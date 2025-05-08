أدوات التحليلات والحلول ذات الصلة بها

للازدهار في هذا العصر المليء بالمفاجآت، يجب على الشركات الاستفادة من البيانات لكسب ولاء العملاء، وأتمتة إجراءات الأعمال، وابتكار الأفكار المستقبلية. لكن الطلب على البيانات الكبيرة فاق قدرتنا على حل مشكلات تحليل البيانات الحالية، كما أن طريقة النسخ واللصق زادت الأمر سوءًا.
تحتاج الشركات الكبيرة والصغيرة إلى بنية تحتية جديدة—نسيج بيانات—لتصبح قائمة على البيانات بالفعل وتستخدم الذكاء الاصطناعي في العمل لاستيفاء مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بها. باستخدام نهج نسيج البيانات، يمكن لمنصات ذكاء الأعمال سهلة الاستخدام ربط الأشخاص المناسبين بمجموعات البيانات الملائمة في الوقت المطلوب لتعزيز المرونة، وتوقع النتائج، وتخصيص التجارب.
احصل على المعارف في ثوانٍ باستخدام محلل ومستشار الأعمال المدعومين بالذكاء الاصطناعي.
توفير الوصول باستخدام نسيج بيانات: تمكّن من تبسيط الوصول إلى البيانات غير المنسقة لتوفير الخدمة الذاتية، مع ضمان تطبيق الحوكمة والخصوصية.
إدارة البيانات الشاملة: تمتع بأداء أفضل من حيث التكلفة والإنتاجية مع نطاق ومرونة لا مثيل لهما.
توقع النتائج: مكّن مستخدمي الأعمال من التنبؤ بالنتائج من خلال خدمة التحليلات الذاتية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.
تجارب مخصصة لإدارة علاقات العملاء (CRM): عزز علاقات العملاء عبر أي قناة بإجابات أكثر دقة وإيجازًا على الاستفسارات بأي لغة.
تبسيط التخطيط المالي والتشغيلي ودمجه على مستوى المؤسسة.
اتخذ القرارات بثقة من خلال استخدام لوحات معلومات Cognos. أدوات متطورة للعرض المصور للبيانات والتي تمكِّن من إجراء تحليلات أكثر ذكاءً.
اطرح الأسئلة واحصل على الإجابات في ثوانٍ. استكشف المعارف باستخدام محلل ومستشار الأعمال المدعومين بالذكاء الاصطناعي.
بناء ذكاء اصطناعي موثوق به وتوسيع نطاقه على أي تقنية سحابية. أتمتة دورة حياة الذكاء الاصطناعي لعمليات النماذج.
استكشف المعارف المستخلصة من البيانات باستخدام واجهة السحب والوضع لحل مشكلات الأعمال والبحث.
تمكّن من إدارة البيانات بدءًا من استلامها وحتى الانتهاء منها لتحسين مرونة الأعمال مع تقليل التكاليف.
تمكّن من تحسين أداة حل عالية الأداء للبرمجة الخطية وبرمجة الأعداد الصحيحة المختلطة والتربيعية.
تمكّن من تسريع قرارات الأعمال والإجراءات من خلال تطبيق تحليل المحتوى باللغة الطبيعية والمدعوم بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف الإجابات والمعارف بشكل أسرع.
تمكّن من جمع المعلومات المستندة إلى السحابة من أي مصدر بيانات وتنظيمها وتحليلها، سواء باستخدام Tableau أو لغة الاستعلام الهيكلية (SQL) أو نظام Sisense أو أي أداة أخرى.
تمكّن من استيفاء متطلباتك الفريدة، بدءًا من تكامل البيانات وحتى جودة البيانات والحوكمة.
تمكّن من تحقيق البساطة والتوسع والسرعة والتطور، وكلها قابلة للنشر كخدمة على السحابة وفي البرمجيات المحلية.
أتمتة تخطيط الأعمال المتكاملة وتوحيده في كل قطاعات مؤسستك. تحويل التوقعات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي إلى إجراءات.
تمكّن من جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها أينما كانت باستخدام IBM Cloud Pak for Data.
يمكنك الابتكار والتعاون مع خبراء IBM بسرعة لحل تحديات الأعمال الأكثر تعقيدًا في مؤسستك.