تنطوي ممارسة علم البيانات على تحديات. يأتي ذلك مع بيانات مجزأة، ونقص في مهارات علم البيانات، ومختلف الأدوات والممارسات وأطر العمل التي يمكن الاختيار من بينها وفقًا لمعايير تكنولوجيا المعلومات الصارمة المتعلقة بالتدريب والنشر. كما أنه من الصعب أيضًا تفعيل نماذج التعلم الآلي ذات الدقة غير الواضحة والتنبؤات التي يصعب تدقيقها.
بفضل استخدام أدوات وحلول علم البيانات من IBM، يمكنك تسريع الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع:
- نسيج بيانات ذكي
- دورة حياة عمليات نماذج مبسطة
- القدرة على تشغيل أي نموذج ذكاء اصطناعي مع إمكانية النشر المرن
- حلول ذكاء اصطناعي جديرة بالثقة وقابلة للتفسير
بعبارة أخرى، يمكنك اكتساب القدرة على تفعيل نماذج علم البيانات على أي سحابة مع الثقة في نتائج حلول الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إدارة دورة حياة حلول الذكاء الاصطناعي والتحكم فيها باستخدام عمليات النماذج، وتحسين قرارات الأعمال باستخدام التحليلات الإلزامية وتسريع الوقت المناسب للقيمة مع أدوات النمذجة المرئية.
احصل على المعارف في ثوانٍ باستخدام محلل ومستشار الأعمال المدعومين بالذكاء الاصطناعي.
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منصة علم بيانات متكاملة وقابلة للتوسع تتمتع بقدرات تشمل دورة حياة حلول الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي بأكملها
تقنيات التنبؤ والتحسين من أجل اتخاذ قرارات أفضل
تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بالتزامن مع عمليات التطوير لتحقيق عائد استثمار أسرع
من خلال التفسيرات الواضحة والمفصلة خطوة بخطوة لأسباب استنتاجاته، يجيب watsonx BI Assistant عن الأسئلة المتعلقة بأعمالك في ثوانٍ معدودة.
أتمتة دورة حياة الذكاء الاصطناعي وتسريع الوقت المناسب للقيمة مع بنية مفتوحة ومرنة.
اجمع البيانات ونظمها وحللها عبر أي بيئة سحابية من خلال منصة ذكاء اصطناعي وبيانات متكاملة تمامًا.
استخراج معارف قابلة للتنفيذ من بياناتك باستخدام واجهة سهلة الاستخدام وإجراءات فعالة.
اكتساب قدرات تحليلات تنبؤية لتحسين القرارات باستخدام مجموعة من المنتجات.
خفض تكاليف التصنيع والتوزيع والتخزين باستخدام مجموعة أدوات IBM Decision Optimization.
الكشف عن العوامل غير المعروفة سابقًا التي تعوق الإنتاج باستخدام حل النمذجة والتنبؤ.
تسريع عمليات إعداد التقارير والتخطيط، ما يتيح استجابة أسرع للطوارئ وإغاثة فعالة في حالات الكوارث.
إنشاء سير عمل تشغيلي جديد لدعم تطوير مشاريع علم البيانات الجديدة.
اكتشف الفوائد التي يمكنك الحصول عليها من استخدام علم البيانات مفتوح المصدر على منصة ذكاء اصطناعي وبيانات السحابة المتعددة.
تعرّف على مدى تميّز القادة ذوي النمو الهائل في مجال الذكاء الاصطناعي عن غيرهم في مجالاتهم.
تعرف على مدى سهولة تطبيق الشركات للتحليلات الإلزامية باستخدام برنامج IBM Decision Optimization.
تعرّف على تعريف علم البيانات ودورة حياته والأدوات المرتبطة به.
التحليل العميق وتعام مهارات علم البيانات المطلوبة، وبناء الحلول باستخدام نماذج حقيقية من الرموز، والتواصل مع مجتمع مطوري IBM Developer في جميع أنحاء العالم.
يساعد هذا الدليل شركتك على التنقل عبر مشهد التحليلات التنبؤية الحديثة وتحديد فرص النمو وتعزيز استخدامك للذكاء الاصطناعي وتمكين فرق علم البيانات والأطراف المعنية بمجال الأعمال من تقديم القيمة بسرعة.