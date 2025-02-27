مزايا Analytics Engine

لم تعد الحوسبة والتخزين مرتبطين يمكنك التسجيل في مجموعات الحوسبة فقط عند الطلب. ونظرًا لعدم تخزين أي بيانات في المجموعة، لا تحتاج المجموعات أبدًا إلى الترقية.

مجموعات الإدخال/الإخراج الثقيلة أقل تكلفة يمكنك توفير المزيد من وحدات IBM Cloud Object Storage (أو غيره من مخازن البيانات الأخرى) عند الطلب بدون تكاليف إضافية لدورات الحوسبة غير المستخدمة.

المجموعات أكثر مرونة يمكن إضافة بيانات العُقد وإزالتها بناءً على الطلب المباشر عبر واجهات برمجة تطبيقات REST. وتظل التكاليف العامة منخفضة أيضًا لعدم وجود مخزن بيانات في مجموعة الحوسبة.

الأمان أقل تكلفة يؤدي استخدام نهج متعدد الطبقات إلى تبسيط تنفيذ أمان المجموعة الفردية بشكل كبير، مع تمكين إدارة الوصول على مستوى أكثر دقة.

تجنّب الاحتكار لمنتج معين يتم نسج المجموعات لتلبية احتياجات الوظيفة مقابل إجبار الوظائف على التوافق مع حزمة/إصدار واحد من البرنامج. يمكن تشغيل عدة إصدارات مختلفة من البرامج في مجموعات مختلفة.