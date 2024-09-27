يوفر IBM® Business Analytics Enterprise مركز محتوى واحد شامل بدون تعليمات برمجية لاكتشاف محتوى تحليلات الأعمال وتخصيصه والتوصية به بين البائعين المتعددين. فهو منصة تحليلية تجمع بين التحليلات التنبؤية، وإعداد التقارير، وتحليلات البيانات، وقدرات تكامل البيانات بشكل أصلي جاهز للاستخدام على الفور.

استخدم الرؤى المستخرجة من مجموعات بياناتك لضبط الخطط التنظيمية، والميزانيات، والتقارير، والتنبؤات في الوقت الفعلي. ويمكنك التكيف مع ظروف السوق المتغيرة أو طلبات العملاء بما يواكب سرعة العمل، مع ضمان توافق الأنشطة التشغيلية مع الأهداف والغايات.