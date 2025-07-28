الوصول الذاتي إلى منتجات البيانات المنسقة والجاهزة للأعمال
تواجه المجموعات اليوم صعوبة في إلغاء قفل القيمة الكاملة لبياناتها حيث تعيق المصادر المنفصلة تقديمها بكفاءة للمستخدمين النهائيين.
كجزء من IBM watsonx.data intelligence، يقوم مركز منتجات البيانات بتبسيط مشاركة البيانات، ما يتيح إنشاء منتجات بيانات عالية الجودة مستندة إلى عائد الاستثمار وحوكمتها وإدارة دورة الحياة الخاصة بها. من خلال الاكتشاف والفهم والوصول السلس للخدمة الذاتية، يُمكّن مركز منتجات البيانات مستخدمي الأعمال والمحللين وعلماء البيانات والمشرفين والمهندسين من إلغاء قفل الإمكانات الكاملة لبيانات المؤسسة.
مع مركز منتجات البيانات، تصبح البيانات أصولاً استراتيجية – موثوقة ويمكن الوصول إليها وجاهزة لدفع الابتكار.
اكتشاف منتج البيانات المناسب والمنسق لحالة الاستخدام الخاصة بك والوصول إليه من خلال سوق بيانات موثوق.
إنشاء منتجات البيانات التي يمكن استخدامها بسرعة وتنسيقها من قِبل مستهلكي البيانات عبر حالات استخدام متعددة لتقليل الجهود المكررة وخفض التكاليف.
تمكين مشاركة البيانات ومنتجات التحليلات على نطاق واسع التي يتم الحصول عليها من مستودع بيانات مؤسستك.
اكتساب رؤى حول كيفية استهلاك منتجات البيانات عبر مؤسستك طوال دورة حياتها.
تسريع تلبية طلبات البيانات من خلال تمكين المستهلكين من اختيار طريقة تسليم البيانات المفضلة لديهم، مثل الملفات أو واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، بناءً على حالة الاستخدام الخاصة بهم.
تضمين آليات الحوكمة لتوفير ضمان مشاركة منتجات البيانات واستخدامها بطريقة متوافقة في جميع حالات الاستخدام.
شاهد هذا الفيديو لتعرف ما هي منتجات البيانات، وخصائصها الرئيسية، وكيف تساعد في كسر صومعة البيانات لتحقيق نتائج أفضل للأعمال.
تعرّف على كيفية مساهمة جودة البيانات وإدارة دورة الحياة في الحصول على بيانات دقيقة وموثوقة لصناعة قرارات أكثر ذكاء والحصول على رؤى أعمق.
نشر مركز منتجات البيانات على السحابة بكفاءة لتوسيع النطاق بسلاسة.
نشر برنامج مركز منتجات البيانات محليًا للمساعدة على ضمان أمن البيانات والتحكم فيها وإمكانية الوصول.
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