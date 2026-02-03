استخدام التحليلات المتقدمة لتقليص أوقات الاستجابة وإنقاذ الأرواح
تستخدم IMC منصة IBM Analytics لتسريع عمليات إعداد التقارير والتخطيط، ما يُمكّنها من نشر فرق الاستجابة للطوارئ بشكل أسرع وتعزيز فعالية خدمات الإغاثة في حالات الكوارث.
سعت منظمة الهيئة الطبية الدولية (IMC) إلى تقديم رعاية أسرع لضحايا الكوارث، لكن نقص المعلومات العملية حول الأوضاع المستجدة جعل من الصعب تخصيص الموارد بكفاءة.
وباستبدال أنظمة الإبلاغ المتعددة والمتفرقة بحل مركزي واحد من IBM Analytics، تضمن IMC حصول الأطباء والمنسقين على المعلومات التي يحتاجونها في الوقت المناسب.
بالنسبة إلى فرق الاستجابة الأولية، مثل الهيئة الطبية الدولية (IMC)، يُمكن أن يُحدث النشر السريع فرقًا بين الحياة والموت. في المتوسط، تستمر المرحلة الحادة من الكارثة 72 ساعة فقط، وخلال هذه الفترة يُمكن إنقاذ أكبر عدد من الأرواح. ولتقليص أوقات الاستجابة، تحتاج الهيئة الطبية الدولية إلى معلومات دقيقة وفورية حول مستجدات الكوارث—بالإضافة إلى معلومات حول مواردها المالية—لتوجيه الموارد المناسبة إلى موقع الكارثة وإبقاء فرقها الميدانية على اطلاع دائم.
يروي Ali Arshad، مدير تحليلات البيانات في الهيئة الطبية الدولية، القصة قائلاً: "في الهيئة الطبية الدولية، نجمع بيانات متنوعة لدعم صناعة القرارات الفعّالة، ونسعى دائمًا لإيجاد طرق لتقليص أوقات الاستجابة. لم يكن التحدي الذي واجهناه هو الوصول إلى البيانات غير المنسقة—بل تحويل تلك البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ. كان هدفنا هو قضاء وقت أقل في تحليل البيانات، ووقت أطول في العمل بناءً على نتائج تحليلاتنا."
في السابق، كان موظفو الهيئة الطبية الدولية (IMC) يسجلون البيانات المتعلقة بالحالات الطارئة والموارد المتاحة في جداول بيانات منفصلة متعددة، ثم يقوم محللو المنظمة بتجميعها يدويًا—وهي عملية تستغرق وقتًا طويلاً.
يواصل Arshad: "كان نهجنا السابق في التقارير يعتمد بشكل كبير على جدول بيانات، مما جعل من الصعب للغاية استخلاص المعلومات التي نحتاجها لإحداث تأثير خلال الساعات الـ 72 الأولى الحاسمة. لذا قررنا تطبيق منصة واحدة متكاملة وقوية تُمكّننا من مركزة عمليات إعداد التقارير والتحليلات وتوفير معلومات موثوقة."
قررت IMC تغيير نهجها في مجال ذكاء الأعمال من خلال منصة تقارير مركزية، مدعومة بحلول IBM Analytics.
ولتحديد مواردها المتاحة، تستخدم IMC برنامج ®IBM ®Cognos ®TM1 لإجراء تنبؤات مالية متقدمة بناءً على أنماط التبرعات والجوائز في السنوات السابقة. وباستخدام IBM SPSS® Statistics، تستطيع المؤسسة تطبيق نماذج تنبئية متقدمة لتحديد المجالات التي ستُحقق فيها مواردها أكبر فائدة.
يقول Arshad: “بفضل حلول IBM Analytics لدينا، أصبحت جميع بياناتنا متاحة عبر نقطة مركزية واحدة. “بفضل إدخالنا للبيانات في بوابة واحدة، استغنينا عن الحاجة إلى دمج جداول البيانات—ما وفر لنا وقتًا ثمينًا. والأفضل من ذلك، أننا نعرض البيانات في لوحات معلومات سهلة الاستخدام، ما يقلل وقت الوصول إلى المعلومات بشكل أكبر”.
تقليل الحاجة إلى المعالجة اليدوية لا يُحسّن دقة البيانات فحسب، بل يُمكّن المؤسسة من استثمار المزيد من الوقت في التحليل خلال المراحل المبكرة الحاسمة للكوارث—حيث يمكن إيصال نتائج هذا التحليل إلى الأطباء العاملين في أكثر المناطق النائية أو المعزولة.
يوضح Arshad قائلاً: “يعمل أطباؤنا في كثير من الأحيان في مناطق تفتقر إلى اتصال موثوق بالإنترنت، لذا كان من الضروري تمكين فرق الاستجابة الأولية من الوصول إلى البيانات الحيوية دون اتصال بالإنترنت. بفضل حلول IBM، نستطيع تزويد فرق الاستجابة الأولية بإمكانية الوصول إلى المعلومات على أجهزتهم اللوحية—حتى في المناطق التي لا تتوفر فيها خدمة الإنترنت—وإجراء الفرز الطبي حيث تشتد الحاجة إليه.”
بفضل منصة إدارة البيانات المركزية، تستطيع الهيئة الطبية الدولية (IMC) تقديم رعاية أفضل لضحايا الكوارث، حيث تُسهم العمليات المؤتمتة والتحليلات المُبسطة في تقليص أوقات الاستجابة.
يقول Arshad: "يساعدنا حل IBM على الاستجابة للمرضى والوصول إلى مناطق الكوارث بشكل أسرع". "من خلال دمج المعلومات الحيوية في لوحة المعلومات، تمكنا من تقليل عدد التقارير التشغيلية المنفصلة التي نحتاج إلى إعدادها، والتي كانت تستغرق الكثير من الوقت في السابق. والآن، يُمكننا استغلال هذا الوقت في تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ".
تمكنت IMC من استخدام حلول IBM لإنشاء لوحات معلومات مخصصة لكوارث محددة، مثل تفشي وباء الإيبولا، كما يشير Arshad: "أنشأنا لوحة معلومات خاصة بأزمة الإيبولا لنتمكن من الاطلاع على أحدث المعلومات الواردة من الميدان. بمجرد أن تلقينا تقارير من مصادر مختلفة، قمنا بدمج البيانات في لوحة المعلومات وجعلناها متاحة للمستخدمين المتصلين بالإنترنت وغير المتصلين بالإنترنت على حد سواء."
اليوم، باتت مؤسسة IMC تتمتع برؤية أوضح لأمورها المالية ومواردها. ويضيف Arshad: "يمكننا الآن رؤية جميع تبرعاتنا ومنحنا في الوقت الفعلي —ما يساعدنا على توجيهها إلى المناطق الصحيحة دون تأخير. كما أن تحسين شفافية مواردنا أمر بالغ الأهمية في الحالات غير الطارئة. في هذه الحالات، ينصب تركيزنا على التنمية: على سبيل المثال، تدريب المجتمعات المحلية لتصبح أول من يستجيب للكوارث في المستقبل، وتمكينها من الانتقال من الإغاثة إلى الاكتفاء الذاتي."
بالنظر إلى المستقبل، تخطط IMC للاعتماد على نجاح حلول التقارير الخاصة بها من IBM. يختتم Arshad حديثه قائلاً: "نعمل حاليًا على إنشاء مركز قيادة يجمع عددًا من لوحات المعلومات الرئيسية لدينا، ونحن على ثقة بأن هذه المنصة ستمكننا من تقديم معلومات عالية الجودة لفرقنا الميدانية بوتيرة أسرع من أي وقت مضى. فالقرارات الأسرع تعني عمليات نشر أسرع—وهذا قد يُحدث فرقًا بين الحياة والموت بالنسبة إلى المتضررين من الكوارث."
الهيئة الطبية الدولية (IMC) هي منظمة إنسانية عالمية غير ربحية تأسست عام 1984 على يد أطباء وممرضات متطوعين. تقدم المنظمة الإغاثة في حالات الكوارث، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والتدريب، بهدف إنشاء خدمات طبية مكتفية ذاتيًا في المناطق المعرضة للكوارث.
