بالنسبة إلى فرق الاستجابة الأولية، مثل الهيئة الطبية الدولية (IMC)، يُمكن أن يُحدث النشر السريع فرقًا بين الحياة والموت. في المتوسط، تستمر المرحلة الحادة من الكارثة 72 ساعة فقط، وخلال هذه الفترة يُمكن إنقاذ أكبر عدد من الأرواح. ولتقليص أوقات الاستجابة، تحتاج الهيئة الطبية الدولية إلى معلومات دقيقة وفورية حول مستجدات الكوارث—بالإضافة إلى معلومات حول مواردها المالية—لتوجيه الموارد المناسبة إلى موقع الكارثة وإبقاء فرقها الميدانية على اطلاع دائم.

يروي Ali Arshad، مدير تحليلات البيانات في الهيئة الطبية الدولية، القصة قائلاً: "في الهيئة الطبية الدولية، نجمع بيانات متنوعة لدعم صناعة القرارات الفعّالة، ونسعى دائمًا لإيجاد طرق لتقليص أوقات الاستجابة. لم يكن التحدي الذي واجهناه هو الوصول إلى البيانات غير المنسقة—بل تحويل تلك البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ. كان هدفنا هو قضاء وقت أقل في تحليل البيانات، ووقت أطول في العمل بناءً على نتائج تحليلاتنا."

في السابق، كان موظفو الهيئة الطبية الدولية (IMC) يسجلون البيانات المتعلقة بالحالات الطارئة والموارد المتاحة في جداول بيانات منفصلة متعددة، ثم يقوم محللو المنظمة بتجميعها يدويًا—وهي عملية تستغرق وقتًا طويلاً.

يواصل Arshad: "كان نهجنا السابق في التقارير يعتمد بشكل كبير على جدول بيانات، مما جعل من الصعب للغاية استخلاص المعلومات التي نحتاجها لإحداث تأثير خلال الساعات الـ 72 الأولى الحاسمة. لذا قررنا تطبيق منصة واحدة متكاملة وقوية تُمكّننا من مركزة عمليات إعداد التقارير والتحليلات وتوفير معلومات موثوقة."