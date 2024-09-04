ما تحليلات الخدمة الذاتية؟

يمكن للقادة ومستخدمي الأعمال في الخطوط الأمامية استخدام مصادر البيانات الداخلية الرئيسية في الوقت الفعلي لتقديم تنبؤات أكثر دقة، والحصول على معارف قابلة للتنفيذ، وتبسيط عمليات سير العمل، وتوفير خدمة أفضل للعملاء.

تشكل أدوات ذكاء الأعمال للخدمة الذاتية جانبًا أساسيًا لإستراتيجية البيانات الفعالة. باستخدام البيانات الموثوقة، يمكن لصناع القرار تحسين التوقعات ووضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) دقيقة واتخاذ قرارات حساسة قائمة على البيانات . تُمكّن منصات تحليلات الخدمة الذاتية الفعالة المؤسسات من زيادة الكفاءة وتعزيز معرفة البيانات على جميع المستويات.