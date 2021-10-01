Analytics

ما المقصود بالاستخراج والتحميل والتحويل (ELT)؟

ما المقصود بالاختصار ELT؟

إن ELT -وهي اختصار لـ "الاستخراج والتحميل والتحويل"- هي نوع آخر من عمليات تكامل البيانات، على غرار نظيرتها ETL، وهي اختصار لـ "الاستخراج والتحويل والتحميل". تنقل هذه العملية البيانات غير المنسقة من نظام المصدر إلى مورد وجهة، مثل مستودع البيانات.

على الرغم من تشابهها مع عملية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL)، فإن عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) هي نهج مختلف تمامًا للمعالجة المسبقة للبيانات، والذي لم يتم اعتماده إلا مؤخرًا مع الانتقال إلى البيئات السحابية.

كيفية عمل الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT)

تتكون عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) من ثلاث مراحل أساسية؛ وهي الاستخراج والتحميل والتحويل. وسيتم شرح كل من هذه المراحل بالتفصيل أدناه.

الاستخراج

أثناء استخراج البيانات، يتم نسخ البيانات أو تصديرها من مواقع المصدر إلى منطقة التجميع. يمكن أن تتكون مجموعة البيانات من العديد من أنواع البيانات وقد تأتي من أي مصدر منظم أو غير منظم تقريبًا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

  • خوادم SQL أو NoSQL
  • أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتخطيط موارد المؤسسات (ERP)
  • ملفات النصوص والمستندات
  • البريد الإلكتروني
  • صفحات الويب

يُستخدم عادة مع البيانات غير المنظمة.

Load

في هذه الخطوة، يتم نقل البيانات المحوَّلة من منطقة التجميع إلى منطقة تخزين البيانات، مثل مستودع البيانات أو بحيرة البيانات.

بالنسبة إلى معظم المؤسسات، تكون عملية تحميل البيانات مؤتمتة ومحددة جيدًا ومستمرة وتعتمد على الدفعات. عادةً ما يتم إجراء الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) خلال ساعات العمل عندما تكون حركة المرور على أنظمة المصدر ومستودع البيانات في ذروتها وينتظر المستهلكون استخدام البيانات للتحليل أو غير ذلك.

التحويل

في هذه المرحلة، يتم استخدام نهج المخطط عند الكتابة، والذي يطبق المخطط على البيانات باستخدام SQL أو يحول البيانات، قبل التحليل. يمكن أن تتضمن هذه المرحلة ما يلي:

  • تصفية البيانات وتنقيتها وإزالة التكرار فيها والتحقق من صحتها والمصادقة عليها.
  • إجراء الحسابات أو الترجمات أو تحليل البيانات أو الملخصات بناءً على البيانات غير المنسقة. قد يشمل ذلك كل شيء بدءًا من تغيير رؤوس الصفوف والأعمدة لتحقيق الاتساق، ووصولاً إلى تحويل العملات أو وحدات القياس، بالإضافة إلى تحرير سلاسل النصوص وإضافة القيم أو حساب متوسطها—أي كل ما هو مطلوب ليناسب أغراض المؤسسة المحددة في ذكاء الأعمال (BI) أو التحليلات.
  • إزالة البيانات، التي تحكمها اللوائح الحكومية أو الصناعية، أو تشفيرها أو إخفاؤها أو حمايتها بطرق أخرى.
  • تنسيق البيانات في جداول أو جداول مرتبطة بناءً على المخطط المنشور في المستودع.
مقارنة بين الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) والاستخراج والتحميل والتحويل (ELT)

يمكن الخلط بين عملية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) والعملية الشقيقة المعروفة باختصار متطابق تقريبًا. ومع ذلك، هناك العديد من الاختلافات المميزة بين عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) وعملية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL). إنها عملية تكامل بيانات تجمع البيانات من مصادر بيانات متعددة في مخزن بيانات واحد متسق يتم تحميله في مستودع للبيانات أو أي نظام مستهدف آخر. تم تصميم أدوات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) التقليدية لإنشاء مستودعات بيانات لدعم تطبيقات ذكاء الأعمال (BI) والذكاء الاصطناعي (AI).

عملية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) وعملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) – ما أوجه الاختلاف؟

والفرق الواضح هو أن عملية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) تقوم بوظيفة التحميل قبل وظيفة التحويل – وهو عكس الخطوتين الثانية والثالثة من عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT). تنسخ عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) البيانات من مواقع المصدر أو تصدرها، ولكن بدلاً من نقلها إلى منطقة التجميع ليتم تحويلها، فهي تحمِّل البيانات غير المنسقة مباشرة إلى مخزن البيانات، حيث يمكن تحويلها حسب الحاجة. ولا تحوِّل عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) أي بيانات أثناء النقل.

ولكن ترتيب الخطوات ليس الاختلاف الوحيد. في عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT)، يمكن أن يكون مخزن البيانات المستهدف مستودعًا للبيانات، ولكن غالبًا ما يكون بحيرة للبيانات، وهي مخزن مركزي كبير مصمم لتخزين البيانات المنظمة وغير المنظمة على نطاق واسع.

تتم إدارة بحيرات البيانات باستخدام منصة للبيانات الكبيرة (مثل Apache Hadoop) أو نظام إدارة البيانات NoSQL الموزع. يمكنها دعم ذكاء الأعمال، ولكنها غالبًا ما تُنشأ لدعم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات التنبئية والتطبيقات التي تعتمد على البيانات في الوقت الفعلي وتدفقات الأحداث.

ثمة اختلافات أخرى بين عملية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) وعملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT). على سبيل المثال، نظرًا إلى أن عملية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) تحول البيانات قبل نقلها إلى المستودع المركزي، فيمكنها أن تبسط الامتثال لخصوصية البيانات أو تعزز منهجيته على نحو يفوق عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) (على سبيل المثال، إذا لم يحول المحللون البيانات الحساسة قبل أن يحتاجوا إلى استخدامها، فقد تظل مكشوفة في بحيرة البيانات). ومع ذلك، قد يفضل علماء البيانات عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) التي تتيح لهم اللعب في "آلية تحديد الوصول" للبيانات غير المنسقة وإجراء تحويل البيانات الخاص بهم والمصمم لتطبيقات محددة. ولكن في معظم الحالات، يعتمد الاختيار بين عملية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) وعملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) على الاختيار بين موارد الأعمال المتاحة والاحتياجات.

فوائد عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT)

توفر عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) العديد من المزايا للمستخدمين الذين يدمجون العملية في سير العمل الخاص بهم. لنلقِ نظرة على بعض المزايا البارزة:

نقل البيانات إلى الوجهة بشكل أسرع لتحقيق توفر أسرع

عند إنشاء كميات كبيرة من البيانات المتدفقة، تسمح عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) بتنزيل تلك البيانات على الفور، وتحول البيانات بعد وصولها إلى وجهتها. وهذا يمنع أي تباطؤ قد يحدث في أحيان كثيرة إذا حدث التحول قبل وظيفة التحميل، كما هو الحال في عملية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL). وفي كثير من الأحيان، يلزم اتخاذ قرارات فيما يتعلق بهذه البيانات، ويكون التأخير غير مقبول. ومن الأمثلة على ذلك سوق الأسهم، الذي يولد كميات كبيرة من البيانات التي يتم استهلاكها في الوقت الفعلي. في سيناريوهات مثل هذه، تمثل عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) الحل الأفضل لأن التحول يتم بعد وصول البيانات إلى وجهتها.

المخاوف المنفصلة

نظرًا إلى أنه يتم تحويل البيانات عند وصولها إلى وجهتها، تسمح عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) لمستلم البيانات بالتحكم في معالجة البيانات. عند استخدام عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT)، يضمن فصل مرحلتي التحول والتحميل عدم تأثير أي خطأ في البرمجة أو خطأ آخر في مرحلة التحول على المراحل الأخرى.

تجنب مشكلات توسيع نطاق الخادم

تستخدم عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) قوة مستودع البيانات وحجمه لتمكين التحويل أو الحوسبة القابلة للتوسع على نطاق واسع. يمكن لمستودع البيانات الوجهة زيادة العقد أو تقليلها حسب الحاجة، خاصة في سيناريو السحابة حيث توجد عدة عقد داخل كل مجموعة، وتوجد عدة مجموعات يمكن استخدامها. يتيح هذا المرونة وقابلية التوسع عند الطلب.

توفير المال

تتطلب عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) خادمًا أقل قوة لتحويل البيانات ويستفيد من الموارد الموجودة بالفعل في المستودع. ويؤدي هذا إلى توفير التكاليف وزيادة كفاءة الموارد.

المرونة

تمكّن عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) استخدام مستودع الوجهة التي تختاره لتحقيق مرونة التكلفة والموارد. تستخدم مستودعات البيانات بنية MPP (المعالجة المتوازية الضخمة)، بما في ذلك التخزين القائم على الذاكرة العمودية لأحجام البيانات. كما يتم دعم عمليات بحيرة البيانات التي تطبق مخططًا أو نموذج التحول بمجرد استلام البيانات (وتسمى أيضًا "المخطط عند القراءة"). توفر هذه العمليات الفعالة المرونة لكميات كبيرة من البيانات.

التشغيل المستمر

يعد التشغيل المستمر مثاليًا لأي بيئة تتطلب الوصول السريع إلى البيانات. وتعد عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) مناسبة جدًا للبيانات المستخدمة في البيئات السحابية، والتي غالبًا ما تشمل التطبيقات التي يتم الوصول إليها عند الطلب بشكل مستمر. وبالمثل، يوفر تحويل عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) الخاص بالسحابة الأصلية قابلية التوسع والمرونة المذكورين أعلاه.

التحديات المرتبطة بالانتقال من بنية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) إلى بنية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT)

قد تختار المؤسسة الانتقال من بنية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) إلى بنية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) قد يكون السبب وراء الانتقال هو حدوث تغيير في استخدام منتجها أو خدمتها بحيث تكون هناك حاجة إلى الاستجابة والتفاعل في الوقت الفعلي، أو أن كمية البيانات قد زادت بشكل كبير وأن التحول يؤخر مرحلة التحميل بسبب ارتفاع حجم متطلبات المعالجة على البنية التحتية. كما قد تختار المؤسسة الانتقال من بنية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) إلى بنية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) إذا كانت قد انتقلت إلى السحابة وترغب في التخلص من المعالجة أو استخدام البيانات في موقع الوجهة بشكل أسرع.

في سيناريو التحول، من الواقعي توقع مواجهة التحديات. أولاً وقبل كل شيء، يتم استخدام منطق ورمز مختلفين تمامًا في الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) مقارنة بالاستخراج والتحويل والتحميل (ETL). قد يتطلب ذلك إعادة تشكيل كاملة وقد يتطلب بنية تحتية جديدة أو مزودًا جديدًا مع بنية تحتية جديدة في السحابة. بالإضافة إلى ذلك، في عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT)، يتم إرسال البيانات غير المنسقة إلى مستودع الوجهة. لذلك، يُعد الأمان أحد الاعتبارات ويجب تطبيقه للحفاظ على أمان البيانات.

ماضي الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) ومستقبله

إن تقنية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) ليست جديدة. فقد كانت جداول الترتيب تستخدم سابقًا لنقل البيانات إلى مستودع لمعالجتها وتحويلها، وغالبًا ما كان يتم ذلك باستخدام نصوص SQL البرمجية. إن نصوص SQL البرمجية مبرمجة بشكل ثابت، ومن ثَمَّ تتعرض لأخطاء برمجة محتملة. باستخدام SQL، كان يجب على العملاء الاختيار بين تنفيذ المستودع الأصلي باستخدام نصوص SQL البرمجية والبرمجة التصريحية، والتي تُعرف أيضًا باسم التأليف التصريحي. يوفر التأليف التصريحي فوائد بيئات مستودعات بيانات أحدث وقائمة على السحابة من خلال إنشاء كود يصف ما يجب على البرنامج تحقيقه، بدلاً من وصف كيفية تحقيقه. تمنع هذه العملية أخطاء البرمجة الكامنة في العمليات الأخرى، خاصة عندما يحدث التحول قبل وظيفة التحميل.

حالات الاستخدام

تُستخدم عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) عادةً في بيئات استخدام البيانات في الوقت الفعلي أو ذات الحجم الكبير. وتشمل الأمثلة المحددة ما يلي:

  • المؤسسات التي تحتاج إلى الوصول الفوري. تشمل الأمثلة أسواق البورصات أو كبار موزعي الجملة واسعي النطاق للأسهم والمكونات الصناعية وغيرها من المواد، الذين يحتاجون إلى الوصول إلى البيانات الحالية في الوقت الفعلي للوصول بشكل فوري إلى ذكاء الأعمال.
  • المؤسسات التي تمتلك كميات كبيرة من البيانات. ومن الأمثلة على ذلك أنظمة الأرصاد الجوية مثل خدمات الطقس التي تجمع كميات كبيرة من البيانات وتصنفها وتستخدمها بشكل منتظم. وقد تندرج الشركات ذات أحجام المعاملات الكبيرة أيضًا ضمن هذه الفئة. تولد مؤسسات مثل مختبر علم الفلك الذي يحتوي على تلسكوبات كبيرة للغاية كمية كبيرة من البيانات التي تتطلب التجميع والتحليل. وقد يكون هناك تداخل بين الفئتين، حيث إن العديد من الصناعات تنتج كمية كبيرة من البيانات وتستخدمها وتحتاج إلى الوصول إلى تلك البيانات في الوقت الفعلي.

