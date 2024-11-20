مستودعات البيانات مقابل بحيرات البيانات مقابل مستودعات بحيرات البيانات 

تُعد مستودعات البيانات وبحيرات البيانات ومستودعات بحيرات البيانات أنواعًا مختلفة من حلول إدارة البيانات ذات الوظائف المختلفة:

تقوم مستودعات البيانات بتجميع البيانات وتنظيفها وإعدادها بحيث يمكن استخدامها في جهود ذكاء الأعمال (BI) وتحليلات البيانات.

تخزن بحيرة البيانات كميات كبيرة من البيانات غير المنسقة بتكلفة منخفضة.

تجمع مستودعات بحيرات البيانات بين تخزين البيانات المرن للبحيرة وقدرات التحليلات عالية الأداء للمستودع في حل واحد.

نظرًا لأن هذه الحلول لها ميزات مختلفة وتخدم أغراضًا مختلفة، فإن العديد من بنيات بيانات المؤسسات تستخدم اثنين أو ثلاثة منها في نسيج بيانات شامل:

يمكن للمؤسسة استخدام بحيرة البيانات كحل تخزين للأغراض العامة لجميع البيانات الواردة بأي تنسيق.

تُرسَل البيانات من البحيرة إلى مستودعات بيانات مخصصة لكل وحدة أعمال، ما يساهم في توجيه عملية اتخاذ القرارات.

يمكن أن تساعد بنية مستودع بحيرة البيانات علماء البيانات ومهندسي البيانات على العمل بسهولة أكبر مع البيانات غير المنسقة في بحيرة البيانات لمشاريع التعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي (AI) وعلم البيانات .

تحظى بحيرات البيانات أيضًا بشعبية كمسار تحديث لبنى البيانات الحالية. يمكن للمؤسسات تنفيذ بحيرات بيانات جديدة دون هدم واستبدال بحيراتها ومستودعاتها الحالية، مما يسهل الانتقال إلى حل موحد لتخزين البيانات والتحليلات.