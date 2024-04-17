تُعَد إدارة توقعات قدرات الذكاء الاصطناعي دون معالجة انتشار البيانات وعدم إمكانية الوصول إليها من أبرز التحديات التي تواجه قادة البيانات. تعاني فِرَق البيانات من صعوبة في التعامل مع البيانات المنعزلة، ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي، وصعوبات أخرى تتعلق بجودة البيانات. وتُسهم حالات فشل المهام والمشكلات في الأداء في ارتفاع تكاليف تكامل البيانات. تَحُدّ أدوات التكامل أحادية الغرض من قدرتك على تصميم وتشغيل مسارات البيانات التي تفي باتفاقيات مستوى الخدمة فيما يتعلق بالأداء والتكلفة وزمن الانتقال والتوفر والجودة.
يوفِّر تكامل البيانات نهجًا معياريًا لتكامل البيانات وإدارتها، ما يسمح لك بإنشاء مسارات بيانات استخراج وتحويل وتحميل (ETL) أو استخراج وتحميل وتحويل (ELT) مصممة بشكل جيد، وكلٌ منها مصمم لحالات استخدام فريدة، باستخدام واجهة مستخدم رسومية بسيطة (GUI). وهو يدعم معالجة البيانات على دفعات أو في الوقت الفعلي، سواء في البيئات المحلية أو السحابية. ومن خلال قدرته المستمرة على إمكانية ملاحظة البيانات، يمكنك إدارة مراقبة البيانات والتنبيهات ومشكلات الجودة بشكل استباقي من منصة واحدة.
تم تصميم تكامل البيانات لإنشاء مسارات البيانات وإدارتها ومراقبتها، ما يساعد على ضمان إمكانية الوصول إلى البيانات الموثوق بها والمتسقة على نطاق واسع وبسرعة.
ليس هناك أسلوب واحد يناسب الجميع. تمكَّن من تعزيز قيمة البيانات باستخدام عمليات تكامل البيانات.
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توحيد مصادر البيانات المتنوعة، وتمكين تدريب النماذج، وتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وفهمه للسياقات.
تمكَّن من مطابقة أنماط التكامل لتلبية اتفاقيات مستوى الخدمة المتعلقة بالأداء، والتكلفة، وزمن الانتقال، والتوفر، والجودة، والأمان.
تمكَّن من استيعاب البيانات من التطبيقات بغض النظر عن مكان وجودها في نسيج البيانات—سواء أكانت في بيئة محلية أو سحابية أو هجينة.
تتيح منصة IBM StreamSets إنشاء مسارات بيانات متدفقة من خلال واجهة رسومية سهلة الاستخدام، ما يسهِّل تكامل البيانات بسلاسة عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابات.
تُعَد IBM DataStage أداة تكامل بيانات رائدة في المجال تساعدك على تصميم وتطوير وتشغيل المهام التي تنفِّذ نقل البيانات وتحويلها.
يُعَد IBM Databand برنامجًا متخصصًا في قابلية الملاحظة يستهدف مستودعات ومسارات البيانات، ويجمع البيانات الوصفية تلقائيًّا لبناء خطوط أساس تاريخية، ويكشف عن حالات الخلل ويقوم بفرز التنبيهات لمعالجة مشكلات جودة البيانات.
أنشئ مسار بيانات مصممًا بشكل جيد يستخدم أسلوب التكامل المناسب، سواء أكان للاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) أو للاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) أو لاستيعاب البيانات دفعة واحدة أو لتسجيل بيانات التغيير (CDC)، على دفعات أو في الوقت الفعلي.
يمكنك تضمين قدرات تكامل البيانات في أي مكان في بنيتك التحتية الحالية الهجينة متعددة السحابات، وإدارة كل شيء باستخدام مستوى تحكم واحد.
صمِّم مسارات بيانات مرنة وقابلة للتوسع باستخدام قوالب معيارية وقابلة للتكرار وممارسات موحدة مثل DataOps، وتمكَّن من نشرها في بيئة الإنتاج على نطاق واسع.
اكتشف حوادث البيانات في وقت مبكر من خلال إمكانية الملاحظة المستمرة للبيانات وتمكَّن من حلها بشكل أسرع وتقديم بيانات عالية الجودة للأعمال.
تمكَّن من إدارة جميع أنواع البيانات -المنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة- من منصة واحدة.
أنشئ مسارات بيانات مرنة وعالية الأداء ومحسَّنة من حيث التكلفة لمبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتحليلات في الوقت الفعلي، وتحديث مستودعات البيانات، واحتياجات التشغيل.
استكشف الخطوات الاستراتيجية لتصميم وتنفيذ استراتيجية بيانات تعزز ميزة الأعمال.
تم اختيار IBM كشركة رائدة للعام الثامن عشر على التوالي في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2023 لأدوات تكامل البيانات
تعرَّف على الكيفية التي تُسهم من خلالها استراتيجية تكامل البيانات متعددة السحابات في تحقيق الديمقراطية في الوصول إلى البيانات.