تعمل IBM على تحسين الإنتاجية للمؤسسات القائمة على البيانات، وتبسيط عملية اكتشاف أصول البيانات الموثوق بها ومشاركتها وتنظيمها عبر المؤسسة، ما يؤدي إلى تسريع وقت تحقيق القيمة.

في المشهد الحالي، يمثِّل تعقيد البنية التحتية للبيانات والأنظمة المنعزلة وزيادة تنوع مصادر البيانات وحجمها تحديات كبيرة، ما يجعل إدارة البيانات وحوكمتها واستخدامها بفاعلية أمرًا مكلفًا وصعبًا. كما أن تحديات قابلية التوسع— إلى جانب التحول السريع نحو الذكاء الاصطناعي— تشكِّل ضغطًا هائلًا على الفِرَق الهندسية للمساعدة على ضمان توفُّر البيانات وسلامتها والوصول إليها. كما أدى انتشار أدوات إدارة البيانات إلى مواجهة هذه الفِرَق مزيد من الصعوبات عند استخدام أصول البيانات بشكل كامل.

تعتمد IBM على أساسٍ قوي متمثِّل في قدراتها الرائدة في إدارة البيانات. حيث تركِّز على التحوُّل من نهج التحكم في البيانات وإدارتها إلى تمكين الشركات من خلال الذكاء القابل للتنفيذ عن طريق توفير مزايا إضافية لها. ومن هذه المزايا: IBM Knowledge Catalog للفهرسة الذكية وإدارة السياسات، وIBM Manta Data Lineage للتتبُّع الشامل لمسارات البيانات وإعداد التقارير، وIBM Data Product Hub لتحويل طريقة استخدام البيانات ومشاركتها واستهلاكها عبر الشركة.