تغلبت Hadoop على قيود قابلية التوسع في Nutch، وهي مبنية على مجموعات من أجهزة الكمبيوتر السلعية، ما يوفر حلاً فعالاً من حيث التكلفة لتخزين كميات هائلة من البيانات المنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة من دون متطلبات التنسيق ومعالجتها.

يمكن أن توفر بنية بحيرة البيانات بما في ذلك Hadoop حلاً مرنًا لإدارة البيانات لمبادرات تحليلات البيانات الضخمة الخاصة بك. ونظرًا لأن Hadoop عبارة عن مشروع مفتوح المصدر ويتبع نموذج الحوسبة الموزعة، فإنه يمكن أن يوفر أسعارًا موفرة للميزانية لبرامج البيانات الضخمة وحلول التخزين.

يمكن أيضًا تثبيت Hadoop على خوادم سحابية لإدارة موارد الحوسبة والتخزين المطلوبة للبيانات الكبيرة بشكل أفضل. ولمزيد من السهولة، يتم تكوين وكيل نظام التشغيل Linux ووكيل UNIX OS ووكيل نظام التشغيل Windows مسبقًا ويمكن تشغيله تلقائيًا. يقدم كبار موردو السحابة مثل Amazon Web Services (AWS) و Microsoft Azure الحلول. يدعم Cloudera أحمال عمل Hadoop محليًا وفي السحابة، بما في ذلك خيارات لبيئة سحابية عامة واحدة أو أكثر من موردين متعددين. استخدم واجهات برمجة تطبيقات مراقبة Hadoop لإضافة المجموعات والخدمات وتحديثها وحذفها وعرضها على المجموعات، ولجميع أنواع المراقبة الأخرى على Hadoop.