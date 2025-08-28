مؤتمر TechXChange لعام 2025 سجِّل الآن في مجلس استشارات العملاء لتكامل البيانات

Illustration of Network of Data
عرض ثلاثي الأبعاد لعدة أجسام صغيرة مكدسة

الحقبة التالية من مسارات البيانات: دمج البيانات غير المنظمة لدعم الذكاء الاصطناعي

 

شاهِد ندوة الإنترنت لتكتشف كيف توسّع IBM إطار عمل تكامل البيانات ليشمل البيانات غير المنظمة، مما يتيح لك الاستفادة من الإمكانات الجديدة للذكاء الاصطناعي.

شاهد الآن

دعم أعباء العمل ذات المهام الحساسة في العالم 

يُعَد ®IBM DataStage حلًا رائدًا في مجال تكامل البيانات، يدعم أنماط الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) والاستخراج والتحميل والتحويل (ELT).يُتيح هذا الحل للمؤسسات ربط مصادر البيانات المتباينة، وتحويل كميات ضخمة من البيانات المعقدة على نطاق واسع، وتسليم بيانات موثوقة عبر بيئات السحابة المتعددة والهجينة لأغراض التحليلات والذكاء الاصطناعي.

أصبحت الآن قدرات DataStage القوية متاحة ضمن watsonx.data integration لإنشاء مسارات قابلة لإعادة الاستخدام عبر أي نمط تكامل - الدفعات، وتدفق البيانات في الوقت الفعلي، والتكرار، وقابلية ملاحظة البيانات وأنواع البيانات بما في ذلك البيانات غير المنظمة. 

 تعرَّف على watsonx.data integration
تصميم المسارات مرة واحدة، وتشغيلها في أي مكان

خصِّص مسارات سير بياناتك أينما كانت - في أي منطقة، سواء في البيئات المحلية، أو السحابة أو السحابة الهجينة، مع تحسين التكلفة والأداء والأمان.
تمكين جميع المستخدمين 

بسّط تصميم مسارات البيانات عبر تقديم خيارات بدون تعليمات برمجية، أو منخفضة التعليمات البرمجية، أو بتعليمات برمجية متقدمة - ما يمكِّن المستخدمين من جميع المستويات من بناء مسارات بيانات وتسليم بيانات عالية الجودة.
تنفيذ المزيد من مسارات البيانات بشكل أسرع 

توسيع نطاق تحويل البيانات من خلال المعالجة عالية الأداء، وتسريع الوقت من التصميم إلى الإنتاج.
الموثوقية المضمَّنة 

دمج قابلية الملاحظة والجودة ودورة الحياة والحوكمة للمساعدة على تقليل أخطاء مسارات البيانات وضمان تقديم بيانات أكثر موثوقية. 

الميزات

لقطة شاشة لصفحة منتج IBM DataStage تسلط الضوء على نشر المحرك عن بُعد.
 

فصل بين لوحة التحكُّم السحابية المُدارة بالكامل لتصميم مسارات البيانات وطبقة تنفيذ آمنة حيث توجد البيانات، ما يقلل من حركة البيانات، وزمن الانتقال، ومخاطر الأمان. 

 تعرَّف على المزيد حول تنفيذ المحرك عن بُعد
لقطة شاشة لصفحة منتج IBM DataStage تُظهر تبديل ETL/ELT.

واجهة تصميم واحدة تُتيح للمستخدمين إنشاء مسارات بيانات قابلة لإعادة الاستخدام واختيار أسلوب التشغيل المناسب للحالة - مع إمكانية التبديل بين بيئات التشغيل ETL وELT وTETL دون الحاجة إلى إعادة البرمجة يدويًا.

 تعرَّف على IBM DataStage ELT Pushdown
لقطة شاشة لمدير البنية التحتية في IBM watsonx.data.

محرك معالجة متوازية رائد ينفِّذ المهام بشكل متزامن مع تقسيم تلقائي للمهام إلى عمليات صغيرة متعددة ومتزامنة، ما يعزز السرعة، وقابلية التوسع، والأداء.
لقطة شاشة لمجموعة تطوير البرامج كاملة الميزات من IBM أثناء العمل.

تُتيح مجموعة أدوات تطوير البرمجيات (SDK) الكاملة للمستخدمين المحترفين إنشاء مسارات البيانات وصيانتها باستخدام لغتهم المفضّلة — مع الحفاظ على إمكانية إعادة استخدام المهام الرسومية وإتاحة المرونة للتبديل بين التعليمات البرمجية وواجهة المستخدم الرسومية (GUI).
لقطة شاشة لمسارات IBM DataStage باستخدام اللغة الطبيعية.

أنشئ مسارات DataStage بالكامل باستخدام اللغة الطبيعية فقط. استفِد من روبوت محادثة تفاعلي لكتابة أهدافك، وبدأ بتطوير المسارات بسرعة وسهولة غير مسبوقتين.

 تعرَّف على DataStage المدعوم بالذكاء الاصطناعي
لقطة شاشة تُظهر IBM Cloud Pak for Data idug-connect-notebook.

تعمل واجهة التحقق من العناوين IBM Address Verification Interface (AVI) على التحقق من بيانات العناوين، وتنظيمها، وتحويلها، مع دعم شهادة CASS، والتحليل الصرفي، والتحويل الكتابي، والترميز الجغرافي والعكسي.
رسم توضيحي للحوسبة السحابية مع كمبيوتر محمول وكمبيوتر وهاتف ذكي متصل بالسحابة المركزية.
IBM DataStage متاح الآن كخدمة (aaS) على AWS
بناء أساس تكامل البيانات الحديث الخاص بك باستخدام IBM DataStage as a Service on AWS.
رسم توضيحي لسحابة مركزية مع درع يمثِّل البنية التحتية الآمنة.
أصبح DataStage المدعوم بالذكاء الاصطناعي متاحًا
الاستفادة من مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتكامل البيانات بسهولة أكبر من أي وقت مضى، مع مستوى أعلى من الثقة والمصداقية.
رسم توضيحي لمخطط انسيابي مع عُقَد بأشكال عديدة متصلة بالأسهم والخطوط.
المحوِّل البرمجي ELT Pushdown في IBM DataStage
اكتشِف كيف يحسِّن المحوِّل البرمجي ELT Pushdown تدفق البيانات لديك من خلال تفعيل التنفيذ الكامل، أو الجزئي، أو عدم دون تنفيذ مباشر، لتعزيز الأداء وتقليل حركة البيانات.
رسم توضيحي لمخطط انسيابي مع أيقونات للملف الشخصي والرسوم البيانية والأشكال الهندسية.
شركة Gartner تصنِّف IBM كشركة رائدة في تكامل البيانات
اكتشِف سبب تصنيف IBM كشركة رائدة للعام التاسع عشر على التوالي في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات.

عرض ثلاثي الأبعاد لعدة قطع من وسائل التواصل الاجتماعي بألوان مختلفة تشكل شكل الحمض النووي
تكامل watsonx.data

يساعدك IBM watsonx.data integration على توحيد بياناتك — المنظمة وغير المنظمة — عبر جميع أنماط التكامل وبُنى التخزين، لتصبح جاهزة للذكاء الاصطناعي.

استكشف تكامل watsonx.data
عرض ثلاثي الأبعاد لعدة قطع من وسائل التواصل الاجتماعي بألوان مختلفة تشكل شكل الحمض النووي
قدرات الذكاء في watsonx.data

يعمل watsonx.data intelligence على اكتشاف البيانات وتنظيمها وحوكمتها، وتحويل المعلومات غير المنسقة إلى ذكاء اصطناعي دقيق ورؤى ذات قيمة في البيئات المحلية والسحابية.

استكشف watsonx.data intelligence
عرض ثلاثي الأبعاد لعناصر متعددة من محتوى شبكات وسائل التواصل الاجتماعي بألوان وأشكال مختلفة مكدسة فوق بعضها.
watsonx.data

يساعد IBM® watsonx.data على تحطيم القيود التقليدية لمستودعات البحيرات، ويضع معايير جديدة لتكامل البيانات، وإثرائها، وحوكمتها، بما يعزز دقة الذكاء الاصطناعي.

استكشف watsonx.data
