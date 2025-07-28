تواجه المجموعات اليوم صعوبة في إلغاء قفل القيمة الكاملة لبياناتها حيث تعيق المصادر المنفصلة تقديمها بكفاءة للمستخدمين النهائيين.

كجزء من IBM watsonx.data intelligence، يقوم مركز منتجات البيانات بتبسيط مشاركة البيانات، ما يتيح إنشاء منتجات بيانات عالية الجودة مستندة إلى عائد الاستثمار وحوكمتها وإدارة دورة الحياة الخاصة بها. من خلال الاكتشاف والفهم والوصول السلس للخدمة الذاتية، يُمكّن مركز منتجات البيانات مستخدمي الأعمال والمحللين وعلماء البيانات والمشرفين والمهندسين من إلغاء قفل الإمكانات الكاملة لبيانات المؤسسة.

مع مركز منتجات البيانات، تصبح البيانات أصولاً استراتيجية – موثوقة ويمكن الوصول إليها وجاهزة لدفع الابتكار.

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