تحويل صوامع البيانات إلى بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي
يُعَد ®IBM DataStage حلًا رائدًا في مجال تكامل البيانات، يدعم أنماط الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) والاستخراج والتحميل والتحويل (ELT).يُتيح هذا الحل للمؤسسات ربط مصادر البيانات المتباينة، وتحويل كميات ضخمة من البيانات المعقدة على نطاق واسع، وتسليم بيانات موثوقة عبر بيئات السحابة المتعددة والهجينة لأغراض التحليلات والذكاء الاصطناعي.
أصبحت الآن قدرات DataStage القوية متاحة ضمن watsonx.data integration لإنشاء مسارات قابلة لإعادة الاستخدام عبر أي نمط تكامل - الدفعات، وتدفق البيانات في الوقت الفعلي، والتكرار، وقابلية ملاحظة البيانات وأنواع البيانات بما في ذلك البيانات غير المنظمة.
خصِّص مسارات سير بياناتك أينما كانت - في أي منطقة، سواء في البيئات المحلية، أو السحابة أو السحابة الهجينة، مع تحسين التكلفة والأداء والأمان.
بسّط تصميم مسارات البيانات عبر تقديم خيارات بدون تعليمات برمجية، أو منخفضة التعليمات البرمجية، أو بتعليمات برمجية متقدمة - ما يمكِّن المستخدمين من جميع المستويات من بناء مسارات بيانات وتسليم بيانات عالية الجودة.
توسيع نطاق تحويل البيانات من خلال المعالجة عالية الأداء، وتسريع الوقت من التصميم إلى الإنتاج.
دمج قابلية الملاحظة والجودة ودورة الحياة والحوكمة للمساعدة على تقليل أخطاء مسارات البيانات وضمان تقديم بيانات أكثر موثوقية.
يساعدك IBM watsonx.data integration على توحيد بياناتك — المنظمة وغير المنظمة — عبر جميع أنماط التكامل وبُنى التخزين، لتصبح جاهزة للذكاء الاصطناعي.
يعمل watsonx.data intelligence على اكتشاف البيانات وتنظيمها وحوكمتها، وتحويل المعلومات غير المنسقة إلى ذكاء اصطناعي دقيق ورؤى ذات قيمة في البيئات المحلية والسحابية.
يساعد IBM® watsonx.data على تحطيم القيود التقليدية لمستودعات البحيرات، ويضع معايير جديدة لتكامل البيانات، وإثرائها، وحوكمتها، بما يعزز دقة الذكاء الاصطناعي.
ابدأ تجربة مجانية أو احجز استشارة مع أحد خبراء IBM لتتعرَّف على كيفية تلبية احتياجات عملك الخاصة بمساعدة IBM DataStage.