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مناقشة إبداعية لأنواع مختلفة من البيانات
تكامل البيانات المصممة خصيصًا لعالمك الهجين

تُعَد إدارة توقعات قدرات الذكاء الاصطناعي دون معالجة انتشار البيانات وعدم إمكانية الوصول إليها من أبرز التحديات التي تواجه قادة البيانات. تعاني فِرَق البيانات من صعوبة في التعامل مع البيانات المنعزلة، ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي، وصعوبات أخرى تتعلق بجودة البيانات. وتُسهم حالات فشل المهام والمشكلات في الأداء في ارتفاع تكاليف تكامل البيانات. تَحُدّ أدوات التكامل أحادية الغرض من قدرتك على تصميم وتشغيل مسارات البيانات التي تفي باتفاقيات مستوى الخدمة فيما يتعلق بالأداء والتكلفة وزمن الانتقال والتوفر والجودة.

يوفِّر تكامل البيانات نهجًا معياريًا لتكامل البيانات وإدارتها، ما يسمح لك بإنشاء مسارات بيانات استخراج وتحويل وتحميل (ETL) أو استخراج وتحميل وتحويل (ELT) مصممة بشكل جيد، وكلٌ منها مصمم لحالات استخدام فريدة، باستخدام واجهة مستخدم رسومية بسيطة (GUI). وهو يدعم معالجة البيانات على دفعات أو في الوقت الفعلي، سواء في البيئات المحلية أو السحابية. ومن خلال قدرته المستمرة على إمكانية ملاحظة البيانات، يمكنك إدارة مراقبة البيانات والتنبيهات ومشكلات الجودة بشكل استباقي من منصة واحدة. 

تم تصميم تكامل البيانات لإنشاء مسارات البيانات وإدارتها ومراقبتها، ما يساعد على ضمان إمكانية الوصول إلى البيانات الموثوق بها والمتسقة على نطاق واسع وبسرعة.

ليس هناك أسلوب واحد يناسب الجميع. تمكَّن من تعزيز قيمة البيانات باستخدام عمليات تكامل البيانات.

دليل السوق من Gartner لأدوات إمكانية ملاحظة البيانات

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إعلانات مميزة استكشاف تكامل البيانات غير المنظمة لنموذج RAG

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IBM تستحوذ على StreamSets، وهي شركة رائدة في مجال تكامل البيانات في الوقت الفعلي

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دعم IBM DataStage لتنسيقات جداول Iceberg وDelta Lake

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المزايا تسهيل الوصول إلى البيانات للجميع

توحيد مصادر البيانات المتنوعة، وتمكين تدريب النماذج، وتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وفهمه للسياقات.

 اختَر نمط التكامل الصحيح

تمكَّن من مطابقة أنماط التكامل لتلبية اتفاقيات مستوى الخدمة المتعلقة بالأداء، والتكلفة، وزمن الانتقال، والتوفر، والجودة، والأمان.

 التخلص من صوامع البيانات 

تمكَّن من استيعاب البيانات من التطبيقات بغض النظر عن مكان وجودها في نسيج البيانات—سواء أكانت في بيئة محلية أو سحابية أو هجينة.
المنتجات منصة IBM StreamSets

تتيح منصة IBM StreamSets إنشاء مسارات بيانات متدفقة من خلال واجهة رسومية سهلة الاستخدام، ما يسهِّل تكامل البيانات بسلاسة عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابات.

 IBM DataStage

تُعَد IBM DataStage أداة تكامل بيانات رائدة في المجال تساعدك على تصميم وتطوير وتشغيل المهام التي تنفِّذ نقل البيانات وتحويلها.

IBM Databand

يُعَد IBM Databand برنامجًا متخصصًا في قابلية الملاحظة يستهدف مستودعات ومسارات البيانات، ويجمع البيانات الوصفية تلقائيًّا لبناء خطوط أساس تاريخية، ويكشف عن حالات الخلل ويقوم بفرز التنبيهات لمعالجة مشكلات جودة البيانات.
القدرات الأنماط المتعددة لتكامل البيانات

أنشئ مسار بيانات مصممًا بشكل جيد يستخدم أسلوب التكامل المناسب، سواء أكان للاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) أو للاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) أو لاستيعاب البيانات دفعة واحدة أو لتسجيل بيانات التغيير (CDC)، على دفعات أو في الوقت الفعلي.

 التصميم الهجين

يمكنك تضمين قدرات تكامل البيانات في أي مكان في بنيتك التحتية الحالية الهجينة متعددة السحابات، وإدارة كل شيء باستخدام مستوى تحكم واحد.

 قيمة العمر الافتراضي لمسار البيانات

صمِّم مسارات بيانات مرنة وقابلة للتوسع باستخدام قوالب معيارية وقابلة للتكرار وممارسات موحدة مثل DataOps، وتمكَّن من نشرها في بيئة الإنتاج على نطاق واسع.

 الكشف الاستباقي عن حالات الخلل وإدارة حوادث البيانات

اكتشف حوادث البيانات في وقت مبكر من خلال إمكانية الملاحظة المستمرة للبيانات وتمكَّن من حلها بشكل أسرع وتقديم بيانات عالية الجودة للأعمال.

 دعم جميع أنواع البيانات

تمكَّن من إدارة جميع أنواع البيانات -المنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة- من منصة واحدة.

حالات الاستخدام

أنشئ مسارات بيانات مرنة وعالية الأداء ومحسَّنة من حيث التكلفة لمبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتحليلات في الوقت الفعلي، وتحديث مستودعات البيانات، واحتياجات التشغيل.

جرّب الخدمة الآن
توفير بيانات موثوق بها وفي الوقت المناسب للذكاء الاصطناعي يمكنك توحيد مصادر البيانات المتنوعة، وتمكين تدريب النماذج، وتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وفهمه للسياقات.
تبسيط تكامل البيانات في الوقت الفعلي قم بتمكين التحليلات في الوقت الفعلي واتخاذ القرارات في الوقت المناسب من خلال مسارات بيانات متدفقة موثوق بها وسهلة الإنشاء.
تحويل البيانات الأولية إلى معلومات عالية الجودة بسرعة تمكَّن سريعًا من تحويل كميات كبيرة من البيانات الأولية من أي تنسيق أو مستوى تعقيد أو حجم إلى معلومات قابلة للاستخدام وعالية الجودة.
كسر صوامع البيانات احصل على عرض واحد للبيانات عبر أنواع ومصادر بيانات مختلفة دون نقل البيانات وبطريقة آمنة ومحكمة.
تقديم بيانات موثوق بها اكتشف حوادث البيانات غير المعروفة في وقت مبكر، وتمكَّن من حلها بشكل أسرع، وقدِّم بيانات موثوقًا بها وقابلة للاستهلاك بسهولة.

دراسة حالة

شخص ينظر إلى إحصائيات صحة السكان على جهاز لوحي
هندسة البيانات
قصة نجاح AutoDesk: نهج تفاعلي لحل حوادث البيانات

الموارد أداة تمييز البيانات: دليل للقادة

استكشف الخطوات الاستراتيجية لتصميم وتنفيذ استراتيجية بيانات تعزز ميزة الأعمال.

 أدوات تكامل البيانات

تم اختيار IBM كشركة رائدة للعام الثامن عشر على التوالي في تقرير Gartner® Magic Quadrant™‎ لعام 2023 لأدوات تكامل البيانات

 تكامل البيانات لروّاد البيانات

تعرَّف على الكيفية التي تُسهم من خلالها استراتيجية تكامل البيانات متعددة السحابات في تحقيق الديمقراطية في الوصول إلى البيانات.
حلول ذات صلة ذكاء البيانات

إنشاء أساس بيانات ذكي لتسريع الحصول على رؤى البيانات.

 نسيج البيانات

صَمِّم بنية بيانات تساعد على تسريع جاهزية البيانات للذكاء الاصطناعي التوليدي وتُطلِق العنان لإنتاجية لا مثيل لها لفِرَق البيانات.

اتخِذ الخطوة التالية

صمِّم مسارات بيانات تتيح الحصول على بيانات موثوق بها في الوقت الفعلي وعلى نطاق واسع. جرِّب مجانًا واحصل على الكتاب الإلكتروني.

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