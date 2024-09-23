يجيب IBM watsonx BI Assistant عن أسئلتك بخصوص الأعمال في ثوانٍ، ويرشدك إلى القرارات الأكثر تأثيرًا.

افهم الوقائع وأسباب حدوثها، وما يمكن أن يحدث نتيجة لها، وما يمكنك فعله بشأن ذلك. فمن خلال التفسيرات الواضحة والمفصلة خطوة بخطوة لأسباب استنتاجاته، يقدم watsonx BI Assistant لجميع مستخدمي الأعمال معارف تمكّنهم من اتخاذ قرارات موثوق بها بسرعة بديهة.



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