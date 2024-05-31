ما المقصود بهندسة البيانات؟

هندسة البيانات هي ممارسة تصميم وبناء أنظمة لتجميع البيانات وتخزينها وتحليلها على نطاق واسع. يعمل مهندسو البيانات على تمكين المؤسسات من الحصول على رؤى في الوقت الفعلي من مجموعات البيانات.
بدءًا من وسائل التواصل الاجتماعي ومقاييس التسويق وحتى إحصائيات أداء الموظفين وتوقعات التوجهات، تتوفر لدى المؤسسات جميع البيانات التي تحتاجها لتجميع رؤية شاملة لعملياتها. يحوِّل مهندسو البيانات كميات هائلة من البيانات إلى نتائج استراتيجية قيّمة.
من خلال هندسة البيانات المناسبة، يمكن للأطراف المعنية في المؤسسة -من التنفيذيين، والمطورين، وعلماء البيانات، ومحللي ذكاء الأعمال (BI)- الوصول إلى مجموعات البيانات التي يحتاجونها في أي وقت بطريقة موثوق بها ومريحة وآمنة.
تمتلك المؤسسات الآن إمكانية الوصول إلى المزيد من البيانات وأنواع البيانات أكثر من أي وقت مضى. يمكن لكل جزء من البيانات أن يوجِّه قرارًا تجاريًا مهمًا. يتولى مهندسو البيانات مسؤولية إدارة البيانات لاستخدامات لاحقة تشمل التحليل، والتنبؤ، أو التعلم الآلي.
بصفتهم علماء حاسوب متخصصين، يتفوق مهندسو البيانات في إنشاء وتوزيع الخوارزميات، ومسارات البيانات، وسير العمل التي تعمل على فرز البيانات غير المنسقة إلى مجموعات بيانات جاهزة للاستخدام. تُعَد هندسة البيانات جزءًا لا يتجزأ من منصة البيانات الحديثة وتجعل من الممكن للشركات تحليل البيانات التي تتلقاها وتطبيقها، بغض النظر عن مصدر البيانات أو تنسيقها.
حتى في إطار نظام إدارة شبكة البيانات اللامركزي، يظل الفريق الأساسي من مهندسي البيانات مسؤولًا عن صحة البنية التحتية بشكل عام.
يتحمل مهندسو البيانات مجموعة من المسؤوليات اليومية. فيما يلي العديد من حالات الاستخدام الرئيسية لهندسة البيانات:
يعمل مهندسو البيانات على تبسيط عملية الحصول على البيانات وتخزينها عبر المؤسسة لتسهيل الوصول إليها وتحليلها. ويُسهم ذلك في تسهيل التوسع من خلال تخزين البيانات بكفاءة وإنشاء عمليات لإدارتها بطريقة يسهل صيانتها مع نمو الأعمال. يُتيح مجال DataOps أتمتة إدارة البيانات ويصبح ممكنًا بفضل عمل مهندسي البيانات.
من خلال وجود مسارات بيانات مناسبة، يمكن للأعمال أتمتة عمليات جمع البيانات وتنظيفها وتنسيقها لاستخدامها في تحليلات البيانات. عندما يمكن الوصول إلى كميات هائلة من البيانات القابلة للاستخدام من موقع واحد، يمكن لمحللي البيانات العثور بسهولة على المعلومات التي يحتاجونها لمساعدة قادة الأعمال على التعلم واتخاذ القرارات الاستراتيجية الرئيسية.
تُهيئ الحلول التي ينشئها مهندسو البيانات الساحة للتعلم في الوقت الفعلي مع تدفق البيانات إلى نماذج البيانات التي تعمل كتمثيلات حية لحالة المؤسسة في أي لحظة.
يستخدم التعلم الآلي (ML) كميات كبيرة من البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي (AI) وتحسين دقتها. يتم استخدام خوارزميات التعلم الآلي على نطاق واسع، بدءًا من خدمات التوصية بالمنتجات التي نراها في العديد من منصات التجارة الإلكترونية ووصولًا إلى مجال للذكاء الاصطناعي التوليدي سريع النمو. يعتمد مهندسو التعلم الآلي على مسارات البيانات لنقل البيانات من النقطة التي يتم جمعها فيها إلى النماذج التي تستهلكها للتدريب.
يبني مهندسو البيانات أنظمة تعمل على تحويل كميات كبيرة من البيانات غير المنسقة إلى مجموعات بيانات أساسية قابلة للاستخدام تحتوي على البيانات الضرورية التي يحتاجها زملاؤهم. وإلا فسيكون من الصعب للغاية على المستخدمين النهائيين الوصول إلى البيانات الموزعة عبر أنظمة التشغيل في المؤسسة وتفسيرها.
تم تصميم مجموعات البيانات الأساسية لتلبية حالة استخدام محددة في المرحلة التالية، بحيث تحتوي على جميع البيانات المطلوبة بتنسيق قابل للاستخدام دون أي معلومات زائدة. والركائز الثلاث لمجموعة البيانات الأساسية القوية هي:
تُركِّز طريقة البيانات كمنتج (DaaP) لإدارة البيانات على تقديم بيانات قابلة للوصول وموثوق بها للمستخدمين النهائيين. يجب أن يواجه المحللون والعلماء والمديرون وغيرهم من قادة الأعمال أقل عدد ممكن من العقبات عند الوصول إلى البيانات وتفسيرها.
البيانات الجيدة ليست مجرد لقطة من الحاضر، فهي توفِّر سياقًا من خلال نقل التغيير بمرور الوقت. ستعرض مجموعات البيانات الأساسية القوية التوجهات التاريخية وتعطي منظورًا لإثراء عملية صنع القرار الاستراتيجية.
يُعَد تكامل البيانات ممارسة تجميع البيانات من مختلَف أنحاء المؤسسة إلى مجموعة بيانات موحدة وهو من المسؤوليات الأساسية لدور مهندس البيانات. يُتيح مهندسو البيانات للمستخدمين النهائيين دمج البيانات من مصادر متباينة كما هو مطلوب في عملهم.
تهتم هندسة البيانات بتصميم وإنشاء مسارات البيانات التي تحوِّل البيانات غير المنسقة وغير المنظمة إلى مجموعات بيانات موحدة تحافظ على جودة وموثوقية البيانات.
تشكِّل مسارات البيانات العمود الفقري للبنية التحتية للبيانات التي تعمل بشكل جيد، وهي تسترشد بمتطلبات بنية البيانات للأعمال التي تخدمها. وتُعَد قابلية ملاحظة البيانات الممارسة التي يراقب من خلالها مهندسو البيانات مساراتهم لضمان حصول المستخدمين النهائيين على بيانات موثوق بها.
يتضمن مسار تكامل البيانات ثلاث مراحل رئيسية:
تُعَد استيعاب البيانات عملية نقل البيانات من مصادر متنوعة إلى منظومة واحدة. يمكن أن تشمل هذه المصادر قواعد البيانات ومنصات الحوسبة السحابية مثل Amazon Web Services (اختصارًا AWS) وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT) وبحيرة البيانات والمستودعات ومواقع الويب ونقاط اتصال العملاء الأخرى. يستخدِم مهندسو البيانات واجهات برمجة التطبيقات لربط العديد من نقاط البيانات هذه بالمسارات الخاصة بهم.
يعمل كل مصدر بيانات على تخزين البيانات وتنسيقها بطريقة محددة، والتي قد تكون منظمة أو غير منظمة. على الرغم من أن البيانات المنظمة منسقة بالفعل للوصول الفعَّال، إلا أن البيانات غير المنظمة ليست كذلك. ومن خلال استيعاب البيانات، يتم توحيد البيانات في نظام بيانات منظم جاهز لمزيد من التحسين.
تعمل عملية تحويل البيانات على إعداد البيانات التي تم استيعابها للمستخدمين النهائيين مثل المديرين التنفيذيين أو مهندسي التعلم الآلي. وهي ممارسة تهدف إلى تحسين البيانات من خلال اكتشاف الأخطاء وتصحيحها، وإزالة الإدخالات المكررة، وتوحيد البيانات لضمان موثوقية البيانات بشكل أكبر. وبعد ذلك، يتم تحويل البيانات إلى التنسيق الذي يطلبه المستخدم النهائي.
بمجرد جمع البيانات ومعالجتها، يتم تسليمها إلى المستخدم النهائي. وتُعَد نمذجة البيانات وتصورها في الوقت الفعلي، ومجموعات بيانات التعلم الآلي، وأنظمة إعداد التقارير الآلية، كلها أمثلة على طرق تقديم البيانات الشائعة.
تُعَد هندسة البيانات وعلم البيانات وتحليلات البيانات مجالات وثيقة الصلة. ومع ذلك، كل منها هو تخصص محدد يؤدي دورًا فريدًا داخل المؤسسة الكبرى. تعمل هذه الأدوار الثلاثة معًا لضمان قدرة المؤسسات على تحقيق أقصى استفادة من بياناتها.
يتم تعريف دور مهندس البيانات من خلال مجموعة المهارات المتخصصة التي يمتلكها. يجب أن يتقن مهندسو البيانات استخدام العديد من الأدوات والتقنيات لتحسين تدفق البيانات وتخزينها وإدارتها وجودتها عبر المؤسسة.
عند إنشاء مسار بيانات، يعمل مهندس البيانات على أتمتة عملية تكامل البيانات باستخدام البرامج النصية، وهي سطور من التعليمات البرمجية التي تؤدي المهام المتكررة. واعتمادًا على احتياجات المؤسسة، يُنشئ مهندسو البيانات المسارات بأحد التنسيقَيْن التاليين: ETL أو ELT.
مسار ETL: الاستخراج، والتحويل، والتحميل. تعمل مسارات ETL على أتمتة استرجاع البيانات وتخزينها في قاعدة بيانات. يتم استخراج البيانات غير المنسقة من المصدر، وتحويلها إلى تنسيق موحد بواسطة البرامج النصية ثم تحميلها إلى وجهة تخزين. يُعَد مسار ETL الطريقة الأكثر استخدامًا لتكامل البيانات، خاصةً عند دمج البيانات من مصادر متعددة في تنسيق موحد.
مسار ELT: الاستخراج، والتحميل، والتحويل. تعمل مسارات ELT على استخراج البيانات غير المنسقة واستيرادها إلى مستودع مركزي قبل توحيدها من خلال التحويل. يمكن تنسيق البيانات التي تم جمعها لاحقًا حسب الحاجة على أساس كل استخدام، ما يوفر درجة أعلى من المرونة مقارنةً بمسارات ELT.
غالبًا ما تبدأ وتنتهي الأنظمة التي ينشئها مهندسو البيانات بحلول تخزين البيانات: جمع البيانات من موقع واحد، ومعالجتها، ثم إيداعها في مكان آخر في نهاية المسار.
باعتبارها تخصصًا في علوم الكمبيوتر، تتطلب هندسة البيانات معرفة متعمقة بعدد من لغات البرمجة المختلفة. إذ يستخدِم مهندسو البيانات لغات البرمجة لبناء مسارات البيانات الخاصة بهم.
تُعَد لغة الاستعلام الهيكلية (اختصارًا SQL) هي اللغة الرئيسية لإنشاء قواعد البيانات ومعالجتها. وتشكِّل SQL الأساس لجميع قواعد البيانات العلائقية، ويمكن استخدامها أيضًا في قواعد بيانات NoSQL.
توفِّر Python مجموعة واسعة من الوحدات المدمجة لتسريع العديد من جوانب عملية هندسة البيانات، بدءًا من بناء الأنابيب المعقدة باستخدام Luigi ووصولًا إلى إدارة سير العمل باستخدام Apache Airflow. يستخدِم العديد من تطبيقات البرمجيات التي يواجهها المستخدمون لغة Python كأساس لها.
تُعَد سكالا خيارًا جيدًا للاستخدام مع البيانات الكبيرة؛ لأنها تتناغم بشكل جيد مع Apache Spark. وعلى عكس Python، تُتيح Scala للمطورين برمجة العديد من العناصر الأولية المتزامنة وتنفيذ العديد من المهام في وقت واحد. وقدرة المعالجة المتوازية هذه تجعل Scala خيارًا شائعًا لبناء المسارات.
تُعَد Java خيارًا شائعًا للواجهة الخلفية للعديد من مسارات هندسة البيانات. عندما تختار المؤسسات بناء حلول معالجة البيانات الداخلية الخاصة بها، غالبًا ما تكون Java هي لغة البرمجة المفضلة. كما أنها تدعم Apache Hive، وهي أداة مستودع تركِّز على التحليلات.
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