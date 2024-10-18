ست حالات استخدام استراتيجية للذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات استكشف ست حالات استخدام استراتيجية للذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات التي تستفيد من معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والبيانات الكبيرة ونماذج التعلم الآلي (ML) لتحسين الإنفاق، وزيادة الكفاءة، وتعزيز تجارب العملاء.

ما هو CI/CD؟ وما هي مسارات CI/CD؟ استفد من دليل مسارات التكامل المستمر/التسليم المستمر (CI/CD) الذي يشتمل على تعريفها، ومزاياها، وتكويناتها، وكيفية تبسيطها لتطوير البرمجيات.

ما المقصود بعمليات التطوير؟ تعرّف على كيفية قيام عمليات التطوير بدمج مهام البرامج وتشغيلها تلقائيًا لتسريع تسليم البرامج عالية الجودة، وتآزرها مع هندسة موثوقية الموقع (SRE).

ما المقصود بالتطوير والأمن والعمليات (Devsecops)؟ يمكنك أتمتة عملية تكامل الأمن في كل مرحلة من مراحل دورة حياة تطوير البرامج، باستخدام DevSecOps، وهو اختصار لكلمات التطوير والأمن والعمليات.

ما المقصود بتطوير البرامج؟ تعرف على كيفية تطوير البرامج وكيف يمكنها مساعدة عملك على المنافسة. اكتشف الأساسيات والابتكارات والتقنيات المتعلقة بتطوير البرامج.

ما المقصود باختبار البرامج؟ العثور على أخطاء البرامج والتأكد من أن التطبيق أو النظام مناسب للاستخدام، وبالتالي منع الأخطاء، وتقليل تكاليف التطوير، وتحسين الأداء.

ما المقصود بنظام المنصة كخدمة (PaaS)؟ اكتشف كيف يوفر نظام PaaS، أو المنصة كخدمة، منصة سحابية كاملة ومرنة ومنخفضة التكلفة لتطوير التطبيقات وتشغيلها وإدارتها.

ما هي Terraform؟ تعرَّف على Terraform، وهي أداة "البنية التحتية كرمز" مفتوحة المصدر، التي أنشأتها HashiCorp، والتي تمكِّن المبرمجين من إنشاء البنية التحتية وتغييرها وإصدارها بأمان وكفاءة.

Tekton: نهج حديث للتسليم المستمر استكشف Tekton—وهو إطار عمل مفتوح المصدر ومحايد للمورّد وأصلي في Kubernetes لإنشاء التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD)—ومزاياهما كمنصة CI/CD حديثة.