أدوات التحليلات والحلول ذات الصلة بها

إعداد استراتيجية البيانات باستخدام نهج بنائي - دعم اتخاذ قرارات قائمة على البيانات في أعمالك
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شخص يضع استراتيجية تحليل
ذكاء الأعمال والبنية التحتية القائمة على البيانات

للازدهار في هذا العصر المليء بالمفاجآت، يجب على الشركات الاستفادة من البيانات لكسب ولاء العملاء، وأتمتة إجراءات الأعمال، وابتكار الأفكار المستقبلية. لكن الطلب على البيانات الكبيرة فاق قدرتنا على حل مشكلات تحليل البيانات الحالية، كما أن طريقة النسخ واللصق زادت الأمر سوءًا.

تحتاج الشركات الكبيرة والصغيرة إلى بنية تحتية جديدة—نسيج بيانات—لتصبح قائمة على البيانات بالفعل وتستخدم الذكاء الاصطناعي في العمل لاستيفاء مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بها. باستخدام نهج نسيج البيانات، يمكن لمنصات ذكاء الأعمال سهلة الاستخدام ربط الأشخاص المناسبين بمجموعات البيانات الملائمة في الوقت المطلوب لتعزيز المرونة، وتوقع النتائج، وتخصيص التجارب.

  • برامج تحليلات الأعمال: توفر لك تحليلات الأعمال تنوعًا يتيح لك اتخاذ قرارات واثقة ومستنيرة وقائمة على البيانات ومستندة إلى المعلومات في الوقت الفعلي، وأدوات تحليلات الأعمال، والتنبؤات، وتحليلات البيانات، وأدوات ذكاء الأعمال لزيادة الربحية وتحقيق النتائج من خلال التركيز على المقاييس الرئيسية. 
  • علم البيانات والتحليلات: تزداد أهمية الذكاء الاصطناعي سريعًا باعتباره عنصرًا استراتيجيًّا تستعين به المؤسسات في القطاعات المختلفة لتسريع تقديم منتجات وخدمات مبتكرة، وتلبية توقعات العملاء، والحد من المخاطر والاحتيال، وتعزيز نمو الإيرادات. ستوفر منصة التحليلات الصحيحة قدرات تحليلية مؤتمتة ومدعومة لتبسيط عمليات سير العمل، والحد من الأخطاء المكلفة، وتوفير وقت علماء البيانات ومحلليها وأصحاب الأعمال.
  • تحليلات النصوص:  من خلال الاستثمار في تحليلات النصوص، تستطيع الشركات تمكين خبرائها من تخصيص المزيد من الوقت لبناء قيمة للأطراف المعنية وتقليل الوقت المستغرق في إجراءات الأعمال المرهقة.

 
المزايا

توفير الوصول باستخدام نسيج بيانات: تمكّن من تبسيط الوصول إلى البيانات غير المنسقة لتوفير الخدمة الذاتية، مع ضمان تطبيق الحوكمة والخصوصية.

إدارة البيانات الشاملة: تمتع بأداء أفضل من حيث التكلفة والإنتاجية مع نطاق ومرونة لا مثيل لهما.

توقع النتائج: مكّن مستخدمي الأعمال من التنبؤ بالنتائج من خلال خدمة التحليلات الذاتية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

تجارب مخصصة لإدارة علاقات العملاء (CRM): عزز علاقات العملاء عبر أي قناة بإجابات أكثر دقة وإيجازًا على الاستفسارات بأي لغة.
IBM Business Analytics Enterprise نقطة دخول واحدة لتخطيط الأعمال والتحليل المتعمق لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات بشكل أسرع تعرف على المزيد
IBM Planning Analytics

تبسيط التخطيط المالي والتشغيلي ودمجه على مستوى المؤسسة.

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IBM Cognos Analytics

اتخذ القرارات بثقة من خلال استخدام لوحات معلومات Cognos. أدوات متطورة للعرض المصور للبيانات والتي تمكِّن من إجراء تحليلات أكثر ذكاءً.

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watsonx BI Assistant

 اطرح الأسئلة واحصل على الإجابات في ثوانٍ. استكشف المعارف باستخدام محلل ومستشار الأعمال المدعومين بالذكاء الاصطناعي.

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علم البيانات والتحليلات توقعات ونتائج تحليلية أفضل
IBM Watson Studio

بناء ذكاء اصطناعي موثوق به وتوسيع نطاقه على أي تقنية سحابية. أتمتة دورة حياة الذكاء الاصطناعي لعمليات النماذج.

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IBM SPSS Statistics

استكشف المعارف المستخلصة من البيانات باستخدام واجهة السحب والوضع لحل مشكلات الأعمال والبحث.

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IBM InfoSphere Optim

تمكّن من إدارة البيانات بدءًا من استلامها وحتى الانتهاء منها لتحسين مرونة الأعمال مع تقليل التكاليف.

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IBM ILOG CPLEX Optimizer

تمكّن من تحسين أداة حل عالية الأداء للبرمجة الخطية وبرمجة الأعداد الصحيحة المختلطة والتربيعية.

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تحليلات النصوص اقضِ وقتًا أقل في البحث عن الإجابات بفضل موارد التعلم الآلي التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي لدعم عملية اتخاذ القرارات
IBM Watson Discovery

تمكّن من تسريع قرارات الأعمال والإجراءات من خلال تطبيق تحليل المحتوى باللغة الطبيعية والمدعوم بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف الإجابات والمعارف بشكل أسرع.

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ربط البيانات بالأشخاص المناسبين توقع النتائج بشكل أسرع باستخدام منصة تستند إلى بنية نسيج البيانات
IBM Cloud Pak for Data

تمكّن من جمع المعلومات المستندة إلى السحابة من أي مصدر بيانات وتنظيمها وتحليلها، سواء باستخدام Tableau أو لغة الاستعلام الهيكلية (SQL) أو نظام Sisense أو أي أداة أخرى.

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IBM InfoSphere Information Server

تمكّن من استيفاء متطلباتك الفريدة، بدءًا من تكامل البيانات وحتى جودة البيانات والحوكمة.

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IBM Netezza Performance Server

تمكّن من تحقيق البساطة والتوسع والسرعة والتطور، وكلها قابلة للنشر كخدمة على السحابة وفي البرمجيات المحلية.

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دراسة حالة: البنك الملكي في إسكتلندا

يستخدم البنك الملكي في إسكتلندا منصة الذكاء الاصطناعي لضمان حصول الوكيل على المعلومات الأكثر دقة في الوقت الفعلي للمساعدة في تسهيل عملية شراء المنازل وتحسين رضا العملاء.
الموارد القائمة على البيانات وموارد تحليلات الذكاء الاصطناعي
Business owner in his coffee shop working on digital tablet.
ما المقصود بذكاء الأعمال؟
حلل بيانات الأعمال للحصول على معارف قابلة للتنفيذ واتخاذ قرارات مستنيرة.
Four cubes connected to complete a data process
ما المقصود بعلم البيانات؟
تعرّف على طريقة علم البيانات في كشف معارف الأعمال، وتسريع التحول الرقمي، وتمكين اتخاذ قرارات قائمة على البيانات.
Isometric illustration of security shield and enterprise endpoints
ما المقصود ببنية البيانات؟
اكتشف بنية البيانات والعناصر المتاحة لتنفيذها.
Back view of businessman sitting in front of laptop screen. Man typing on a modern laptop in an office. Young student typing on computer sitting at wooden table.
ما المقصود بنسيج البيانات؟
تعرّف على كيفية قيام أنسجة البيانات بتنسيق البيانات بذكاء في بيئات موزعة، ثم إتاحتها لمستهلكي البيانات
الخطوات التالية
استكشف IBM Planning Analytics

أتمتة تخطيط الأعمال المتكاملة وتوحيده في كل قطاعات مؤسستك. تحويل التوقعات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي إلى إجراءات.

 استكشف الحل استكشف IBM Cloud Pak for Data

تمكّن من جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها أينما كانت باستخدام IBM Cloud Pak for Data.

 استكشف الحل هندسة عملاء IBM

يمكنك الابتكار والتعاون مع خبراء IBM بسرعة لحل تحديات الأعمال الأكثر تعقيدًا في مؤسستك.

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