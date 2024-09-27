الصفحة الرئيسية التحليلات Business Analytics Enterprise IBM Business Analytics Enterprise
تحسين تخطيط الأعمال والنتائج من خلال اتخاذ القرارات القائمة على البيانات
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تسريع تحليل البيانات وقرارات الأعمال القائمة على البيانات

يوفر IBM® Business Analytics Enterprise مركز محتوى واحد شامل بدون تعليمات برمجية لاكتشاف محتوى تحليلات الأعمال وتخصيصه والتوصية به بين البائعين المتعددين. فهو منصة تحليلية تجمع بين التحليلات التنبؤية، وإعداد التقارير، وتحليلات البيانات، وقدرات تكامل البيانات بشكل أصلي جاهز للاستخدام على الفور.

استخدم الرؤى المستخرجة من مجموعات بياناتك لضبط الخطط التنظيمية، والميزانيات، والتقارير، والتنبؤات في الوقت الفعلي. ويمكنك التكيف مع ظروف السوق المتغيرة أو طلبات العملاء بما يواكب سرعة العمل، مع ضمان توافق الأنشطة التشغيلية مع الأهداف والغايات.
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محلل أعمال ومستشار حديث مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
تعلَّم كيفية بناء ثقافة تكوين معارف قائمة على البيانات
لماذا IBM Business Analytics Enterprise؟ لوحة المعلومات المركّبة

يمكنك تجميع أصول المحتوى من موردي ذكاء الأعمال المتعددين في لوحة معلومات تحليلية واحدة ومتكاملة يمكن لجميع المستخدمين الوصول إليها على نطاق واسع.

 قرارات مستنيرة وثاقبة

اتخذ قرارات للأعمال واثقة ومستنيرة مستندة إلى مقاييس ومعارف حقيقية، وتخلَّص من عنصر التخمين في عملية اتخاذ القرار.

 سهولة التعاون

يمكنك توسيع نطاق أهداف وخطط العمل وضبطها أثناء التعاون عبر مؤسستك دون حاجة إلى إعادة اختراع عمليات أعمال.

 
حالات استخدام IBM Business Analytics Enterprise التخطيط، والميزانية، والتنبؤ
  • يمكنك تقديم خطط، وميزانيات، وتوقعات ديناميكية موثوقة بسرعة عالية وبشكل محوري كلما حدثت تغيرات في السوق.
  • يمكنك تحليل بيانات المؤسسة السابقة والحالية، واستخدم التحليلات التنبؤية للحصول على رؤية ثاقبة لمسار المواهب لمواءمة احتياجات التوظيف.
  • وتستطيع مواءمة الخطط المالية مع الخطط التشغيلية، وربط الأهداف الاستراتيجية بالأداء التشغيلي والتنفيذ.
 تعرف على المزيد عن xP&A ذكاء الأعمال
  • يمكنك تنقية بيانات مؤسستك والربط بينها، وإنشاء تصورات مذهلة للبيانات، وعرض أين تقف أعمالك اليوم وتوقع مكانتها غدًا.
  • كما تستطيع تسريع عملية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات بثقة. يتيح IBM Cognos® Analytics تحليلات البيانات في الوقت الفعلي بشكل محكوم بدرجة عالية، كما يتيح رؤى تفاعلية لتحويل الرؤية إلى واقع.
 تعرف على المزيد عن ذكاء الأعمال (2:32) الدمج والتخصيص
  • اجمع كل المحتوى التحليلي الخاص بك في مكان واحد للحصول على تجربة مخصصة لجميع المستخدمين.
  • يمكنك إنشاء لوحة معلومات مركبة بدون تعليمات برمجية مع توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتخصيص بحث المستخدم. 
  • استكشف حالات الاستخدام، بما في ذلك تدريب الموظفين الجدد، وإدارة اجتماعات المديرين التنفيذيين، وتتبع أداء كل موظف على حدة.
 تعرَّف على المزيد حول مركز محتوى التحليلات
الميزات الرئيسية لـ IBM Business Analytics Enterprise
الأدوات التي تحتاجها لتحويل مجموعات بياناتك إلى ميزة تنافسية تعرَّف على المزيد حول حلول تحليلات الأعمال
إدارة البيانات يمكنك إحضار أصول متعددة من مصادر بيانات مختلفة إلى لوحة معلومات واحدة لسهولة الوصول إليها وسرعة التفكير واتخاذ القرارات بشكل أسرع.
طبقة التصور من مركز واحد، يمكنك البحث عن المحتوى المقدَّم من العديد من بائعي حلول ذكاء الأعمال، واكتشافه، والوصول إليه، وتخصيصه، وترشيحه لغيرك.
التخصيص استخدم الذكاء الاصطناعي للتوصية بالمحتوى للمستخدمين والسماح بتخصيص بحث المستخدم. صمِّم المنصة لتكون متسقة مع العلامة التجارية لمؤسستك وتجربة العملاء.
تحسين التنبؤات دمج التخطيط المالي التشغيلي والربحية والتحليل المالي باستخدام أدوات مؤتمتة لتحسين عملية اتخاذ القرار. تقوم التحليلات التنبؤية بتحديد الاتجاهات والأنماط الموسمية في كل من مجموعات البيانات والتنبؤات التاريخية والخارجية.

اكتشف كيف ستغيِّر التحليلات المؤسسية طريقة عملك

التخطيط المتكامل والمستمر في الوقت الفعلي يمكنك ضبط الخطط والتنبؤات التنظيمية في الوقت الفعلي. كما يمكنك التكيف مع المتطلبات المتغيرة وفق سرعة الأعمال أو حسب سرعة أحداث السوق من خلال التخطيط والتحليل الموسَّع المدعوم بالذكاء الاصطناعي. تجاوز حدود جداول البيانات من خلال واجهات بسيطة قائمة على الويب باستخدام مسارات عمل مُدارة ومحكومة.
إعداد التقارير المؤسسية يمكن إعداد تقارير قابلة للتوسع لأي مؤسسة لتحسين ثقافة تحليلات بياناتك. حيث يمكنك توفير البيانات الصحيحة للأشخاص المناسبين، في الوقت المناسب، بأفضل طريقة ممكنة.
اكتشاف البيانات استكشف بياناتك من خلال الاستكشاف المؤتمت، والتصور الرسومي، والتفاعل للكشف عن معارف جديدة قائمة على البيانات.
الموارد أربع خطوات لاتخاذ قرارات عمل أفضل

اكتشف القيمة التي توفرها قدرات تحليلات الأعمال لصانعي قرارات التشغيل لتسريع وقت الوصول إلى المعارف ومساعدتك على التخطيط في الوقت الفعلي.

 احصل على الكتاب الإلكتروني تحسين التخطيط والنتائج

تعرَّف على كيفية قيام IBM Business Analytics بدمج البيانات لتحليلها في الوقت الفعلي واتخاذ قرارات مستنيرة.

 اقرأ الملخص المكون من صفحة واحدة دحض التصورات الخاطئة عن البيانات والتحليلات

اقرأ تقرير Ventana Research هذا للتعرف على التصورات الخاطئة حول تنفيذ تحليلات الأعمال. احصل على إرشادات حول القدرات التي يجب مراعاتها عند البحث عن أفضل حل للتحليلات.

 اقرأ التقرير عرض توضيحي عن تحليلات الأعمال

تعرّف على ميزة الأعمال التي توفرها حلول تحليلات الأعمال على مستوى المؤسسة لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات وأكثر جدارةً بالثقة. 

 شاهد العرض التوضيحي (2:47) كن بطل التحليلات

يمكنك توفير إمكانية الوصول إلى معلومات الأعمال ومحتوى تحليلات الخدمة الذاتية، المخصص لكل مستخدم لتصبح بطل التحليلات لعملك.

 شاهد العرض التوضيحي (2:40) تقرير BARC Score 2023 عن التخطيط المتكامل والتحليلات

انظر كيف استحقت محفظة حلول تحليلات الأعمال من IBM أن تكون الحلول الرائدة في السوق، كما جاء في تقرير BARC.

 احصل على تقرير BARC مجتمع IBM لتحليلات الأعمال

تواصل، وتشارك، وتعلَّم مع أكثر من 10000 مستخدم في مجتمع IBM لتحليلات الأعمال.

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