تُعَد إدارة توقعات قدرات الذكاء الاصطناعي دون معالجة انتشار البيانات وعدم إمكانية الوصول إليها من أبرز التحديات التي تواجه قادة البيانات. تعاني فِرَق البيانات من صعوبة في التعامل مع البيانات المنعزلة، ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي، وصعوبات أخرى تتعلق بجودة البيانات. وتُسهم حالات فشل المهام والمشكلات في الأداء في ارتفاع تكاليف تكامل البيانات. تَحُدّ أدوات التكامل أحادية الغرض من قدرتك على تصميم وتشغيل مسارات البيانات التي تفي باتفاقيات مستوى الخدمة فيما يتعلق بالأداء والتكلفة وزمن الانتقال والتوفر والجودة.

يوفِّر تكامل البيانات نهجًا معياريًا لتكامل البيانات وإدارتها، ما يسمح لك بإنشاء مسارات بيانات استخراج وتحويل وتحميل (ETL) أو استخراج وتحميل وتحويل (ELT) مصممة بشكل جيد، وكلٌ منها مصمم لحالات استخدام فريدة، باستخدام واجهة مستخدم رسومية بسيطة (GUI). وهو يدعم معالجة البيانات على دفعات أو في الوقت الفعلي، سواء في البيئات المحلية أو السحابية. ومن خلال قدرته المستمرة على إمكانية ملاحظة البيانات، يمكنك إدارة مراقبة البيانات والتنبيهات ومشكلات الجودة بشكل استباقي من منصة واحدة.

تم تصميم تكامل البيانات لإنشاء مسارات البيانات وإدارتها ومراقبتها، ما يساعد على ضمان إمكانية الوصول إلى البيانات الموثوق بها والمتسقة على نطاق واسع وبسرعة.