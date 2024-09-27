يوفر IBM® Business Analytics Enterprise مركز محتوى واحد شامل بدون تعليمات برمجية لاكتشاف محتوى تحليلات الأعمال وتخصيصه والتوصية به بين البائعين المتعددين. فهو منصة تحليلية تجمع بين التحليلات التنبؤية، وإعداد التقارير، وتحليلات البيانات، وقدرات تكامل البيانات بشكل أصلي جاهز للاستخدام على الفور.
استخدم الرؤى المستخرجة من مجموعات بياناتك لضبط الخطط التنظيمية، والميزانيات، والتقارير، والتنبؤات في الوقت الفعلي. ويمكنك التكيف مع ظروف السوق المتغيرة أو طلبات العملاء بما يواكب سرعة العمل، مع ضمان توافق الأنشطة التشغيلية مع الأهداف والغايات.
محلل أعمال ومستشار حديث مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
يمكنك تجميع أصول المحتوى من موردي ذكاء الأعمال المتعددين في لوحة معلومات تحليلية واحدة ومتكاملة يمكن لجميع المستخدمين الوصول إليها على نطاق واسع.
اتخذ قرارات للأعمال واثقة ومستنيرة مستندة إلى مقاييس ومعارف حقيقية، وتخلَّص من عنصر التخمين في عملية اتخاذ القرار.
يمكنك توسيع نطاق أهداف وخطط العمل وضبطها أثناء التعاون عبر مؤسستك دون حاجة إلى إعادة اختراع عمليات أعمال.
اكتشف القيمة التي توفرها قدرات تحليلات الأعمال لصانعي قرارات التشغيل لتسريع وقت الوصول إلى المعارف ومساعدتك على التخطيط في الوقت الفعلي.
تعرَّف على كيفية قيام IBM Business Analytics بدمج البيانات لتحليلها في الوقت الفعلي واتخاذ قرارات مستنيرة.
اقرأ تقرير Ventana Research هذا للتعرف على التصورات الخاطئة حول تنفيذ تحليلات الأعمال. احصل على إرشادات حول القدرات التي يجب مراعاتها عند البحث عن أفضل حل للتحليلات.
تعرّف على ميزة الأعمال التي توفرها حلول تحليلات الأعمال على مستوى المؤسسة لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات وأكثر جدارةً بالثقة.
يمكنك توفير إمكانية الوصول إلى معلومات الأعمال ومحتوى تحليلات الخدمة الذاتية، المخصص لكل مستخدم لتصبح بطل التحليلات لعملك.
انظر كيف استحقت محفظة حلول تحليلات الأعمال من IBM أن تكون الحلول الرائدة في السوق، كما جاء في تقرير BARC.
تواصل، وتشارك، وتعلَّم مع أكثر من 10000 مستخدم في مجتمع IBM لتحليلات الأعمال.