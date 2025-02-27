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Analytics Engine

 IBM Analytics Engine
استعادة التحكم – افصل الحوسبة عن التخزين لإنشاء تطبيقات التحليلات وتوسيع نطاقها وصيانتها بمرونة
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ما هو Analytics Engine؟

 

يوفر IBM Analytics Engine لبيئات Apache Spark خدمة للفصل بين مستويي الحوسبة والتخزين للتحكم في التكاليف، وتحقيق التحليلات على نطاق واسع. وبدلاً من مجموعة دائمة مكونة من عُقد حوسبة مزدوجة الغرض، يتيح IBM Analytics Engine للمستخدمين تخزين البيانات في طبقة تخزين كائنات مثل IBM Cloud Object Storage وتدوير مجموعات من ملاحظات الحوسبة عند الحاجة. لمزيد من المرونة وإمكانية التنبؤ بالتكلفة، يتوفر الاستهلاك القائم على الاستخدام لبيئات Apache Spark.

 خطة IBM Analytics Engine Serverless Engine متوفرة الآن على IBM Cloud
أعد توجيه تركيزك إلى التحليلات
تحسين استخدام المجموعات

استهلاك المثيلات فقط عندما تكون المهام قيد التشغيل

 التحكم في التكاليف

الدفع مقابل ما تستخدمه فقط

 توسيع النطاق بمرونة

تحسين الموارد عن طريق الفصل بين الحوسبة والتخزين
ميزات Analytics Engine
الاستفادة من قوة المصادر المفتوحة

البناء على مجموعة متوافقة مع ODPi باستخدام أدوات علم البيانات الرائدة مع النظام البنائي Apache Spark الأوسع نطاقًا.

 التسجيل ثم توسيع النطاق حسب الطلب

حدد المجموعات بناءً على متطلبات تطبيقك. اختر حزمة البرامج والإصدار والحجم المناسب للمجموعة. استخدمه طالما كان ذلك مطلوبًا واحذفه بمجرد انتهاء التطبيق من المهام المطلوبة.

 تخصيص وتكوين التحليلات

قم بتكوين المجموعات باستخدام مكتبات وحزم التحليلات التابعة لجهات خارجية بالإضافة إلى التحسينات التي توفرها شركة IBM. يمكنك نشر أحمال التشغيل من خدمات IBM Cloud، مثل التعلم الآلي.
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مزايا Analytics Engine
لم تعد الحوسبة والتخزين مرتبطين

يمكنك التسجيل في مجموعات الحوسبة فقط عند الطلب. ونظرًا لعدم تخزين أي بيانات في المجموعة، لا تحتاج المجموعات أبدًا إلى الترقية.

 مجموعات الإدخال/الإخراج الثقيلة أقل تكلفة

يمكنك توفير المزيد من وحدات IBM Cloud Object Storage (أو غيره من مخازن البيانات الأخرى) عند الطلب بدون تكاليف إضافية لدورات الحوسبة غير المستخدمة.

 المجموعات أكثر مرونة

يمكن إضافة بيانات العُقد وإزالتها بناءً على الطلب المباشر عبر واجهات برمجة تطبيقات REST. وتظل التكاليف العامة منخفضة أيضًا لعدم وجود مخزن بيانات في مجموعة الحوسبة.

 الأمان أقل تكلفة

يؤدي استخدام نهج متعدد الطبقات إلى تبسيط تنفيذ أمان المجموعة الفردية بشكل كبير، مع تمكين إدارة الوصول على مستوى أكثر دقة.

 تجنّب الاحتكار لمنتج معين

يتم نسج المجموعات لتلبية احتياجات الوظيفة مقابل إجبار الوظائف على التوافق مع حزمة/إصدار واحد من البرنامج. يمكن تشغيل عدة إصدارات مختلفة من البرامج في مجموعات مختلفة.

 التحكم في التكاليف باستخدام Serverless Spark

إذا كنت تدير عملك باستخدام Apache Spark، ولكنك غير متأكد من مقدار الموارد المطلوبة، فقم بتوفير مثيل Serverless Spark يستهلك موارد الحوسبة عند تشغيل التطبيق فقط. وادفع مقابل ما تستخدمه فقط.

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بدء استخدام Analytics Engine في دقائق معدودة

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