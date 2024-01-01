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إنشاء أساس بيانات ذكي لتسريع رؤى البيانات
IDC Analyst Connection اقرأ المستندات الفنية
مهندسة بيانات تعمل في مكتب، ويظهر على النوافذ رسم بياني عمودي لجمع البيانات

اكتشف كيف يوفر ذكاء البيانات قدرات متقدمة للتحكم في بياناتك ومشاركتها، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات عمل مؤثرة إلى جانب المساعدة على ضمان الامتثال وجودة البيانات.

تعمل IBM على تحسين الإنتاجية للمؤسسات القائمة على البيانات، وتبسيط عملية اكتشاف أصول البيانات الموثوق بها ومشاركتها وتنظيمها عبر المؤسسة، ما يؤدي إلى تسريع وقت تحقيق القيمة.

في المشهد الحالي، يمثِّل تعقيد البنية التحتية للبيانات والأنظمة المنعزلة وزيادة تنوع مصادر البيانات وحجمها تحديات كبيرة، ما يجعل إدارة البيانات وحوكمتها واستخدامها بفاعلية أمرًا مكلفًا وصعبًا. كما أن تحديات قابلية التوسع— إلى جانب التحول السريع نحو الذكاء الاصطناعي— تشكِّل ضغطًا هائلًا على الفِرَق الهندسية للمساعدة على ضمان توفُّر البيانات وسلامتها والوصول إليها. كما أدى انتشار أدوات إدارة البيانات إلى مواجهة هذه الفِرَق مزيد من الصعوبات عند استخدام أصول البيانات بشكل كامل.

تعتمد IBM على أساسٍ قوي متمثِّل في قدراتها الرائدة في إدارة البيانات. حيث تركِّز على التحوُّل من نهج التحكم في البيانات وإدارتها إلى تمكين الشركات من خلال الذكاء القابل للتنفيذ عن طريق توفير مزايا إضافية لها. ومن هذه المزايا: IBM Knowledge Catalog للفهرسة الذكية وإدارة السياسات، وIBM Manta Data Lineage للتتبُّع الشامل لمسارات البيانات وإعداد التقارير، وIBM Data Product Hub لتحويل طريقة استخدام البيانات ومشاركتها واستهلاكها عبر الشركة.

 

اعتماد استراتيجية قوية لذكاء البيانات
دليل المشترين لذكاء البيانات
تم تصنيف IBM كمثال يُحتذى به في دليل المشترين الصادر عن ISG لعام 2024 في مجال ذكاء البيانات. تنزيل التقرير

حالات الاستخدام

تتبَّع رحلة بياناتك بدءًا من إنشائها وحتى استهلاكها لضمان الدقة، والثقة، والامتثال. تعرَّف على المزيد عن دورة حياة البيانات
اكتشف مشكلات الجودة في بيانات أعمالك وعالجها بسرعة، وتمكَّن من فهم تأثيرها النهائي سريعًا وبشكل واضح. تعرف على المزيد حول إدارة البيانات
تمكَّن من معالجة مشكلات الجودة من خلال قدرات توصيف البيانات وتنظيفها ومراقبتها ومطابقتها وأتمتة إثرائها. تعرَّف على المزيد عن جودة البيانات
قم بتمكين مشاركة البيانات بشكل أسرع من خلال أتمتة تسليم منتجات البيانات للمستهلكين باستخدام طرق مثل الملفات وواجهات برمجة التطبيقات واستعلامات اللغة الطبيعية، اعتمادًا على حالة الاستخدام الخاصة بهم. تعرَّف على المزيد عن مشاركة البيانات
المزايا يمكن لشركة IBM تقديم أداء أعلى باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة لأتمتة عمليات الإثراء وغيرها من العمليات، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة وتيسير الوصول إلى البيانات في جميع أنحاء المؤسسة. %110 مشرفو البيانات

تمكَّن من أتمتة إثراء البيانات الوصفية وضمان جودة البيانات والمواءمة مع القطاع بنسبة 110%*.  

 %90 مهندسو البيانات

يمكنك تقليل الوقت المستغرق في تحسين عملية البيانات بنسبة تصل إلى 90%*.  

 %95 مستهلكو البيانات

استخدم حلول بيانات الخدمة الذاتية لتقليل الوقت المستغرق في فهم البيانات والعثور عليها والوصول إليها بنسبة 95%*.
المنتجات IBM Knowledge Catalog

قم بتهيئة بيانات المؤسسة للذكاء الاصطناعي والتحليلات باستخدام كتالوج بيانات، مدعوم بإدارة فعَّالة للبيانات الوصفية وإدارة السياسات.

IBM Manta Data Lineage

وفِّر الشفافية حول مصدر بياناتك ومساراتها؛ لتمكين شركتك من تحديد الدقة في نماذجها وأنظمتها.

 IBM Data Product Hub

قم بتمكين المشاركة على مستوى المؤسسة والتسليم التلقائي لمنتجات البيانات القابلة لإعادة الاستخدام لتحقيق القيمة القصوى من البيانات.
الموارد ذكاء البيانات

استكشف بعمق المبادئ والتقنيات وأفضل الممارسات لتطبيق استراتيجيات فعَّالة في ذكاء البيانات.

 دليل المشترين الصادر عن ISG

دليل شامل للمشترين يحدِّد الاعتبارات الرئيسية والمعايير والمقارنات بين المورِّدين لاختيار حلول ذكاء البيانات.

 IDC Analyst Connection

تقرير تحليل الخبراء والرؤى من IDC الذي يناقش أحدث التوجهات والتحديات والفرص في مجال ذكاء البيانات.
حلول ذات صلة تكامل البيانات

بيانات موثوق بها للجميع. وفِّر بيانات سهلة الاستخدام ومُدارة لفِرَقك في أي وقت ومن أي مكان.

نسيج البيانات

صَمِّم بنية بيانات تساعد على تسريع جاهزية البيانات للذكاء الاصطناعي التوليدي وتُطلِق العنان لإنتاجية لا مثيل لها لفِرَق البيانات.

اتخِذ الخطوة التالية

لمعرفة المزيد عن العروض التي تقدِّمها IBM، تواصَل مع أحد ممثلي أو شركاء أعمال IBM.
إخلاء المسؤولية 

*الأمثلة المقدمة هي توضيحية فقط. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.