ما المقصود بنمذجة البيانات؟

الهدف من نمذجة البيانات هو توضيح أنواع البيانات المستخدمة والمخزنة داخل النظام، والعلاقات بين أنواع البيانات هذه، والطرق التي يمكن من خلالها تجميع البيانات وتنظيمها وتنسيقاتها وسماتها.

تُبنى نماذج البيانات تبعًا لاحتياجات العمل. يتم تحديد القواعد والمتطلبات مسبقًا من خلال الملاحظات والتعليقات التي يتم الحصول عليها من الأطراف المعنية في العمل بحيث يمكن دمجها في تصميم نظام جديد أو تكييفها في تكرار نظام قائم.

يمكن نمذجة البيانات على مستويات مختلفة من التجريد. تبدأ العملية بجمع المعلومات حول متطلبات العمل من الأطراف المعنية والمستخدمين النهائيين. ثم يتم ترجمة قواعد الأعمال إلى هياكل بيانات لصياغة تصميم قاعدة بيانات ملموسة. يمكن تشبيه نموذج البيانات بخريطة طريق أو مخطط معماري أو أي مخطط رسمي يسهل فهماً أعمق لما يتم تصميمه.

تستخدم نمذجة البيانات مخططات موحدة وتقنيات رسمية. يوفر هذا طريقة مشتركة ومتسقة ومتوقعة لتعريف وإدارة الموارد عبر المؤسسة، أو حتى خارجها.

من الناحية المثالية، تكون نماذج البيانات عبارة عن مستندات حية تتطور مع تغير احتياجات العمل. حيث تلعب دوراً مهماً في دعم عمليات الأعمال وتخطيط بنية واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات. يمكن مشاركة نماذج البيانات مع البائعين والشركاء و/أو النظراء في الصناعة.