إدارة بيانات المؤسسة (EDM) هي ممارسة تنظيم البيانات المؤسسية وحوكمتها وتحسينها طوال دورة حياتها—بدءًا من الإنشاء والجمع إلى التخزين والتكامل والاستخدام والأرشفة أو التخلص النهائي في نهاية المطاف.



الهدف من إدارة بيانات المؤسسة (EDM) هو ضمان دقة البيانات، وإمكانية الوصول إليها، وأمنها، وتوافقها مع أهداف العمل. تكتسب إدارة بيانات المؤسسة (EDM) أهمية خاصة للشركات اليوم، لا سيما وهي تعمل في بيئة لا تظهر فيها مؤشرات على توقف نمو البيانات. من المتوقع أن يرتفع حجم البيانات التي يتم إنشاؤها وجمعها ونسخها واستهلاكها عالميًا بشكل هائل ليصل إلى أكثر من 394 زيتابايت بحلول عام 2028.1

للسياق، بلغ حجم حركة البيانات عبر الإنترنت العالمية الشهرية في عام 2008 حوالي 10,174 بيتابايت فقط، أو 0.01 زيتابايت2، مما يمثل زيادة بأكثر من 40 ضعفًا في أقل من عقدين3.في حين أن حركة البيانات عبر الإنترنت لا تمثل سوى جانب واحد من جوانب نشاط البيانات العالمي، فإن نموها المتفجر يعكس الطفرة الأوسع نطاقاً في إنشاء المحتوى الرقمي واستهلاكه وتبادله؛ وهي طفرة تدفعها خدمات البث عند الطلب، والحوسبة السحابية، والأجهزة المحمولة، والأنظمة المؤسسية.

مع النمو يأتي التعقيد. مع التوسع الهائل في أحجام البيانات، تواجه المؤسسات تحديات متزايدة في الحفاظ على جودة البيانات، وضمان الامتثال، وتمكين الوصول إليها في الوقت الفعلي، واستخلاص الرؤى ذات المغزى. إن إدارة بيانات المؤسسة (EDM) توفر الإطار العام والأدوات اللازمة لإدارة هذا التعقيد، مما يحول البيانات إلى ميزة تنافسية تدفع عجلة اتخاذ قرارات أفضل، والابتكار، والكفاءة.