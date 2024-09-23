الصفحة الرئيسية AI and ML watsonx watsonx BI Assistant
watsonx
BI Assistant

محلل أعمال ومستشار مدعوم بالذكاء الاصطناعي

انضم إلى قائمة الانتظار
التحليلات غير الاعتيادية لمستخدمي الأعمال العاديين

يجيب IBM watsonx BI Assistant عن أسئلتك بخصوص الأعمال في ثوانٍ، ويرشدك إلى القرارات الأكثر تأثيرًا.

افهم الوقائع وأسباب حدوثها، وما يمكن أن يحدث نتيجة لها، وما يمكنك فعله بشأن ذلك. فمن خلال التفسيرات الواضحة والمفصلة خطوة بخطوة لأسباب استنتاجاته، يقدم watsonx BI Assistant لجميع مستخدمي الأعمال معارف تمكّنهم من اتخاذ قرارات موثوق بها بسرعة بديهة.

اطرح أسئلتك واحصل على إجابات واكتشف المعارف العميقة دون تأجيل. 

 استكشف ملخص الحل
توقعات Gartner لعام 2024: كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي التحليلات

الدور الجديد للذكاء الاصطناعي في التحليلات. اطّلع على النتائج الرئيسية لشركة Gartner.
شاهد الإعلان: أحدث منتجات مساعدي الذكاء الاصطناعي من IBM
المزايا ما مزايا watsonx BI Assistant؟ انضم إلى قائمة الانتظار ليتم التواصل معك عندما يتوفر watsonx BI Assistant احصل على المعارف بشكل أسرع

اطرح الأسئلة باستخدام اللغة الطبيعية واحصل على الإجابات عبر واجهة بسيطة وسهلة. لا حاجة للوحات المعلومات المعقدة.

 فهم البيانات بشكل أعمق

اكتشف التوجهات، وافهم الأسباب، وتوقع النتائج المستقبلية، واكتسب استراتيجيات قابلة للتنفيذ. 

 تصرف بثقة أكبر

تمتع بحوكمة وشفافية وأمان على مستوى عالمي مع معارف مستمدة من مصدر واحد للحقيقة عبر كتالوج مقاييس مركزي. 
المزايا استكشف ملخص الحل كتالوج مقاييس مفتوح وغير متصل بواجهة المستخدم 

أعد استخدام المقاييس من منصات أخرى، بما في ذلك أداة بناء البيانات (DBT) وIBM Cognos Analytics عبر تطبيقات متعددة للتحليلات.

 التفاعل المتقدم مع التصورات البيانية للبيانات

يمكنك تخصيص مظهر وطريقة العرض المصور للبيانات باستخدام التفاعلات الحوارية والرسومية.

 التحكم في البيانات والذكاء الاصطناعي (AI)

ساعد في ضمان حوكمة عالمية المستوى، وتوفير نماذج موثوق بها وتحقيق الشفافية في جميع عمليات سير عمل الذكاء الاصطناعي، بدعم من IBM watsonx.

 الأتمتة الدلالية

يُمكنك أتمتة تحليلات البيانات ومطابقة مصطلحات الأعمال ونمذجة البيانات.

توقعات Gartner لعام 2024: كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي التحليلات

الدور الجديد للذكاء الاصطناعي في التحليلات. اطّلع على النتائج الرئيسية لشركة Gartner.

 احصل على التقرير
القدرات التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي

تمكّن من الحصول على رؤى لا تكتفي بتشخيص ما حدث فقط، بل تتوقع النتائج وتوصي بالإجراءات التالية.

 الاستدلال الشفاف

يُمكنك الوثوق في الرؤى من خلال الكشف التدريجي الذي يحدد بوضوح كيفية الوصول إلى الإجابات.

 المقاييس المخصصة

تتبع أهم المقاييس لديك واحصل على ملخص يومي لحالة عملك.

 تنبيهات ذكية

كن استباقيًا من خلال التنبيهات التي تُعلمك بالتغييرات أو التوجهات وتقترح عليك الإجراءات.

 قصص البيانات

تمكّن من نقل ما تعلمته بسهولة من خلال القصص التي أُنشئت باستخدام التصورات البصرية والمحتوى الحواري.

 مضمنة في مكان عملك

اعمل مباشرة داخل Slack وMicrosoft Teams لتيسير التعاون.

حالات الاستخدام

تعرّف على كيفية استخدام watsonx BI Assistant لحالة الاستخدام الخاصة بالصناعة التي تعمل فيها

التسويق المعالجة السريعة لانخفاض معدل تحويل الإصدارات التجريبية تتلقى تنبيهًا بانخفاض عملاء المبيعات المحتملين بنسبة 40%. ويُحدد watsonx BI Assistant انخفاضًا بنسبة 50% في تحويلات الإصدارات التجريبية ويسلط الضوء على الأصول ذات الأداء الأفضل. وأنت توجّه فريق الويب لاستبدال الإصدار التجريبي والبدء في استكشاف سبب توقف المستخدمين في مرحلة الإصدار التجريبي.
المبيعات تعديل أساليب المبيعات في الوقت المناسب لتحقيق أهداف الإيرادات رُغم ازدياد المبيعات بنسبة 5%، إلا أن الإيرادات المتوقعة لا تزال أقل من مليون دولار أمريكي. ويُحدد watsonx BI Assistants أن هذا يرجع إلى معدل فوز أقل بنسبة 15% ويقترح تقديم عرض جديد من "الشراء الآن" لتلبية أهداف الإيرادات.
العمليات إدارة المخزون والتوريد بطريقة استباقية لتحقيق أقصى قدر من الربح تم تنبيهك إلى وجود نقص في المخزون يؤثر في الطلبات الواردة من 5 من أبرز العملاء. ويؤكد watsonx BI Assistant أن هذا الاتجاه ليس شاذًا ويكشف أن هذه العيوب أدت إلى خسارة إيرادات قدرها 3 ملايين دولار أمريكي وغرامات قدرها 200 ألف دولار أمريكي. ويُمكنك تعديل خطط التسليم وإعادة تقييم خطة التوريد.
الشؤون المالية تسريع نمو الإيرادات من خلال الاستفادة من الرؤى الاستراتيجية هل تستعد لمقابلة المدير العام؟ اسأل watsonx BI Assistant عن توزيع الإيرادات حسب المنتج والسوق. سيكشف لك عن نمو غير متوقع بنسبة 10% في أحد المنتجات ونموًا بنسبة 15% في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ثم تقترح إعادة تخصيص الموارد لمجالات النمو هذه.
كيفية الشراء

انضم إلى قائمة الانتظار ليتم التواصل معك عندما يتوفر watsonx BI Assistant

 

سنبقى على اتصال مع الموارد وسنتواصل معك عندما يكون محلل الأعمال ومستشارك متاحًا.

 
منتجات ذات صلة IBM watsonx

منصة الذكاء الاصطناعي والبيانات المصممة للأعمال.

 IBM watsonx™ Assistant

قدّم خدمة عملاء متواصلة وذكية بفضل الذكاء الاصطناعي الحواري.

 IBM Planning Analytics

أتمتة تخطيط الأعمال المتكاملة وتوحيده في كل قطاعات مؤسستك. تحويل التوقعات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي إلى إجراءات.

 IBM Cognos Analytics

اتخذ قرارات أفضل بوتيرة أسرع باستخدام الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

 IBM Cognos Controller

دعم عملية الإغلاق والدمج والإبلاغ.

 IBM Business Analytics Enterprise

تحسين تخطيط الأعمال والنتائج من خلال اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.
اتخِذ الخطوة التالية

انضم إلى قائمة الانتظار الآن. وسنتواصل معك عندما يكون watsonx BI Assistant متاحًا. 

 انضم إلى قائمة الانتظار استكشف ملخص الحل