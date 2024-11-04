ما المقصود بهيكل البيانات؟

تجمع هياكل البيانات أنواع البيانات البدائية مثل الأرقام والأحرف والقيم المنطقية والأعداد الصحيحة في تنسيق متماسك. يمتلك كل نوع من أنواع البيانات البدائية هذه بمفرده قيمة واحدة فقط. عندما يتم دمجها في هيكل بيانات، فإنها تمكِّن عمليات البيانات ذات المستوى الأعلى مثل الفرز والبحث والإدراج والحذف.

على سبيل المثال، ضَع في اعتبارك فريق مبيعات يريد تتبُّع أرقام المبيعات اليومية. وبدلًا من تسجيل كل نقطة بيانات على حدة، يمكن للفريق تخزين هذه البيانات في نوع من بنية البيانات يُعرَف باسم "المصفوفة". (للمزيد من المعلومات، راجِع "أنواع هياكل البيانات").

في Python، قد تبدو المصفوفة بهذا الشكل:

daily_sales = [500, 800, 600, 1200, 950]

يتيح استخدام المصفوفة للفريق الاحتفاظ بكل هذه البيانات معًا، واسترجاع نقاط البيانات بسهولة عند الحاجة إليها، وإجراء وظائف على كل من العناصر الفردية والمصفوفة بأكملها.

يعتمد مبرمجو الكمبيوتر على هياكل البيانات لبناء تطبيقات فعالة. في مجالات علوم الكمبيوتر وعلم البيانات، تُعَد هياكل البيانات ضرورية لأنظمة التشغيل وقواعد البيانات ومواقع الويب والرسومات والتحليلات وسلسلة الكتل والتعلم الآلي (ML) والمزيد.

نظرًا لأن هياكل البيانات أساسية لكتابة تعليمات برمجية فعَّالة، فهي غالبًا ما تكون من بين الدروس الأولى التي يتم تدريسها للمبتدئين في البرمجة. كما أنها موضوع شائع لأسئلة المقابلة للمرشحين لوظائف برمجة الكمبيوتر.