ما المقصود بالاستخراج والتحميل والتحويل (ELT)؟

والفرق الواضح هو أن عملية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) تقوم بوظيفة التحميل قبل وظيفة التحويل – وهو عكس الخطوتين الثانية والثالثة من عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT). تنسخ عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) البيانات من مواقع المصدر أو تصدرها، ولكن بدلاً من نقلها إلى منطقة التجميع ليتم تحويلها، فهي تحمِّل البيانات غير المنسقة مباشرة إلى مخزن البيانات، حيث يمكن تحويلها حسب الحاجة. ولا تحوِّل عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) أي بيانات أثناء النقل.

ولكن ترتيب الخطوات ليس الاختلاف الوحيد. في عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT)، يمكن أن يكون مخزن البيانات المستهدف مستودعًا للبيانات، ولكن غالبًا ما يكون بحيرة للبيانات، وهي مخزن مركزي كبير مصمم لتخزين البيانات المنظمة وغير المنظمة على نطاق واسع.

تتم إدارة بحيرات البيانات باستخدام منصة للبيانات الكبيرة (مثل Apache Hadoop) أو نظام إدارة البيانات NoSQL الموزع. يمكنها دعم ذكاء الأعمال، ولكنها غالبًا ما تُنشأ لدعم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات التنبئية والتطبيقات التي تعتمد على البيانات في الوقت الفعلي وتدفقات الأحداث.

ثمة اختلافات أخرى بين عملية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) وعملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT). على سبيل المثال، نظرًا إلى أن عملية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) تحول البيانات قبل نقلها إلى المستودع المركزي، فيمكنها أن تبسط الامتثال لخصوصية البيانات أو تعزز منهجيته على نحو يفوق عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) (على سبيل المثال، إذا لم يحول المحللون البيانات الحساسة قبل أن يحتاجوا إلى استخدامها، فقد تظل مكشوفة في بحيرة البيانات). ومع ذلك، قد يفضل علماء البيانات عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) التي تتيح لهم اللعب في "آلية تحديد الوصول" للبيانات غير المنسقة وإجراء تحويل البيانات الخاص بهم والمصمم لتطبيقات محددة. ولكن في معظم الحالات، يعتمد الاختيار بين عملية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) وعملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) على الاختيار بين موارد الأعمال المتاحة والاحتياجات.