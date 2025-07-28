مركز منتجات البيانات

الوصول الذاتي إلى منتجات البيانات المنسقة والجاهزة للأعمال

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تقديم IBM® watsonx.data intelligence 

اكتشف كيف يساعد watsonx.data intelligence فرقك في تقديم بيانات مفيدة لأعمالك.

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ترقية استراتيجية البيانات الخاصة بك

تواجه المجموعات اليوم صعوبة في إلغاء قفل القيمة الكاملة لبياناتها حيث تعيق المصادر المنفصلة تقديمها بكفاءة للمستخدمين النهائيين.

كجزء من IBM watsonx.data intelligence، يقوم مركز منتجات البيانات بتبسيط مشاركة البيانات، ما يتيح إنشاء منتجات بيانات عالية الجودة مستندة إلى عائد الاستثمار وحوكمتها وإدارة دورة الحياة الخاصة بها. من خلال الاكتشاف والفهم والوصول السلس للخدمة الذاتية، يُمكّن مركز منتجات البيانات مستخدمي الأعمال والمحللين وعلماء البيانات والمشرفين والمهندسين من إلغاء قفل الإمكانات الكاملة لبيانات المؤسسة.

مع مركز منتجات البيانات، تصبح البيانات أصولاً استراتيجية – موثوقة ويمكن الوصول إليها وجاهزة لدفع الابتكار.

 

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الفوائد
تبادل البيانات الموثوق به 

اكتشاف منتج البيانات المناسب والمنسق لحالة الاستخدام الخاصة بك والوصول إليه من خلال سوق بيانات موثوق.
إنشاء منتجات بيانات قابلة لإعادة الاستخدام ومشاركتها

إنشاء منتجات البيانات التي يمكن استخدامها بسرعة وتنسيقها من قِبل مستهلكي البيانات عبر حالات استخدام متعددة لتقليل الجهود المكررة وخفض التكاليف.
إضفاء الطابع الديمقراطي على مستودع البيانات

تمكين مشاركة البيانات ومنتجات التحليلات على نطاق واسع التي يتم الحصول عليها من مستودع بيانات مؤسستك.
تبسيط إدارة دورة حياة البيانات

اكتساب رؤى حول كيفية استهلاك منتجات البيانات عبر مؤسستك طوال دورة حياتها.
التسليم المؤتمت لمنتجات البيانات

تسريع تلبية طلبات البيانات من خلال تمكين المستهلكين من اختيار طريقة تسليم البيانات المفضلة لديهم، مثل الملفات أو واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، بناءً على حالة الاستخدام الخاصة بهم.
استخدام منتج التحكم في البيانات

تضمين آليات الحوكمة لتوفير ضمان مشاركة منتجات البيانات واستخدامها بطريقة متوافقة في جميع حالات الاستخدام.

 

إنشاء استراتيجية بيانات قابلة للتوسع باستخدام منتجات بيانات قابلة لإعادة الاستخدام

تسريع قيمة الأعمال عن طريق تحويل البيانات غير المنسقة إلى منتجات بيانات قابلة لإعادة الاستخدام مع Data Product Hub وIBM watsonx.data.

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المزايا

مشاركة منتجات البيانات الجاهزة للاستخدام والعمل على تبادلها

تمكين وصول أسرع إلى منتجات البيانات من خلال أتمتة تسليمها إلى المستهلكين باستخدام طرق مثل الملفات وواجهات برمجة التطبيقات واستعلامات اللغة الطبيعية، اعتمادًا على حالة الاستخدام المحددة.

 مشاهدة فيديو (1:08)
إدارة البيانات كمنتج عبر دورة الحياة

امتلك دورة حياة منتج البيانات من الإعداد إلى التقاعد باستخدام نظام قوي لإصدار منتجات البيانات وصيانتها وتحديثها.

 مشاهدة فيديو (0:51)
إعداد منتجات البيانات من أنظمة المصدر المنعزلة

تبسيط عملية إعداد منتجات البيانات القابلة لإعادة الاستخدام ومشاركتها، بغض النظر عن مكان وجودها، من خلال عمليات التكامل مع IBM ومستودعات البيانات وأنظمة المصدر التابعة لجهات خارجية.

 مشاهدة فيديو (0:41)
تنظيم عملية تبادل البيانات

تحديد عقود البيانات مثل اتفاقيات مستوى الخدمة وشروط الاستخدام واتفاقيات مشاركة البيانات وتطبيقها للتأكد من تبادل البيانات الموثوق بها بين منتجي البيانات ومستهلكيها.

 مشاهدة فيديو (0:49)
مشاركة منتجات البيانات الجاهزة للاستخدام والعمل على تبادلها

تمكين وصول أسرع إلى منتجات البيانات من خلال أتمتة تسليمها إلى المستهلكين باستخدام طرق مثل الملفات وواجهات برمجة التطبيقات واستعلامات اللغة الطبيعية، اعتمادًا على حالة الاستخدام المحددة.

 مشاهدة فيديو (1:08)
إدارة البيانات كمنتج عبر دورة الحياة

امتلك دورة حياة منتج البيانات من الإعداد إلى التقاعد باستخدام نظام قوي لإصدار منتجات البيانات وصيانتها وتحديثها.

 مشاهدة فيديو (0:51)
إعداد منتجات البيانات من أنظمة المصدر المنعزلة

تبسيط عملية إعداد منتجات البيانات القابلة لإعادة الاستخدام ومشاركتها، بغض النظر عن مكان وجودها، من خلال عمليات التكامل مع IBM ومستودعات البيانات وأنظمة المصدر التابعة لجهات خارجية.

 مشاهدة فيديو (0:41)
تنظيم عملية تبادل البيانات

تحديد عقود البيانات مثل اتفاقيات مستوى الخدمة وشروط الاستخدام واتفاقيات مشاركة البيانات وتطبيقها للتأكد من تبادل البيانات الموثوق بها بين منتجي البيانات ومستهلكيها.

 مشاهدة فيديو (0:49)

منتجات البيانات: الخصائص والفوائد الرئيسية

شاهد هذا الفيديو لتعرف ما هي منتجات البيانات، وخصائصها الرئيسية، وكيف تساعد في كسر صومعة البيانات لتحقيق نتائج أفضل للأعمال.

تعرّف على كيفية مساهمة جودة البيانات وإدارة دورة الحياة في الحصول على بيانات دقيقة وموثوقة لصناعة قرارات أكثر ذكاء والحصول على رؤى أعمق.

كيفية الشراء

مركز منتجات البيانات كخدمة

نشر مركز منتجات البيانات على السحابة بكفاءة لتوسيع النطاق بسلاسة.

السحابة
برنامج مركز منتجات البيانات

نشر برنامج مركز منتجات البيانات محليًا للمساعدة على ضمان أمن البيانات والتحكم فيها وإمكانية الوصول.

البيئات المحلية

موارد لمساعدتك على البدء

اقرأ الكتاب الإلكتروني "Modern data sharing for data-driven organizations" لفهم كيف يساعد Data Product Hub على تسريع نتائج البيانات والتحليلات.

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اكتشف كيف يتيح مركز منتجات البيانات تنفيذ إطار عمل شبكة البيانات من خلال تبسيط الوصول إلى البيانات، وتعزيز الحوكمة، وتعزيز مشاركة بيانات الخدمة الذاتية.

اقرأ المدونة
تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2024 حول منصات حوكمة البيانات والتحليلات.

اقرأ تقرير Gartner
استكشِف خارطة طريق Data Product Hub التي توضح الميزات قيد التطوير، والركائز الرئيسية، والإعلانات، والتحسينات المستقبلية لتكون على اطِّلاع دائم.

الوصول إلى خارطة الطريق

ندوات الإنترنت القادمة

اكتشف كيف تعيد IBM تشكيل عملية اكتشاف البيانات، والوصول إليها، وإدارتها باستخدام البحث الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومساعد البيانات الذكي.

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اكتشف كيف يستخدم IBM watsonx.data intelligence الذكاء الاصطناعي التوليدي لتبسيط إدارة البيانات وتحسين الوصول إليها.

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تعرّف على كيفية قيام IBM بأتمتة جودة البيانات وتتبع مصدرها لضمان بيانات موثوقة ومتوافقة.

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ندوات الإنترنت المتاحة عند الطلب

تجسيد ثلاثي الأبعاد للذكاء الاصطناعي ممثلاً بمركز به نص الذكاء الاصطناعي محاط بأيقونات التكنولوجيا
عزز استراتيجيتك للبيانات والذكاء الاصطناعي باستخدام أساس بيانات حديث
تبسيط تسليم البيانات وتحسين الحوكمة باستخدام مستودع البيانات ومركز منتجات البيانات.
عرض ثلاثي الأبعاد لتطبيقات الحوسبة السحابية التي تربط خوادم الكمبيوتر في مركز البيانات
الاستثمار في قيمة البيانات من خلال تمكين مشاركة منتجات البيانات
قم بإدارة بياناتك كمنتج لتحويل اكتشاف البيانات ومشاركتها.
امرأة تتصفح مكتبة افتراضية بها كتب رقمية
أفضل 5 قدرات لتبسيط مشاركة البيانات وتسريع النتائج القائمة على البيانات
تعرّف على كيفية قيام المجموعات بتسريع النتائج القائمة على البيانات من خلال الاستفادة من حلول مشاركة البيانات الحديثة مثل مركز منتجات البيانات.

أبرز المنتجات

عرض ثلاثي الأبعاد لمكونات تكنولوجية مكدسة، بما في ذلك هاتف ذكي وأغطية واقية ملونة وعناصر تكنولوجية أخرى.
يمكنك تحطيم القيود التقليدية لمستودعات بحيرات البيانات، وإرساء معايير جديدة في تكامل البيانات وإثرائها وحوكمتها، مما يُعزز دقة الذكاء الاصطناعي.
عرض ثلاثي الأبعاد للعديد من الملحقات التكنولوجية التي تشكل الحمض النووي بألوان متنوعة
يمكنك اكتشاف وتنسيق وحوكمة أصول البيانات، وذلك لتحويل المعلومات الأوَّلية إلى ذكاء اصطناعي دقيق ورؤًى ذات معنى عبر البيئات المحلية والسحابية.
عرض ثلاثي الأبعاد لمكعبات متوهجة ملونة مجردة
استورد البيانات الوصفية من كتالوجات البيانات لتنسيق تسليم البيانات من مصادر متباينة إلى مستودع البيانات والحزم.
رسم توضيحي لدوائر متعددة متصلة من خلال خطوط متعددة متشابكة مع بعضها البعض
تصوُّر بياناتك وتحويلها وتحسين تدفقها من المصدر إلى الاستهلاك.

اتخِذ الخطوة التالية

احجز اجتماعًا مع خبير لمعرفة كيف يمكن لمركز منتجات البيانات أن يساعد المجموعة على تبسيط عملية تجميع منتجات البيانات ومشاركتها وتسليمها لتحقيق نتائج قائمة على البيانات.

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