا.

اطلع على Knowledge Accelerators امتداد خصوصية البيانات تشغيل تقييمات الخصوصية

احصل على رؤية موحدة لجميع أصول بياناتك الخاصة وأجرِ تقييمات الخصوصية بعد تحميل البيانات الوصفية للأصول في IBM OpenPages.

اطلع على إدارة خصوصية البيانات في OpenPages امتداد Master Data Management رؤية شاملة

احصل على رؤية شاملة للكيانات البيانية الحساسة عبر مطابقة البيانات تلقائيًا من مصادر متعددة مع ملفات العملاء دون تكرار. راقب البيانات الحساسة مثل المعلومات الشخصية (PII) وسجل الموافقات.

اطلع على الوثائق الخاصة ببرنامج IBM Match 360 للحل IBM Cloud Pak for Data دورة حياة البيانات افهم مسار بياناتك

احصل على رؤية شاملة لمسار بياناتك من المصدر إلى الاستخدام النهائي، مع تفاصيل دقيقة حول كيفية تحويل البيانات والأطراف المسؤولة عن ذلك في كل مرحلة.

اطّلع على معلومات حول أتمتة دورة حياة البيانات
الموارد
تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 عن حلول جودة البيانات المعززة

اكتشف سبب تصنيف IBM كشركة رائدة للمرّة السابعة عشرة على التوالي في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 عن حلول جودة البيانات المعززة.

ندوات إنترنت حول إدارة البيانات

تعرّف على أفضل الممارسات في إدارة البيانات لتحسين حماية بيانات المؤسسة، وتتبع دورة حياة البيانات، وجودة البيانات، وإدارتها.

الاستثمار في قيمة البيانات من خلال تمكين مشاركة منتجات البيانات

اقرأ تقرير المحللين لفهم التوجهات الرئيسية حول منتجات البيانات وميزات منصة تبادل البيانات.

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اتخِذ الخطوة التالية

جرّب IBM Knowledge Catalog لتفعيل البيانات الجاهزة للأعمال وتعزيز الذكاء الاصطناعي والتحليلات، مدعومًا بإدارة البيانات الوصفية النشطة.

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