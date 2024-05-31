ما المقصود بهندسة البيانات؟

بدءًا من وسائل التواصل الاجتماعي ومقاييس التسويق وحتى إحصائيات أداء الموظفين وتوقعات التوجهات، تتوفر لدى المؤسسات جميع البيانات التي تحتاجها لتجميع رؤية شاملة لعملياتها. يحوِّل مهندسو البيانات كميات هائلة من البيانات إلى نتائج استراتيجية قيّمة.

من خلال هندسة البيانات المناسبة، يمكن للأطراف المعنية في المؤسسة -من التنفيذيين، والمطورين، وعلماء البيانات، ومحللي ذكاء الأعمال (BI)- الوصول إلى مجموعات البيانات التي يحتاجونها في أي وقت بطريقة موثوق بها ومريحة وآمنة.

تمتلك المؤسسات الآن إمكانية الوصول إلى المزيد من البيانات وأنواع البيانات أكثر من أي وقت مضى. يمكن لكل جزء من البيانات أن يوجِّه قرارًا تجاريًا مهمًا. يتولى مهندسو البيانات مسؤولية إدارة البيانات لاستخدامات لاحقة تشمل التحليل، والتنبؤ، أو التعلم الآلي.

بصفتهم علماء حاسوب متخصصين، يتفوق مهندسو البيانات في إنشاء وتوزيع الخوارزميات، ومسارات البيانات، وسير العمل التي تعمل على فرز البيانات غير المنسقة إلى مجموعات بيانات جاهزة للاستخدام. تُعَد هندسة البيانات جزءًا لا يتجزأ من منصة البيانات الحديثة وتجعل من الممكن للشركات تحليل البيانات التي تتلقاها وتطبيقها، بغض النظر عن مصدر البيانات أو تنسيقها.

حتى في إطار نظام إدارة شبكة البيانات اللامركزي، يظل الفريق الأساسي من مهندسي البيانات مسؤولًا عن صحة البنية التحتية بشكل عام.